Premier: Körforgás a Győri Balettnél – Gyurmánczi Diána bokaszalagszakadást szenvedett

A Győri Balett Körforgás című estje két felvonásban szombaton debütált a nagyközönség előtt. A csütörtöki főpróba első felvonásában a főszerepet még Jekli Zoltán és Gyurmánczi Diána balettművészek táncolták (nyitóképünkön), a táncosnő azonban részleges bokaszalag-szakadást szenvedett, így a szombati premieren Tetiana Baranovska táncművész lép színpadra helyette. A hétvégén adták át az Audi Hungaria a Minőségi Táncművészetért és a Kardirex-díjat.

Szombat este debütált a Győri Balett két felvonásos Körforgás estje a Győri Nemzeti Színházban. Az első koreográfiát Eno Peci albán koreográfus alkotta meg, melynek két főszereplője Jekli Zoltán és Gyurmánczi Diána balettművészek. Az Összetartozás címet viselő ötven perces előadás a magányról szól. A darab az egyedüllét különböző formáit mutatja meg, s arra keresi a választ, hogy miért érezheti magát valaki társtalanul, mikor van mellette valaki.

Lesérült az egyik főszereplő

A csütörtöki fotós főpróbán sajnos a női főszerepet táncoló Gyurmánczi Diána lába megsérült. Velekei Lászlótól a Győri Balett igazgatójától megtudtuk, hogy a táncosnő részleges bokaszalag szakadást szenvedett, egy ideig nem tud táncolni. – A tánc és színház világa mindig hoz magával váratlan pillanatokat. Gyurmánczi Diána helyett ma Tetiana Baranovska lép színpadra. Diána gyógyulásáért mindent megteszünk, hogy mielőbb a színpadon lássa közönség. – fogalmazott Velekei László. A lesérült táncművészt is megkerestük, aki lapunknak elmondta – Megvisel fizikálisan, de lelkileg talán még jobban, hogy két nappal a premier előtt részlegesen elszakadt a bokaszalagom. Szerencsés vagyok, mert korábban nem volt semmilyen sérülésem, remélem, most is minél előbb újra táncolhatok. Próbálom a jó oldalát nézni a dolgoknak, most több időt tudok tölteni a családommal és a kislányommal.

Lélek és a test kapcsolata

Az est második felében Lukács András a Győri Balett művészeti vezetőjének Elválás című koreográfiáját mutatják be, mely a lélek és fizikai test összekapcsolódásáról szól. Az idő haladtával viszont felismerjük, hogy mindez mulandó és eljön a nap, amikor el kell engednünk, hogy lelkünk szabadon szárnyalhasson tovább az ismeretlenbe. A testet Guti Gerda táncolja, a lelke Herkovics Eszter Adria lesz, a szerelem szerepében Jekli Zoltán, halált pedig Engelbrecht Patrik testesíti majd meg a színpadon.

Átadták az Audi díját

Az Audi Hungaria immár hetedik alkalommal adta át a Minőségi Táncművészetért Díjat, elismerve ezzel a Győri Balett táncosainak kimagasló balettművészi teljesítményét. A Győri Nemzeti Színházban a Körforgás est mai premierje előtt a társulat magántáncosa, Guti Gerda vehette át a díjat az Audi Hungaria Zrt. személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagjától, Dr. Knáb Erzsébettől. A táncost egy háromtagú kuratórium választotta ki az egymillió forint pénzjutalommal járó díjra.

Kiss Jánost ismét társelnök

A Magyar Táncművészek Szövetségének közgyűlésén ötödik alkalommal választotta meg a tagság újabb három évre elnöknek Mihályi Gábort, a Magyar Állami Népi Együttes vezetőjét és társelnöknek Kiss Jánost, a győri Magyar Táncfesztivál igazgatóját.