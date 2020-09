Rákász Gergely szabadtéri minikoncertekkel varázsolta el a közönséget Győrben – fotók

A harangszót követően minden órában kellemes orgonaszó csendült fel a Széchenyi tér egyik sarkában a Botanica Caffé teraszán. Bach és Vivaldi remekművei mellett a művészek életének apró, izgalmas pillanataiba is betekinthettek az érdeklődők.

– Az emberek gyakran úgy gondolják, hogy csak az lehet izgalmas, ami új, ami az orruk előtt van. Ez így volt már több száz éve, mikor kis híján a feledés homályába veszett Vivaldi, és így van ma is – mondta el Rákász Gergely orgonaművész. – Szeretném közelebb vinni az emberekhez a komolyzenét, de nem úgy, hogy több száz éves hagyományokat ismételgetek újra meg újra. Egy jó történet, ami megmutatja, hogy a legnagyobb zenei géniusz is ember volt hibákból és erényekből összegyúrva, sokkal hatásosabb, mint a lexikális ismeretterjesztés.

A csütörtöki esemény, amelyen a művész minden órában mesélt és zenélt az érdeklődőknek, eredetileg a nemzetközi Bach Mindenkinek Fesztivál egyik programja lett volna, de mint oly sok mindent, a járvány ezt is keresztülhúzta. – Már korábban megterveztük a programot, és úgy gondoltuk, kár lenne veszni hagyni az ötletet, főleg így, hogy még az időjárás is ilyen kedvező. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, és én is szeretek kicsit személyesen beszélgetni a hallgatósággal – tette hozzá Rákász Gergely.