Múzeumok Őszi Fesztiválja a Soproni Múzeumban

Idén is lesz őszi fesztivál a múzeumokban, csak a rendhagyó körülmények közepette rendhagyó módon rendezik meg a népszerű országos rendezvénysorozatot.

A fesztivál Távol is közel… jelmondata is ezt tükrözi: a múzeumi szakemberek a látogatók közelében szeretnének maradni, megoldásokat, rugalmas válaszokat keresnek a bizonytalan helyzetben. A Soproni Múzeum Pék-házában hagyományos vagy online babos pogácsasütéssel, kuglófsütő készítéssel készülnek, de kidolgozták a legújabb Storno-kerékpártúra online változatát is, arra az esetre, ha a fesztivál ideje alatt – szeptember 28-a és november 11-e között – a személyes találkozásokat kerülni kell.

A Múzeumok Őszi Fesztiváljának visszatérő, hagyományos programja a CSALÁDI LEGENDÁRIUM című irodalmi pályázat. Idén a kiírást már a tavaszi bezártság időszakában közzétette a Soproni Múzeum, de az általános és középiskolás diákok alkotásait egészen október 18-ig várja Martos Virág múzeumpedagógus ([email protected]). Igaz családi történetekkel lehet pályázni a szülők, nagyszülők, dédszülők idejéből, formai és terjedelmi megkötés nélkül. Az irodalmi pályázat utóéleteként találkozók jönnek létre a múzeumban, ahol maguk a történetek szereplői mesélnek az általuk átélt izgalmakról, szép- vagy szomorú történésekről. A legjobbakat két kategóriában (7-12 évesek és 13-18 évesek) díjazzák. Az eredményhirdetés és díjkiosztás tervezett időpontja november 11-e a Soproni Múzeum Macskakő Gyermekmúzeumában (Sopron, Szent György u. 12.).

A Mesterségek Utcája programsorozat részeként a Soproni Múzeum különleges hangulatú kiállítóhelyére, a Bécsi utcai Pékmúzeumba (Sopron, Bécsi u. 5.) invitálják a látogatókat, ahol régi receptek alapján készült poncichter, illetve soproni ételeket készíthetnek el közösen október 3-án 15 órától. A MESTERSÉGEK UTCÁJA program háziasszonya Kecskés Katalin, akinek nagyapja a Pék-házban dolgozott inasként a múlt században, s később pékmesterként a Rákóczi utca sarkán volt üzlete. Katalinnal időutazásra indulnak a látogatók, és közösen megsütik a nagypapa babos pogácsáját és túrós táskáját, közben bepillantást kapnak a pékmesterség fortélyaiba is. Elkészíthetik poncichter recept-füzetüket, de megoszthatják egymással a kipróbált süteményeink készítési módjait is! A program regisztrációhoz kötött, a résztvevők száma 10 fő. Egresits Anita múzeumpedagógus várja a jelentkezéseket: [email protected] A programváltozás jogát a múzeum a járványhelyzet függvényében fenntartja.

A MESTERSÉGEK UTCÁJA sorozat következő szombati délutánján a fazekas mesterség kulisszatitkaiba avatják be a látogatókat. A regisztrációhoz kötött workshopon kiderül, hogyan készül fazekas korongon egy kuglófsütő-forma, milyen díszítményeket használtak a dunántúli fazekasok. Ezt követően részt vehetnek egy foglalkozáson, ahol készíthetnek egy sütőedényt. A Hogyan készül a kuglóf és kalácssütő? délutánnak is a Pékmúzeum ad otthont október 10-én szombaton, 15 órától. A házigazda Egresits Anita múzeumpedagógus várja a jelentkezéseket, a résztvevők számát ebben az esetben is 10 főben maximálták. ([email protected]) A programváltozás jogát a múzeum a járványhelyzet függvényében fenntartja.

A XIX. század beköszöntével a művészek hátrahagyták műtermeiket, hogy témáért és ihletért a természethez forduljanak. Útikönyveikben, vázlatkönyveikben vagy jegyzeteik között megelevenednek a kedvenc épületeik, a szeretett tájak, a növény – és állatvilág.

A STORNO HELYSZÍNEK KALANDRA FEL! múzeumi kerékpártúrán Mácsadi Orsolya művészettörténész tolmácsolásában járják be a látogatók Storno Ferenc vázlatkönyveinek lapjain megelevenedő útvonalat, és közben a rajzokon, alkotásokon keresztül megismerhetik a korszak legsokoldalúbb alkotóját. A kerékpártúra tervezett időpontja október 16-a 14 óra, útvonala soproni indulással Fertőrákos, Balf, Fertőboz, majd Sopron. A túra online változatával is készülnek a szervezők, melyet a múzeum honlapján és közösségi oldalán tesznek közzé október második hetében.