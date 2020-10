Öröm a Zene díj: a soproni Hangár lett az év helyszíne

Húsz éve dübörög a buli a soproni Hangár Music Gardenben. A klubot most egy országos szakmai szervezet is elismerte. Tíz kategóriában adták át az Öröm a Zene idei díjait, az év helyszíne a Hangár lett.

Tíz kategóriában ítélték oda a Hangszeresek Országos Szövetsége (Hanosz) elismeréseit az Öröm a Zene nevű tehetségkutató rendezvény keretében vasárnap Budapesten. A díjakkal a hangszeres élő zene népszerűsítése iránt elkötelezett embereket ismerik el zenész, helyszín, hangszerjavító műhely, zenepedagógus, friss felfedezett, hangmérnök, hangtechnikus, látványtechnikus, újságíró és különdíj kategóriákban.

Idén soproni díjazott is lett, a Hangár Music Garden kapta „Az év helyszíne” elismerést.

– Rengeteg szép pillanat emléke él bennem, amely mind a Hangárhoz köthető. Jóleső érzés, hogy a közönségen túl, a díjjal most egy szakmai szervezet is elismerte a munkánkat – mondta örömmel lapunknak Kovács Attila, a klub tulajdonosa. Annak idején több vállalkozásba is belefogott, 1993-ban Lobenwein Norberttel a Jókai utcában volt közös üzletük, ezután Budapesten próbált szerencsét.

– Amikor az ottani lemezboltomat bezártam, a Hangár már működött, ekkor szálltam be egy üzlettársammal. Mindez húsz éve történt – mesélte. Mára a város több pontján üzemeltet szórakozóhelyeket.

– A Hangár tipikus rockklubnak indult. Bár az évek során rengeteget fejlődött hang- és látványtechnikában, a helynek sikerült megőriznie eredeti hangulatát. Az elmúlt hét évben már stabilan működött, de sajnos mint mindent, ezt a lendületet is megtörte a koronavírus-járvány, három hónapig zárva voltunk – tette hozzá Attila. Elmondta: bár a szabályokat betartva rendezhetnek bulikat, még mindig nem mernek annyian koncertre járni, mint korábban. Az is nehezíti a szervezést, hogy a szórakozóhelyeknek este 11-kor be kell zárniuk.

– Mégis van okunk örülni, mert bár május 1-jén elmaradt a tervezett születésnapi rendezvényünk, a pécsi 30Y együttes most pénteken nálunk ünnepli a szintén húszéves fennállását – újságolta a klub tulajdonosa.

A magyar könnyűzenei élmezőnyből szinte mindenkit vendégül láttak már. Járt náluk például Ganxsta Zolee, a Tankcsapda, az Anima Sound System, az Irie Mafia és sokan mások, de léptek fel külföldi, elektronikus műfajokat képviselő lemezlovasok is.