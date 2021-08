Remete Lászlóra, egy csupa szív emberre emlékeztek Csornán – fotók

Nótaesten emlékeztek Csornán a közelmúltban elhunyt Remete László vendéglősre. A vállalkozó nagy támogatója volt a magyar nótának, a cigányzenének.

Remete László Csorna kedvelt és népszerű vendéglős vállalkozója volt. Három hónappal ezelőtti, váratlan halálával nemcsak családját érte nagy veszteség, hanem a Rábaköz magyar nótát, cigányzenét szerető közönségét is. Éltetője és önzetlen támogatója volt a műfajnak. Éttermében rendszeresen szervezett nótaesteket, amelyeken teret adott a helyi és környékbeli fellépőknek, de gyakori vendégek voltak nála a hazai nótás világ első sorába tartozó művészek is. Ő maga is szívesen lépett színpadra kedves nótáival.

Barátai, művésztársai nótaesttel tisztelegtek emléke előtt. A rendezvényt a Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület szervezte, amelynek a vállalkozó-nótaénekes is tagja volt, és számos közös szerepléssel éltették a nótát, az operettet. A Városi Művelődési Központban tartott est fővédnöke Krasznai Tamás színész, énekes, a Győri Nemzeti Színház örökös tagja volt. A csornai születésű művész együtt „gyerekeskedett” Remete Lászlóval, szép emlékeket őriz azokból az időkből. És persze a későbbiekből is, amikor már a közös érdeklődés, a magyar nóta szeretete hozta őket még közelebb egymáshoz.

– Nemes alkalomból gyűltünk össze: emlékezni egy felejthetetlen emberre. Emlékeim a Laky Döme utcába és a Csigatérre visznek most vissza. Laci is ott született, és az, amit ott kapott az élettől, az ott élő emberektől, örökre meghatározta az életét. Iparosok, értelmiségiek, gazdálkodók, akik a várost működtették és akikre büszkék vagyunk. Laci is ebben a környezetben nevelkedett, és az az összetartó erő, amiben éltünk, fontos volt mindannyiunknak – emlékezett Krasznai Tamás. – A magyar nóta hungarikum és Remete László sokat tett érte. Segítette a művészeket, a zenészeket és ő maga is művelte a műfajt. Csupa szív ember, akit csak szeretni lehetett. A lángot, amit Laci a kezünkbe adott, kollégáimmal visszük tovább.