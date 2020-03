Olvass nekem! Kolléganőnk netes kampányt indított

A csecsemőkortól hallgatott történetek színesítik a képzelőerőt, reményt, célokat, gazdag szókincset, tudást adnak gyermekeinknek.

Fotón mutatják meg, hogyan olvasnak

Szerkesztő-újságíró kolléganőnk mindennapjainak főszereplője mostanság kislánya, Alíz, aki maga is érdeklődve hallgatja már a meséket. Flóra úgy vette észre, hogy keveset olvasnak a szülők gyermekeiknek, ezért úgy döntött, internetes kampányt, fotós kihívást indít a meseolvasás népszerűsítésére. Maga is meglepődött, milyen sokan jelentkeztek az első felhívására.

– Az eddigiek során javarészt szülők jelentkeztek, akik a gyerekeiknek mesélnek, de a kampányhoz bárki csatlakozhat, aki mesélni, felolvasni szokott akár a testvéreinek, unokáinak, barátainak, időseknek, fiataloknak– ismerteti a felhívás részleteit Gondár Flóra.

Örökletes és tanulható

A meseolvasás, mesemondás szokása generációról generációra öröklődik a családokban.

– Gyerekkoromban sokat mesélt nekünk esténként anyukám, volt, hogy apukám is – eleveníti fel saját élményeit Flóra.

– De nem csak könyvből lehet mesélni, a nagyszüleimmel, dédimamámmal a régmúlt meséit, az ő gyerekkoruk vicces, érdekes történeteit beszéltettük el újra és újra. Most, hogy anyuka lettem, szeretném, ha majd a kislányom, Alíz is hasonló emlékekkel felvértezve gondolna vissza a gyerekkorára. Ezért is hoztam létre egy közösségi oldalt „A mese útján” címmel, ami számunkra olvasónaplóként szolgál, másrészt leendő és gyakorló szülőknek útmutatás lehet a mesekönyvek világában.

Pozitív hatások végtelen sora

A meseolvasásnak számos pozitív hatása ismert, csak néhányat említve: bővíti a szókincset, hiszen a gyerekek olyan szavakkal is találkoznak a könyvekben, amelyekkel a hétköznapi beszédben nem. Fejlődik a fantáziájuk: nem kész, legyártott képeket kapnak, mint a képernyőn nézhető mesék esetében, hanem maguknak kell elképzelniük, hogy néz ki a hét törpe ágyacskája, a téli tücsök írógépe vagy a kisvakond nadrágja – még akkor is, ha illusztrációk segítik őket ebben. A mesék hősöket és antihősöket is adnak a gyerekeknek, ők pedig eldönthetik, kivel tudnak azonosulni, ők lesznek a példaképeik, és kik azok, akiket nem kedvelnek, ezáltal a személyiségük is fejlődik.

– A kisgyermek lelke egy tabula rasa, „tiszta tábla”, egy hófehér papírlap – idézi Arisztotelészt Gondár Flóra.

– Rajtunk áll, mit írunk rá. Összekenhetjük tintapacákkal, véshetünk bele szörnyeket, de festhetünk rá szárnyaló madarakat és ráírhatjuk a dalaikat is. Ez nagy felelősség.

Szabados Ági híradós, a népszerű „Nincs időm olvasni” kihívás alapítója is csatlakozott Flórához, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsék a meséket.

– Nagyon örültem, mikor megláttam, hogy Áginál is a mese hónapja lett a március, ezért megkérdeztem, beszélne-e a mesélés fontosságáról és saját kedvenceiről – mondja Gondár Flóra.

– A „Nincs időm olvasni” kihívás e havi közös könyve pedig Csukás István emlékére a Mirr-Murr kalandjai.

Szülők, akik már csatlakoztak

A győrladaméri Nagyné Gondár Adrienn férjéről, Kornélról, fiáról, Benedekről és kislányáról, Dorkáról is küldött képet.

„Számomra szinte elképzelhetetlen, hogy vannak olyan szülők, akik nem, vagy alig olvasnak a gyermekeiknek. Úgy gondolom, nagyon szerencsés vagyok, hogy én csupa olyan emberrel vagyok körülvéve, akik olvasnak a csemetéknek. Nagyon becsülendő, hogy Flóra egy ilyen fontos ügy mellé áll és ebben támogatom. Saját tapasztalatom alapján is elmondhatom, hogy mennyire hasznos és milyen sok pozitív hatással jár a meseolvasás. Az anyanyelv elsajátításának egyik fontos építőköve. Mindenkit csak biztatni tudok arra, hogy ne sajnálja az időt a mesélésre!”

