Repülőrajt hét hónapnyi szünet után a soproni színházban – fotók

A Soproni Petőfi Színház nagyszínpadán pénteken A padlással folytatódott a járvány miatt novemberben félbeszakított évad. Hétfőig hétszer játsszák az ikonikus darabot. A társulat nagy energiákkal és örömteli várakozással készült arra, hogy végre személyesen találkozhasson a közönséggel.

A kamaraszínházban a Római karnevált május 13-tól játsszák, eddig hatszor láthatták a nézők és május 27-től még hatszor tekinthetik meg. Az első előadáson a színészek és a nézők egymást tapsolták meg. A nagyszínpadon tegnap A padlással folytatódott az évad. Az ősz kirobbanó, nagy közönségsikert hozó darabja Pataki András rendezésében repülőrajtot vett, a nagy érdeklődés miatt dupla hétvégi előadásokkal mutatják be.

Várták a találkozást

– A társulat részéről hatalmas várakozás előzte meg az újranyitást. Folyamatosan készültünk, vártuk mikor lesz végre zöld a lámpa. Amikor biztossá vált, hogy kezdhetünk, robbanásszerű energia tört fel a társulatból. Fantasztikus érezni annak a varázsát, hogy végre közönség előtt játszhatunk. A nézőknek és nekünk is nagy élmény a találkozás – mondta öltözés közben Papp Attila, aki A padlásban a Rádióst játssza. A főszereplő hozzátette, szimbolikus jelentése van annak, hogy éppen ezzel a darabbal nyitnak. Olyan mintha ősszel ők is elrakták volna a darabot a padlásra, most pedig felmentek érte, leporolták és újra életre keltik. Az előadásban Sünit Molnár Anikó formálja meg, a Mamókát Szőcs Erika, Barrabás–Révész szerepében Marosszéki Tamás látható, a Hercegében Savanyu Gergely.

A színház előterében ezen a hétvégén a szokásosnál is nagyobb volt a nyüzsgés, rég nem látott ismerősök üdvözölték egymást. – Jó találkozni azokkal, akiknek az életéhez ugyanúgy hozzátartozik a kultúra szeretete, mint a miénkhez. Több éve járunk színházba, nagyon sajnáltuk, hogy a tavalyi évad vége lemaradt. Ennek ellenére az idei bérletet is megvettük, hűségesek vagyunk a Petőfi Színház – mondta Horváth Enikő Sára, aki férjével és lányával érkezett a péntek esti előadásra. – Már nagyon vártuk az újraindulást, egészen más élmény személyesen részt venni egy előadáson, mint online nézni. Imádom ezt a közeget, a ráhangolódást, hogy végre kiöltözhetünk, kimozdulhatunk otthonról – tette hozzá, miközben félszemmel a tükörre pillantott, hogy rendben van-e minden a frizurával. Enikő azt is elárulta, hogy néhány éve énekkari művészként közreműködik a zenés darabokban, a lánya pedig gyermekszereplőként kötődik a soproni színházhoz.

Presser is készül, hogy megnézze

A padlás musical történelmet író hangzásvilága, a színészek teljesítménye, a legendás történet, a slágerré vált dalok péntek este is hatottak. A történetben szereplő szellemek repülését az országban egyedüli, nemzetközileg is elismert színházi reptető csapat biztosítja. Akad olyan művész, aki a zsinórpadlás nyolc méteres magasságból fejjel lefelé ereszkedik le a színpadra. Ami a soproni produkció egyedülálló különlegessége, hogy minden egyes alkalommal zenekaros kísérettel szólalnak meg a dalok. A szimfonikus átiratot maga a zeneszerző, Presser Gábor és Holló Aurél, az Amadinda együttes tagja készítette még 2009-ben, s azóta is csiszoltak a művön, így az országban ezt a változatot még senki nem játszotta. Olyan hangos sikert ért el stáb, hogy Presser Gábor zeneszerző is készül arra, hogy eljöjjön Sopronba, s megnézze A padlás előadást, amelyről nagyon sok jót hallott több helyről. Ezért elhívta a leghűségesebb város teátrumának népszerű színészeit július 31-én a fertőrákosi barlangszínházi koncertjére, amelynek címe Dalok régről és nemrégről. Ott együtt éneklik a musical legendás slágereit a Petőfi Színház művészeivel.

Az évad további előadásai

Az évad hátralévő részében a nézők június 4-től tekinthetik meg Kálmán Imre népszerű operettjét, A cigányprímást. a Mirandolina című komédiát június 11-től tűzik műsorra. További ajándékként megtekinthetik Katona Imrétől A zuhanás második pillanata című álomjátékot, amely az abszurd műfajba kalauzolja az érdeklődőket, valamint a Silentio transeo című pódiumestet. Mindemellett a közönség százforintos regisztrációs jeggyel megnézheti a fertőrákosi barlangszínházban a Farinelli című táncos produkciót. A bérletesek plusz előadásként a Bánk bán című opera, vagy a Robben Ford és Bill Evans, vagy a Stanley Clarke és David Friedman koncert, illetve az Egy csók és más semmi operett valamelyikére 50 százalékos kedvezménnyel vásárolhatnak egy jegyet.

A színházban folyamatosan működnek a próbákon, előadásokon a nézőtéren, a ruhatárban és a közönségforgalmi területeken a műtőkben, zárt terekben használt, vírusok, baktériumok, penészgombák semlegesítésére készült légtisztító berendezések. Mint minden kulturális intézményben, a színházban is szükség van a védettségi igazolványra színpadon innen és túl. Az előadásokra a bérletes és a jegyet váltó nézőknek is regisztrálniuk kell.