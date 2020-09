Nyerő Páros – A győri színész, Járai Máté és felesége, Kíra mindent beleadtak

Most indult a Nyerő páros című, beköltözős reality-tévéműsor, amiben hét ismert páros mellett Járai Máté Jászai Mari-díjas színművész és felesége, Járai Kíra szinkronrendező is megméretteti magát a szerelmi és ügyességi feladatokban.

– Mi volt az első reakció, amikor felkérték önöket szereplésre a Nyerő páros című műsorban?

Járai Máté: – Már tavaly felkértek minket a műsorra, de akkor forgattam a 200 első randit. Idén újra csörgött a telefon, hogy szeretnének velünk dolgozni. Hatalmas volt az öröm. Eddig is nagyon szerettük a Nyerő párost, de amikor kiderült, hogy szerepelhetünk is, rögtön visszanéztük az összes eddigi évadot. Átbeszéltük, hogy melyik feladatot mennyire bírnánk és hogyan csinálnánk. Kírát kellett inkább meggyőzni a műsorról, ő kevésbé szeret szerepelni, mint én.

Járai Kíra: – A játék része miatt izgatott voltam, régóta kipróbáltam volna magam egy páros vetélkedőben, de a beköltözés részével voltak fenntartásaim. Elgondolkodtam, hogy bevállalom-e.

Otthon is tesztelték egymást

– Hogyan álltak neki a felkészülésnek?

J. M.: – Már az elején beleéltük magunkat, folyamatosan bombáztuk egymást különböző kérdésekkel, amik az elmúlt 21 évben felmerültek. Kedvenc ételek, kedvenc könyvek stb. Állandóan teszteltük egymást. Felelevenítettük az elmúlt több mint két évtizedet. A Nyerő párostól függetlenül is szoktuk egymást tesztelni, eddig mindig tudtuk a helyes választ. Reméljük, hogy ez az erősségünk lesz.

– Nemcsak a párkapcsolatukkal kapcsolatos kérdésekre kell majd helyesen válaszolni, hanem ügyességi feladatokban is helyt kell állni. Mennyire állnak ezzel hadilábon?

J. M.: – Most egyikünk sincs csúcsformában erőnlétileg. Erre jobban kellett volna készülnünk, de végül elmaradt.

J. K.: – A fizikai felkészüléssel kicsit adósak maradtunk saját magunkkal szemben. Izgatottan vártuk, hogyan fogunk teljesíteni, amikor nem a párkapcsolatunkra vonatkozó szerelemtesztet kell kitölteni.

Fóbiák, együttélés

– A korábbi évadokat visszanézve melyik volt az a feladat, amitől a legjobban tartottak?

J. M.: – Amitől a legjobban tartottam, hogy esetleg valamilyen gusztustalan dolgot kell megenni, például élő gilisztát, férget, bogarakat. Jól ismerjük egymást, félszavakból is megértjük a másikat. Kíra ismer a legjobban, olykor még magamnál is jobban. Ez fordítottan is igaz.

Járai Máté

J. K.: – Ettől én is tartottam, de ugyanakkor kíváncsi voltam, hogy vajon meg tudnám-e enni. Attól féltem leginkább, hogy a tériszonyomat és a bezártságot hogyan fogom leküzdeni. A legnagyobb parám az volt, hogy például elásnak egy koporsóba és egereket dobálnak rám.

J. M.: – Minden szörnyűségre felkészültünk. Saját magunkat hergeltük a játékra.

– A Nyerő páros egy beköltözős reality. Mennyire volt nehéz együtt élni a különböző személyiségű párokkal?

J. M.: – Ez is az egyik félelmünk volt, hiszen mi két-három napnál többet nem szoktunk másokkal együtt tölteni. A barátainkkal is csak egy hétvégére szoktunk kiruccanni. Nagy erőpróba, hogy ennyi párossal együtt kell laknunk. De ettől izgalmas a játék. Azt is próbára teszik, hogy felnőtt fejjel hogyan viseljük el egymást, amikor teljesen különböző karakterek vagyunk.

A Játék élvezete fontosabb

– Versenyzőként álltak a feladatok elé, vagy úgy gondolták, hogy ez egy újabb közös kaland?

J. K.: – Mindent beleadunk, mindent megmutatunk, ami mi vagyunk. Élvezni akarjuk már az elejétől a vetélkedőt, ez egy felejthetetlen élmény, és szeretnénk kilépni a komfortzónánkból. Nem vagyok versengő típus, nem szokott érdekelni, hogy nyerek-e vagy sem. Társasozni is a játék öröméért szoktam, de akkor teljes mellbedobással.

J. M.: – Rám inkább jellemző a versenyszellem, szeretek ott lenni a dobogó legfelső fokán. Mégis úgy állok a játékokhoz, hogy a részvétel a fontos.

J. K.: – A korábbi szériákat visszanézve azt láttuk, hogy úgy lehet ezt a játékot végigvinni, ha nem a győzelemért, hanem a játék öröméért csinálod.

J. M.: – Viszont hiába határozza el az ember, hogy nem a győzelem a cél, egy idő után annyira beszippant a versenyszellem, hogy ezzel kelsz és fekszel.

– Huszonegy éve alkotnak egy párt. Előnyként vagy hátrányként élik meg ezt?

J. M.: – 21 év nem összehasonlítható egy másfél éves kapcsolattal, hiszen rövidebb időszakot könnyebb átgondolni. De azt gondolom, hogy nekünk ez csak előny. Jól ismerjük egymást, félszavakból is megértjük a másikat. Kíra ismer a legjobban, olykor még saját magamnál is jobban. Ez fordítottan is igaz, jól tudom, hogy mire mit fog reagálni.

J. K.: – Tudjuk minden egyes részletét a közös életünknek. Ha csak két éve lennénk együtt, viszont minden ugyanilyen lenne, akkor is ugyanennyire ismernénk egymás gondolatait.

J. M.: – Nem az eltelt idő számít, hanem a kapcsolatunk mélysége. A figyelmesség a kulcs.

– Külső szemmel azt látjuk, hogy Járai Máté mindig magas hőfokon ég és Kíra az, aki visszahúzza a nyugalom szigetére. Ez a műsorban is megjelenik?

J. M.: – Nem, bár Kíra tűnik higgadtnak, ő igenis egy lobbanékony személyiség. A magánéletben én vagyok a nyugodtabb.

J. K.: – A magánéletben többször és jobban belemegyek a konfliktusokba. Forróbb fejű vagyok, mint Máté. A mélységeket jobban megélem, mint a magasságokat.

J. M.: – Félek attól, hogy beköltözés után Kíra kioszt pár embert, de remélem, hogy jól fogunk vizsgázni ebből a szempontból is.