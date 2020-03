Táncpedagógusból közgazdász, majd Michelin-csillagos étterem elismert dolgozójából nagyot álmodó gasztrocég-tulajdonos. Maszler Kata zselébe zárt csodáitól mindenkinek leesik az álla.

– Mekkora utat kellett bejárnia, hogy elkészüljenek ezek az alkotások?

– Mindig nyitott voltam a világ ízeire, de sokáig nem gondoltam volna, hogy ezen a területen fogok kiteljesedni. Közgazdászként és diplomás táncpedagógusként kaptam meg egy állást Bécsben, egy Michelin-csillagos étteremben, de ott sem közvetlenül az ételekkel foglalkoztam.

– Mi volt a feladata?

– Nehéz ezt leírnom, mert Magyarországon nincs ilyen beosztás az éttermekben. Azért voltam felelős, hogy a vendég megkapja azt a pluszt, amit csak egy Michelin-csillagos étteremben kaphat meg. Jöttek hollywoodi sztárok, vendégek speciális kívánságokkal. Nekem Tom Cruise ugyanolyan vendég volt, mint az a házaspár, ahol a férj egy évig spórolt arra az évfordulós vacsorára, vagy az a pár, akik az eljegyzésüket tartották nálunk. Nagyon szerettem a kreatív részét ennek a munkának, ugyanakkor rengeteg stresszel is járt. Sokat köszönhetek ennek az időszaknak, itt ismerkedtem meg a férjemmel is, s már együtt költöztünk haza.

– Mikor léptek színpadra a japán édességek?

– Még Bécsben, egy ázsiai séf workshopján találkoztunk a számunkra addig ismeretlen japán streetfood-kultúrával és desszertművészettel. Amit magunkkal hoztunk Bécsből a férjemmel, az a „wow effekt”: elkápráztatjuk a vendéget a látvánnyal, a kiszolgálással, a környezettel. Tudjuk, mennyire vonzó az új, az ismeretlen, ezért mindenképpen olyat szerettünk volna alkotni, ami addig még nem volt idehaza. Az első saját termékünk a taiyaki volt, ami egy töltött „gofrikeszeg”; innen jött a nevünk is. A gofri viszont csak fesztiválokon megy, így elkezdtünk gondolkodni, mivel lehetne kibővíteni a repertoárt. Akkor kezdtük el a hagyományos japán recepteket átalakítani, közelebb hozni az európai ízléshez. Japánban például ezek a torták teljes egészében zselatinból készülnek, mi tettünk gyümölcsöt is az aljára. Egyik termék követte a másikat, a gyümölcs sushi, a frushi, a zselatintorták, a pohárdesszertek. Az utóbbiak például azért születtek meg, mert tej-, tojás- és gluténmentesen kellett étkeznem, s arra gondoltam, hogy aki hasonló cipőben jár, nem tud megrendelni egy formatortát egy cukrászdából, mert például egy Bogyó és Babóca tortát csak marcipánból tudnak elkészíteni. Erre kínálnak alternatív megoldást a zselétorták és a pohárdesszertek.

– Bogyót és Babócát is bele tudja injektálni a zselébe?

– Nem, viszont ha van szilikonformám, már el tudom készíteni kókusztejből és bele tudom építeni a zselébe.

– Olyan, mintha gumicukor tortát ennénk?

– A zselés réteg hasonlít a gumicukorra, de nem édes és keményebb, mivel ez nem állati eredetű zselé, hanem tengeri hínárból készült. A kókusztejes injektálások és a formák puhább, krémesebb állagúak. A végtelenségig lehet játszani a textúrákkal és a színekkel.

– Hogyan épülnek a rétegek, milyen technikával készülnek ezek a desszertek?

– Láttam egyszer egy vízcsepp nevű desszertet, ami félgömb alakú és teljes egészében áttetsző zselatinból készül. Eldöntöttem, hogy meg fogom csinálni. Majdnem egy évig kísérleteztem mindenféle zselésítőszerrel, de rá kellett jönnöm, hogy itthoni alapanyagokból lehetetlen elkészíteni. A külföldi kapcsolataimat is megmozgattam, mire rátaláltam azokra az összetevőkre, amelyeket felhasználva képes vagyok elkészíteni a tortákat. Különlegességük ezeknek a látványos desszerteknek az is, hogy a torta tetejétől építkezem az aljáig, és minden munkafolyamat között hosszú órákat kell várni, mire folytathatom a következő lépéssel. A virágokat egy speciális, fecskendőre hasonlító eszközzel injektálom a zselatinba. Most tanulom az orchideát, a virágformák közül ez a legnehezebb. Tudok buborékokat, számokat beletenni, de mindig találok újabb tanulnivalókat.

– Hol találkozhatunk a desszertjeivel?

– Jelenleg minden rendezvényt lemondtak, amelyeken jelen szoktunk lenni és nincsenek nyitva azok a helyek sem, ahol már árusítják a pohárdesszertjeinket…

– Akkor most kényszerszünet van?

– Azt nem mondanám, sosem tudok megállni. Egy hete hívtam életre a Spájzfutárt, hogy Pannonhalmára és (egyelőre) 20 kilométeres körzetébe érintésmentesen élelmiszereket szállítsunk ki közvetlenül a termelőktől. Úgy gondoltam, ki kell használnunk, amink van. Édesanyám higiénés szakember, aki pillanatok alatt kidolgozta a logisztikát és a csomagolást, van egy kihasználatlan hűtőautónk, én pedig felkutattam azokat a termelőket, akik most nem tudnak piacra menni vagy vásárlókat fogadni. Még csak most indultunk, de hatalmas az összefogás, hivatali, emberi oldalról is rengeteg támogatást kapunk.

– Ön tényleg tudja, mi az a wow effekt!

– Igyekszem kreatívan megközelíteni a problémákat. Olyan jól sikerült összerakni ezt a rendszert, hogy már más termelői piacot szervezők is megkerestek, hogy áruljam el a részleteket, s tudásomat természetesen készségesen át is adtam. Úgy látom, a viharfelhők elvonulta után is hasznos lesz ez a nagy összefogás és én újra visszatérhetek az alkotáshoz.