A győrsági Csóka Boglárka magyartanárként dolgozik Győrzámolyon, két kisfiú – Lóci és Jankó – anyukája. Így nyilatkozott a kampányról:

„Nagyon örülök a kezdeményezésnek, mert a digitális világ fiatal szülői úgy érezhetik, a könyvből felolvasott mese is egyszerűsíthető tablettel, tévével. Az esti mese azonban sokkal több, mint puszta textus; a rituálé maga is biztonságérzetet ad a kicsinek, a szülő-gyermek testi-lelki közelség, a közös élmény pótolhatatlan.”

Csatlakozzon Ön is! Bármikor lehet csatlakozni, ha valaki kedvet kap, küldhet Gondár Flórának (fotónkon) egy képet rövid kísérőszöveggel, vagy elhelyezheti az #olvassnekem hashtaget és bejelölheti a @ameseutjan Instagram-fiókot és/vagy A mese útján közösségi oldalt.

Nekem létfunkció az olvasás

Az RTL híradójának műsorvezetője és riportere irodalomterapeutaként önismereti csoportokat vezet, rendszeresen sportol és amikor csak ideje engedi, olvas. Szabados Ágnes is támogatja kolléganőnk olvasásnépszerűsítő kampányát, melyről vezető anyagunkban olvashat.

A népszerű híradós örömmel vette fel a kapcsolatot Gondár Flóra kolléganőnkkel, hiszen mint ahogy azt a blogján is írja, folyton azon dolgozik, hogy az olvasással kapcsolatos projekteket találjon ki. Szabados Ágnesnek is gyakran meséltek gyerekkorában, mint mondta, könyvek között nőtt fel, innen ered az olvasásmánia, a könyvmolykodás.

A középiskolások nem tudják, mit jelent a fonal szó

– Az összes Disney-mesekönyv a padláson pihen, anyukám már nagyon várja, hogy legyen unokája, akinek előveheti őket – kezdte a híradós. – Azt látom, hogy sokszor egyszerűbb a szülők számára leültetni a gyereküket a képernyő elé. A híradóban is foglalkoztunk azzal a felméréssel, mely szerint a középiskolások nagy része nem ismeri a fonal szót. Megdöbbentő! Szerintem ez is az olvasásra vezethető vissza.

Ági elmondta, a közös olvasmányon kívül márciusban további Csukás-meséket fog olvasni, de a Kuflikkal is régóta szeretne már megismerkedni, illetve felnőtteknek szóló meséket, kortárs irodalmi csemegéket, köztük Tóth Krisztinát, de Dragomán György meséit és Szabó T. Anna fordításait is szívesen veszi kézbe, amelyek „igényesek, nyelvileg is izgalmasak”.

– Nagyon szerettem Süsüt, illetve a vaskos Grimm- és Andersen-klasszikusokat, de a Disney-meséket is imádtam – mesél saját kedvenceiről a híradós. – Az oroszlánkirályt vagy A kis hableányt, amelyek tanulságosak. Nem véletlenül használja Boldizsár Ildikó meseterapeuta is többek között Hamupipőke történetét a terápiájában – tette hozzá.

#Olvasnimenő

A népszerű riporterrel a felolvasás fontosságáról is beszélgetett Gondár Flóra. Megtudta, hogy Ági korábban kórházban, gyerekeknek is olvasott már fel. Megjegyezte, hogy Flóra #olvassnekem kampánya azért is lehet inspiráló, mert az emberek motiválják egymást, akárcsak a „Nincs időm olvasni” kihívás vagy a „Nincs időm edzeni” kihívás esetében.

Szabados Ágnes szenvedélye az olvasás. Igyekszik az olvasásnépszerűsítés területén tevékenykedni, így 2017. januárban elindított egy nyilvános „olvasókihívást”, amelyben a résztvevők feladata, hogy havonta egyetlen könyvet elolvassanak az általa megadott témában. A #12honap12konyv csoporthoz már több mint 16 ezren csatlakoztak. Nagyon szeretné a fiatalokkal is megismertetni az olvasás szeretetét, ezért használja az #olvasnimeno hashtaget.