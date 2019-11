Pénteken kezdődik a Győri Könyvszalon – mutatjuk a részletes programot!

Harmincöt kiadó legújabb köteteit mutatják be a pénteken kezdődő és vasárnapig tartó 19. Győri Könyvszalon, amelyen összesen 115 program várja az érdeklődőket a Győri Nemzeti Színházban és a Kisfaludy Károly Könyvtárban.

Horváth Sándor Domonkos, a Kisfaludy Károly Könyvtárat magában foglaló Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatja elmondta, hogy a megnyitót pénteken 11 órakor tartják a Győri Nemzeti Színházban, ahol Fekete Dávid alpolgármester átadja Mezey Katalin Kossuth- és József Attila-díjas írónak és költőnek a könyvszalon alkotói díját. Aznap este a Kaláka együttes jubileumi koncertet ad a színházban.

A három nap alatt meghívott szerzőként jelen lesz mások mellett Böjte Csaba, Czakó Zsófia, Dragomán György, Háy János, Juhász Árpád, Szabó T. Anna és Tőzsér Árpád. A könyvbemutatók mellett már ötödik alkalommal rendezik meg Kortársasjáték címmel a színház drámaíró versenyét. A három meghívott szerző – Fábián Péter, Formanek Csaba és Pozsgai Zsolt – pénteken húzza ki a Kisalföld napilap pénteki számának szalagcímei közül azt a témát, amelyből egy nap alatt három rendező és tizenhét színművész segítségével színpadi művet alkotnak.

A darabokat szombat este mutatják be, az előadásokat a Forgács Péterből, Benedek Szabolcsból és Horváth Sándor Domonkosból álló zsűri értékeli majd és kiosztják a legjobb színész, színésznő, drámaíró, rendező és közönségdíjakat. Vasárnap este Egy fess pesti este címmel Kamarás Iván ad koncertet, szintén a színházban. A gyermekeknek pénteken Bíró Eszter Időradír címmel ad koncertet, szombaton Malek Andrea és az Eszement MeseBand lép fel, vasárnap pedig a Fogi Színház a Süsü, a sárkány című zenés mesejátékot mutatja be.

Az igazgató beszélt arról is, hogy hagyományosan a három napos író-olvasó találkozón mutatják be a győri illetőségű köteteket is. A könyves seregszemle rendezését a győri önkormányzat 17 millió forinttal támogatta, amely kiegészül a könyvtár hárommillió forintos saját bevételével. Radnóti Ákos alpolgármester elmondta, hogy Győr a kulturális élet vidéki fellegvára, folyamatosak az évfordulók. Tavaly ünnepelte negyvenedik évfordulóját a Győri Nemzeti Színház, idén ugyanezt az évfordulót a Győri Balett, a Győri Könyvszalon pedig jövőre lesz húsz éves. Az olvasás népszerűsítését kiemelve kitért arra is, hogy az adyvárosi városrészben nyár elején könyves pavilonná alakítottak át egy használaton kívüli telefonfülkét, amelybe tapasztalata szerint az emberek tesznek és visznek is onnan könyveket.

19. Győri Könyvszalon



Győri Nemzeti Színház – nagyszínpad

11. 15., péntek

11 óra: Ünnepélyes megnyitó és az Alkotói Díj átadása. 13 óra: Bemutatkozik a győri német nemzetiség. Köszöntő, majd ünnepi műsor. 17 óra: Időradír. Bíró Eszter koncertje. 19.30 óra: Kaláka 50. Jubileumi koncert. Belépőjegy: 2000 Ft.

11. 16., szombat

11 óra: Malek Andrea és az Eszement Meseband. 14 óra: Bán Mór. A Hunyadi-regénysorozat. Beszélgetőtárs: Horváth Gábor. 15 óra: Böjte Csaba: A lélek lélegzetvétele. 19 óra: Kortársasjáték. A Győri Nemzeti Színház drámaíró versenye. Belépőjegy: 2000 Ft.

11. 17., vasárnap

11 óra: A Generációk Háza rajzpályázatának eredményhirdetése. 11.10 óra: Süsü, a sárkány. A Fogi Színház előadása. Belépőjegy: 1000 Ft. 14 óra: A megajándékozott. A beszélgetés résztvevői: Várszegi Asztrik és Gülch Csaba. 15 óra: 40 éves a Győri Balett – könyvbemutató. 19 óra: Egy fess pesti este. Kamarás Iván koncertje. Belépőjegy: 2000 Ft.



