Van miből válogatni: csokorba szedtük a hétvégi megyei programokat!

Sport- és kulturális programból, piacból sem lesz hiány.

Pannonkamra

06. 20., szombat

Pannonhalma, Majális tér, 7–15 óra

A közösségi összefogásnak köszönhetően őstermelők, termelők, kézművesek és vendéglátósok várják a vásárlókat minden harmadik szombaton.

10 óra: A rendezvényt dr. Nagy István agrárminiszter nyitja meg, köszöntőt mond Kara Ákos, a térség országgyűlési képviselője, Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke, valamint Vas Gábor, Pannonhalma polgármestere.

Kísérő programok: a Szelindek együttes térzenéje, hangszerbemutatója és tánctanítása. A gyerekeket lovas kocsikázás és kézműves-foglalkozás várja. Könyvbörze is lesz a városi könyvtár közreműködésével. A program ingyenes.

Szeniorörömtánc

06. 22., hétfő

Mosonmagyaróvár, Flesch-központ

A „Szeniorörömtánc Zsuzsival” órák újraindulnak június 22-től. Jelentkezés és további információ a 06-20/235-8970-es telefonszámon kérhető a pontos kezdésről.

Levendulás kopogtató

06. 23., kedd

Mosonmagyaróvár, Herbamesék gyógynövényes kert, 16 óra

Illatos, levendulás kopogtató készítése. Formáljunk a vadszőlő indáiból koszorút és díszítsük fel a Herbamesék gyógynövényes kertben illatozó levendulával. Vigyük be a lakásba, élvezzük megnyugtató illatát, akasszuk fel az ajtónkra és gyönyörködjünk színeiben.

A kreatív tevékenység mellett illatos gyógynövényteával várják az érdeklődőket. A foglalkozást szabadtéren tartják, így biztosítják a megfelelő védőtávolságot. Részvételi díj: 4000 Ft. Információ és jelentkezés: [email protected].

BorAgora – Fröccsterasz

Mosonmagyaróvár, Flesch-központ

Sétáló fröccskóstoló és zenés fröccsbár. Mindannyian ismerjük az alapelvet: amit elfogyasztunk, azzá válunk! Könnyedén azonosulhatnak ezzel a mottóval, akik ellátogatnak július 4-én a sétáló fröccskóstolóra, hisz a szódavíz, így a fröccs az élet pezsgését, a mozgékonyságot, a dinamizmust szimbolizálja. A megfelelő arányokról, a kiváló fröccsborokról ismét a Junibor borászai gondoskodnak, bemutatva az általuk képviselt borvidéket, saját borászataikat, boraikat. Az elmúlt évhez hasonlóan élő szóval, kóstolóval arra törekednek, hogy a bor és fogyasztója kulturált körülmények között találjon egymásra. A fiatal borászokból álló szövetség tíz borászt mutat be, néhányukkal az elmúlt évek rendezvényein már találkozhatott a közönség, de új ízeket, új arcokat is felfedezhetünk. A nyár kedvenc nedűje mellett, újdonságként látványgrillterasszal is várják az érdeklődőket, a gasztronómiai csemegék mellől a zene sem maradhat el, erről a Q-Jazz Band nagyszerű zenészei gondoskodnak. A rendezvény házigazdája Bánlaki D. Stella. A július 4-én lévő programra már vásárolhatók jegyek a Flesch-központ jegypénztárában, illetve a www.tixa.hu oldalon.

Turisztikai programot indít a vajdasági Magyarkanizsa

„Hello Kanizsa” néven indít turisztikai programot a vajdasági Magyarkanizsa – a település a helyi és a magyarországi turistákat célozza meg, velük szeretné megismertetni a történelmi és természeti kincsekben gazdag vidéket. A program első lépéseként egyesítették a turisztikai szolgáltatásokat és eseményeket, a jövőben pedig a helyi magyar emlékek és legendák felelevenítésére helyezik majd a hangsúlyt. A kisváros és környéke ideális úti cél lehet a magyar családoknak is, mert nyelvi nehézségek nélkül, egyszerre ismerhetik meg egy másik ország kultúráját és a helyi magyar emlékeket.

„Kevesen tudják, hogy a Megy a gőzös… kezdetű népdalban a gőzös hozzánk, a magyarkanizsai állomásra jön. A »Hello Kanizsa« programmal például ezen is szeretnénk változtatni, és elültetni a turisták fejében, hogy Magyarkanizsán is van bőven látnivaló. Mivel közel vagyunk a határhoz, ideális úti cél vagyunk most a magyar turisták számára is.”

