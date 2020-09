Petőfi és Rákóczi szobrait rejtette a raktár Rábapordányban

Érdekes szoborra bukkantak a rábapordányiak, amikor az óvodájukat takarították.

II. Rákóczi Ferenc egész alakos ábrázolása került elő a raktárból. Oldalán az írás: Strobl. Visy László polgármester gondolkodóba esett: iskolájukban hasonló szobrot őriznek, amin ugyancsak Strobl az aláírás. A Kisalföld kiderítette: nem ritka kincsek kerültek elő a raktárak mélyéből, hanem Kisfaludi Strobl Zsigmond műveinek másolatai.

Lomtalanítás

– Újítjuk fel az óvodánkat és egyben lomtalanítunk is. A raktárhelyiséget is kipakoltuk, amikor egy különböző holmikkal telezsúfolt hátsó polcról leemeltük a szobrot. Egész alakos, II. Rákóczi Ferencet ábrázolja – újságolta Visy László. – Forgattuk, nézegettük és meglepődve olvastam a talapzatán a vésést: Strobl. Eszembe jutott, hogy az iskolában is van nekünk egy agyagszobrunk, ami viszont Petőfi Sándort örökíti meg. Azon is a Strobl név olvasható.

Sokszorosított alkotások

A polgármester szerint az idős helyiektől úgy értesült, hogy az egykori, az 1970-es években lebontott pordányi kastélyból vitték át a szobrokat annak idején a közintézményekbe. Visy László megörült, hogy kincseket őriztek az ódon falak. Székely Zoltán, a győri Rómer-múzeum igazgatója viszont – konzultálva Kostyál László művészettörténésszel, a zalaegerszegi Göcseji Múzeum igazgatójával – tisztázta a helyzetet. „Mindkét szobor Kisfaludi Strobl Zsigmondé, de terrakottából sokszorosított alkotások” – reagált a szakember. Több példányban készültek ezek és inkább helytörténeti értékük van.

Gyűjtőakció

Azaz azt kell felkutatni, hogy mikor és miként kerülhettek Rábapordányba. Visy László megjegyezte: az iskolai helytörténeti, néprajzi gyűjteményben helyezik el a két szobrot. Az önkormányzat nemrégiben meghirdette fotó- és dokumentumgyűjtő akcióját. Abban bíznak a kezdeményezők, hogy számos ritka, eddig nem látott iratot, illetve felvételt mutatnak majd meg a falubeliek. „Talán a régi kastélyunkról is láthatunk fényképet, hiszen arra már csak az idősek emlékeznek, a fiatalok már nem. Fotó viszont nem maradt fenn az épületről. Talán ott lakott egy olyan gyűjtőszenvedéllyel megáldott család, amely fontosnak tartotta a most előkerült szobrok megőrzését” – tette hozzá Visy László.