Győri Nemzeti Színház – Kisfaludy Terem

11. 15., péntek

9 óra: A helység kalapácsa. Petőfi Sándor hőskölteménye négy énekben. Előadja: Gál Tamás Jászai- és Deszka-díjas színművész. Előzetes jelentkezés szükséges. 11 óra: A kis hableány – bábszínház. Előzetes bejelentkezés szükséges. 13 óra: Kép/írás: fiatal illusztrátorok a Felvidékről. 14 óra: Gárdonyi Géza: Az öreg tekintetes. 15 óra: A 21. század színes világa. Maffiózóktól pimasz egyetemistákon át egy katalóniai lélekutazásig vagy a Balaton szubkultúrájáig. 16 óra: Sándor Anikó: Tovább az El Caminón. 17 óra: Mezey Katalin – portréműsor. 18 óra: Karafiáth Orsolya: Amikor a mama lelegelte a papa haját. 20 óra: „érzÉSek és sugallatok” – Mohácsi Attila és Kerecsényi Éva CD-bemutatója. Belépőjegy: 1000 Ft.

11. 16., szombat

10 óra: Bezselics Ildikó: Édességek könyve. 11 óra: Gülch Csaba: Haláltangó. A ragaszkodás csendje – versek. Közreműködik: Gáti Oszkár és Rigó Ronald. 12 óra: Trianon 100 éve – Legendák, tények és érvek. 13 óra: A pozsonyi Könyvszakmai Szövetség könyvbemutatói. 14 óra: Bea konyhája. Gáspár Bea új szakácskönyvének bemutatója. 15 óra: Rózsa György: Nem kapcsoltam. 16 óra: Juhász Árpád: Egzotikus Európa. 17 óra: Háy János: Kik vagytok ti? 18 óra: Tisza Kata: MOST. – Túlélő leszel, nem áldozat. 20 óra: Petruska. Reláció – CD-bemutató. Belépőjegy: 1000 Ft.

11. 17., vasárnap

10 óra: Aranykapu-koncert. Belépőjegy: 1000 Ft. 11 óra: Dénes Tamás–Dlusztus Imre: Meggypiros mezben. A magyar labdarúgó-válogatott játékosai 1902–2019. Vendég: Hajszán Gyula. 14 óra: Kövi Szabolcs: Ihletuniverzum I–II. Zenés könyvbemutató. 15 óra: Szabó T. Anna: Ár. 16 óra: Bayer Ilona: Anyós lettem Japánban. 17 óra: Dragomán György: Rendszerújra. 19 óra: Szerelmem, Erdély. Rékasi Károly előadóestje. Belépőjegy: 1000 Ft.



Győri Nemzeti Színház – pódiumszínpad

11. 15., péntek

10 óra: Mechler Anna: Olina és a varázsszirmok. Rendhagyó irodalomóra. 11 óra: Az osztály vesztese. Rendhagyó irodalomóra. 12 óra: Szívlapát. Rendhagyó irodalomóra. 13 óra: Honvári János: Akadémia – főiskola – egyetem; Egyetemi éveink. 14 óra: Negyven fohász dalban. Dinnyés József CD-bemutató műsora. 15 óra: Jánosi Zoltán: Oláh János. 16 óra: Wehner Tibor: Szent Varecza elveszett levelei. 17 óra: Finy Petra: Marlenka. 18 óra: Krusovszky Dénes: Akik már nem leszünk sosem.

11. 16., szombat

10 óra: Csender Levente: A különleges Meditittimo kalandjai. 11 óra: Emberi sorsok a XX. században. Beszélgetés Zsuffa Tündével. 12 óra: Deák Botond: Belső létra. 13 óra: Bárczi Zsófia: Vidéki lyányok énekeskönyve; Száz Ildikó: Futónapló. 14 óra: Vass Norbert: Indiáncseresznye. 15 óra: Szántó T. Gábor: Európa-szimfónia. 16 óra: Kukorelly Endre: CéCéCéPé. 17 óra: Gárdos Péter: Királyi játék. 18 óra: Fekete Dávid–Rechnitzer János: Együtt nagyok – Város és vállalat 25 éve. Az Audi története.

11. 17., vasárnap

10 óra: Reisinger Attila: Veteránok. 11 óra: Tőzsér Árpád: Lélekvándor. 12 óra: Sediánszky Nóra: A fény felé – Kalandozások Normandiában és Bretagne-ban. 13 óra: Sütő Csaba András: Nempróza. 14 óra: Mirtse Zsuzsa: Tizenhárom bűvös tükör. 15 óra: Czakó Zsófia: Nagypénteken nem illik kertészkedni. 16 óra: Egressy Zoltán: Hold on – A Déli Szél Balladája. 17 óra: Kiss Judit Ágnes: Bűbájoskönyv. 18 óra: Batka Zoltán: Vata fia. Aki mindent elveszített, hogy győzhessen.