A Magyarkanizsára érkező turisták a helyi természeti kincseket és a történelmi emlékeket is felfedezhetik. Bővebb információ: http://hellokanjiza.rs/

Levendulás HANGfürdő

06. 20., szombat

Győrság

Napfordulós-túrázós- naplementés- levendulás HANGfürdő.

Program:

16.30–16.45 óra: Gyülekező Győrságon, innen autóval megyünk a sági levendulamezőre.

17 óra: Elindulunk a győrsági túrára, melyet kisebb relaxációkkal színesítünk. Az indulás és a végállomás helyszíne a sági levendulamező, ahol lehetőségetek lesz friss levendulaszedésre, sétálgatásra, piknikezésre, befelé figyelésre, igény szerint mantrázásra.

A jóleső túrázást követően egy szabadtéri HANGfürdőn folytatjuk a befelé figyelést. Gyönyörködhetünk a naplementében, miközben mantrázással és beszélgetéssel zárjuk a programot.

A madárcsicsergős jó levegőn a tibeti hangtálak, gongok és más intuitív hangszerek kíséretével repülhetünk a HANGok szárnyain, miközben magunkba szívhatjuk a levendula csodálatos illatát, megtapasztalva, hogy béke, nyugalom és harmónia jár át bennünket.

Részvételi díj: 5000 Ft/fő. Az ár magában foglal egy kis méretű „szedd magad” levendulazacskót, amelyet megtölthetnek friss sági levendulával.

Előzetes jelentkezés szükséges a 06-70/618-5802-es telefonszámon vagy a [email protected] e-mail-címen. További információ: a www.hang-olodo.hu oldalon.

Futókaland minden kedden

06. 23., kedd

Győr, Teleki L. u. 21., 18.30 óra

Az útvonal Győr belvárosának legszebb részein vezet, majd a pinnyédi erdőbe tesz egy rövid kitérőt, végül a Dunakapu téren keresztül visszatér a Nefelejcs közbe.

Részletek: www.facebook.com/groups/ futokalandorok/

SzabadTánc Andival

06. 18., csütörtök és 06. 22., hétfő

Győr, Brigantin, 17 óra

Regisztráció szükséges a 06-30/298-1525-ös telefonszámon. Az első alkalom ingyenes.

Szezonnyitó látogatás a bencéseknél

06. 20., szombat

Győr, Széchenyi tér, Mária-oszlop, 15 óra

Városnéző séta. Exkluzív látogatás a bencés rend történetének és az épületegyüttes megújult értékeinek megismerésére. Házigazda: Sárai-Szabó Kelemen atya, bencés perjel. Részvételi díj: 3500 Ft, diák, nyugdíjas: 2800 Ft. Bejelentkezés: [email protected], 06-30/294-9174.

Győri séta by night – Győr megér egy estet!

06. 20., szombat

Találkozó: a Dunakapu téren, a Pulzusnál, 20.30 óra

Kellemes nyáresti séta a kivilágított barokk belvárosban. Gyönyörködjünk együtt a szép látnivalókban! Az érdekes történetekről idegenvezetőnk gondoskodik!

A program részvételi díja:

2020 Ft.

Előzetes bejelentkezés szükséges a sétára: ejelentkezés: [email protected], 06-30/294-9174.

Régiségpiac

06. 21., vasárnap

Győr, Tarcsay úti piactér, 7–14 óra

Minden hónap 3. vasárnapján várják az érdeklődőket a Tarcsay úti piactéren.

Látható a Szent László-herma

Történelmi ereklyénk a székesegyházban folyó felújítási munkálatok ideje alatt a Káptalandomb 13. számú épületben kapott ideiglenes elhelyezést. Megtekinthető: hétvégén 10–18 óra között, hétköznap 10–16 óra között.

Elvesztél, elvesztem…

06. 21., vasárnap

Híres szerelmesek levelei címmel Posonyi Takács László, a Győri Nemzeti Színház művésze szerkesztésében és rendezésében új sorozatot láthatnak a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Facebook-oldalán.

Ács

Motocross Országos Bajnokság és Kupa

06. 28., vasárnap

Újmajor motokrosszpálya

Edzések: 7.30–12 óra.

Futamok: 12.30–18.30 óra.

I. osztály, II. osztály, III. osztály, VMX, woman; 50 cm3, 65 cm3, 85 cm3. Csak online nevezés lehetséges.

További információ: Horváth János, 06-20/336-1387.

Belépő: 1000 Ft, 14 éves kor alatt ingyenes.

A 1,5–2 méteres távolságot kérik betartani a rendezvényen.