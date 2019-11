Rock-metál csúcstalálkozó Sopronban

Hamisítatlan rock-metál csúcs­találkozó lesz Sopronbanszombaton; a Moby Dick és az Ossian lemezbemutató koncertet tart, de fellép az Innistrad és a Stress is.

Az Ossian A reményhozó, a Moby Dick a Terápia című új lemezét mutatja be Sopronban szombaton a GYIK Rendezvényházban. A feltörekvő újak és a műfaj két nagyágyúja, az évtizedek óta színpadon lévő „nagy öregek” egyaránt várják a koncertet, Paksi Endre, az Ossian énekese a Kisalföldnek elárulta: formában vannak és nagyon lelkesek. A kérdésre, hogy mi a sikerük és fáradhatatlanságuk titka, Paksi Endre elmondta, nincs titok, mint ahogyan „recept” sincs a sikerre. Helyette nagyon sok munka és a zene szeretete van. Elárulta azt is, kifejlődött ugyan a „szakmai hallása”, de még mindig lelki alapon közelíti meg a zenét. „Néha szakmailag rendkívül képzett produkció hagy hidegen és esetleg egy jóval egyszerűbb, de szívhez szóló muzsika meg teljesen elvarázsol” – mondta. Paksi Endre a saját zenéjükbe is igyekszik átültetni ezt a megközelítést. Az Ossian 1986 óta van színpadon, az eltelt évek során szinte „családi zenekar” lett, több generáció is hallgatja az együttest. „Talán azért, mert azoknak a gondolatoknak az elfogadása, amiket a szövegeimben megfogalmazok, nem életkor-, hanem gondolkodásfüggőek. Bennünket hihetetlenül motivál az a rengeteg visszajelzés, amiket kapunk a rajongóktól, éreztetik velünk, mennyire fontos számukra a zenénk – fogalmazta meg érzéseit a zenész, akinek társaival együtt külön öröm, hogy új sikerdaluk, a Gyönyörű bolond már a kétmilliós nézettséget érte el a YouTube-on.

A soproni Moby Dick sem panaszkodhat, rajongóik nem hagyják pihenni az együttest, de visszajelzésekből sincs hiány. A csapat Terápia című anyaga aranylemez lett.