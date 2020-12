Online mutatja be a Győri Balett a KippKopp karácsonyát – fotók

A TánciTánci baba-táncszínházi program keretében a Győri Balett december 24 és 26 között online bemutatja a Kippkopp Karácsonya című előadását, melynek felvételeit pénteken rögzítettét a Balett Studióban.

A Győri Balett a TánciTánci programjával szeretné bevonni művészetébe a baba korosztályt érzékelésük és mozgásfejlődésük korai szakaszában, mozgásfoglalkozások és specifikus előadás sorozatok útján. Nyáron már bemutatták az őszi hangulatú KippKopp és TippTopp kalandját, karácsonykor pedig online debütál a nagyközönség előtt a KippKopp karácsonya is.

„Kippkopp a havas erdőben sétált, mikor odaröppent hozzá barátja, a cinke…” kezdődik Marék Veronika meséje egy egészen különleges napról, melyben a kis gesztenyefiú ellátogat a városba, hogy megtudja, miért nőtt fenyőfa egy házban, a szoba közepén. Kalandja során megismerkedik a kis Csillaggal, aki végigkalauzolja őt a díszbe öltözött fenyőfán, s végül megtudja ő is mi is az a Karácsony.

A darabot Sebestyén Bálint Harangozó-díjas táncművész alkotta meg, a gesztenyefiú karakterébe Horváth Kada bújik, a cinke és csillag szerepét pedig Hergenrőder Jázmin és Nyári Virág balettnövendékek mutatják be.

– A babaszínházi táncelőadásainkon szeretnénk olyan élményekre építeni, amelyek a kicsik mindennapjaiban is megjelennek, ezzel egyúttal bevonni őket a tánc világába is. A KippKopp mesék sorozatának második állomásához érkeztünk, mellyel a karácsony milliőjét mutatjuk meg a legkisebbeknek Marék Veronika története alapján. Jegyeket online lehet megvásárolni, így biztosítunk hozzáférést az előadáshoz, melyet december 24-től 26-ig akár a fenyőfa alatt vagy a karácsonyi asztalnál is bármikor megtekinthetnek a gyerekek. Reméljük ezzel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a szülők is kipihenjék a karácsonyi fáradalmakat egy kis időre – mondta el lapunknak Sebestyén Bálint táncművész, aki pedagógusként nap mint nap több száz gyermeket tanít, így nem volt kérdés számára, hogy a Kipp Kopp darabba is felkérjen egy-egy növendéket.

– A fiatal táncosok bevonásával még több játékosságot akartam belecsempészni a produkcióba, és egy összekötő kapcsot alkotni a felnőttek és csememők között. Ugyanakkor remek lehetőség ez a diákoknak is a fejlődésre. Nem titkolt vágyunk, hogy a szeretnénk további KippKopp történeteket is színpadra vinni, tervben van a sorozat következő része – tette hozzá a koreográfus.

A legkisebbeknek szánt előadásra a jegy.hu-n válthatnak jegyet, melyet december 24 és 26 között bármikor megtekinthetnek.