Győri Nemzeti Színház – Mesekuckó

11. 15., péntek

10 és 11 óra: Lúdas Matyi erszénye – erszény készítése filcből. 12 és 13 óra: Lúdas Matyi libája – liba készítése papírból. 14 óra: „Főzzünk együtt kőlevest!” Mesés játék. 15 óra: Finy Petra: Óvodások kézikönyve. Könyvbemutató mesével és vetítéssel. 16 óra: Közös éneklés Váray Lacival. 17 óra: Kerekítő évkerék. Könyvbemutató.

11. 16., szombat

10 óra: Amíg megváltjuk a világot. Zöld gondolatok gyerekeknek. 11 óra: Kollár Borbála: Alkoss szabadon! – kreatív ötlettár kicsiknek és nagyoknak. 12 és 13 óra: Lúdas Matyi-s tili-toli játék készítése. 14 óra: M. Kácsor Zoltán: A boszorkány seprűje. Interaktív könyvbemutató és kreatív foglalkozás. 15 óra: Bíró Zsófia: A macska mondja meg! Mit egyél és mit ne. Játékos könyvbemutató. 16 óra: Szofi és Pindur varázsol – Harcos Bálint mesél. 17 óra: Lúdas Matyi – interaktív mese Füzi Rozival.

11. 17., vasárnap

10 óra: Érsek Rózsa: Nefelejcs – hogy sokat ne felejts. Játékos foglalkozás kisiskolásoknak. 11 óra: LÜK-játszóház. 12 óra: Matyi a dobozban – Lúdas Matyi-s memóriajáték készítése. 13 és 14 óra: Matyi a dobozban – Lúdas Matyi-s memóriajáték készítése. 14 óra: Lúdas Matyi – interaktív mese. 15 óra: A Belvárosi Betyárok: Váray Laci. 16 óra: Bukfenc interaktív gyerekműsor. 17 óra: MeseZENGető – Hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok! Mesefoglalkozás.



Kisfaludy Károly Könyvtár

11. 15., péntek

12 óra: Régit és újat. Felolvasás a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium tanulóinak írásaiból. 13 óra: A városi levéltár könyvbemutatója. 14 óra: A Pannonhalmi Főapátsági Levéltár könyvbemutatói: Collectanea Sancti Martini. Bencések Magyarországon a pártállami diktatúra idején I–III. 14 óra: Galgóczi Károlyné: Ménfő 1044–1934. 15 óra: A Hansági Múzeum könyvbemutatói. 15 óra: Németh László: A világ közepe. Fertőboz története. 16 óra: Biczó Zalán: Albertkázmérpuszta és temploma. 17 óra: Szabó Béla: Tara. 17 óra: Ha táncol a parázs. Győri Antológia 2019. 20. jubileumi kiadvány. 18 óra: G. Komoróczi Emőke: Csáky Anna költészete. 18 óra: Csokits János: Tövisek és szilánkok. Aforizmák és idézetek.

11. 16., szombat

10 óra: Arany Piroska: A tűröm virágok meséje. 10 óra: Dömötör István: A földrajzi felfedezők nagy csapata. 11 óra: Hessling Hegyi Erika: Mesefa. 11 óra: Csermelyi József: Az óvári uradalom a Szentgyörgyi és Bazini grófok korában (1441–1521). 11.30 óra: Az Egyházmegyei Levéltár könyvbemutatója. 13 óra: Mezey László Miklós: Határ. 14 óra: Eőrsy Varga Nóra: Szodoma gazellája. 14 óra: Jezsuita jelenlét Győrben a 17–18. században (tanulmánykötet). 15 óra: Cseke J. Szabolcs: Zuhanás. 15 óra: Biczó Zalán: A vértanú plébános: Szemelliker Antal 1882–1919. 16 óra: Fáklyák, fényadók. Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében – 10. jubileumi kötet. 16 óra: Biczó Zalán: Emlékek a Győri Atlétikai Club életéből: 1919–1945. A kötetet bemutatja a szerző. 17 óra: Kovács Enikő Edyko: Életspirál. Beszélgetőtárs: Hámor Vilmos. Közreműködik: a Garabonciás együttes. 17 óra: Rozán Eszter: Albatrosz szabad. 18 óra: Hámor Vilmos: Mosolyszüret 7. Beszélgetőtárs: Keszei L. András. 18 óra: Az Író Alkotók Klubja idei antológiájának bemutatója. Közreműködik Kerecsényi Éva és az antológia szerzői.

