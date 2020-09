Megtartva: októbertől szól a zene Győrben – galéria az évadnyitóról

A Győri Filharmonikus Zenekar csütörtökön mutatta be a Megtartva elnevezésű évadot és az együttes arculatát. A hangversenykínálatban a világhírű művészek és együttesek mellett a hazai komolyzene legjobbjaival is találkozhatnak.

Félbeszakadt a Győri Filharmonikus Zenekar előző évada a koronavírus miatt. A karanténidőszak korlátokat emelt az együttes és a közönség közé. A 2020–2021-es évadot azonban új arculattal és világhírű hangverseny-repertoárral kezdik októberben, amit tegnap mutattak be a sajtó képviselőinek a Richter Teremben.

A Megtartva elnevezés kifejezi azt az irányvonalat, amely meghatározza a zenekar előtt álló időszakot.

– A félbemaradt szezon után meg kell őrizni a közönséget, meg kell tartani azt a szakmai színvonalat, melyet az elmúlt években kitartó munkával közösen értünk el. Többek között ezért döntöttünk úgy, hogy minden elmaradt előadást nem pótolunk, hanem ingyenessé tesszük az idei évad koncertjeit azok számára, akik a 2019/2020-as évadban bérletet vásároltak – fogalmazott Fűke Géza igazgató. – A Győri Filharmonikus Zenekar a járvány idején országos mozgalmat indított „A zene házhoz megy!” elnevezésű kezdeményezésével. Ezenkívül a társulat jelentős összeggel támogatta a Győri Segélyalapot is, példát mutatva ezzel a helyieknek – mondta el a tegnapi évadnyitón Dézsi Csaba András polgármester. Kiemelte: a zenekar mindent megtesz annak érdekében, hogy a győrieknek világszínvonalú kulturális élményekben legyen részük.

A város polgármestere beszámolt az új kulturális negyed terveiről is, ahol a győri filharmonikusok új otthonra lelhetnek majd. – Az elképzelések szerint a színház- és a koncertépület mellett helyet kap egy ifjúsági palota is a volt Rába-gyár területén. Huszonegyedik századi, világszínvonalú épületeket terveznek a Győri Balett, a Győri Nemzeti Színház és a Győri Filharmonikus Zenekar társulatának a Dunakorzóval egybekötve. – A miniszterelnök úr győri látogatásakor tárgyaltunk a kulturális negyedről, melynek folynak már az előkészületei. Mintegy 100 milliárd forintos beruházásról van szó, aminek terveit hamarosan társadalmi vitára bocsátjuk – mondta el Dézsi Csaba András.

Az új évad repertoárját Berkes Kálmán, a filharmonikus zenekar művészeti vezetője mutatta be, akitől megtudtuk: az Amadeus Live előadást, a Wiener Sängerknaben-koncertjüket, illetve Otaka Tadaaki japán karmester hangversenyét is pótolják. Új szereplőként a fiatal művészgeneráció kiemelkedő hazai és nemzetközi képviselőinek muzsikáit hallhatjuk majd a repertoárban. Többek között Boros Misit, Baross Ádám és Szokolay Ádám zongoraművészeket, a Csajkovszkij-verseny győzteseit, Dmitry Masleev és Sergei Dogadin orosz művészeket. Fellép Baráti Kristóf hegedűművész a Budapesti Fesztiválzenekarral, Jukka-Pekka Saraste vezényletével. A Győri Filharmonikus Zenekar élére áll Kesselyák Gergely és Dobszay Péter karmester, ismét közönség elé áll Rost Andrea világhírű operaénekes is. A Moszkvai Katedrális Kórust is vendégül látják, ami kuriózumnak számít.

Az új arculattal jelentkező zenekar az egyszerűséget és letisztultságot követi. A megújult logó a zene-víz-játék triót képviseli, ami Győrt és az együttest is összeköti.

– Megtartva, ebben a szóban minden benne van, amit üzenni szeretnénk. Megtartva a koncerteket, a közönséget, a győri és regionális zeneszerető közösséget, a partnereket, a társulatot, a hangszereket, de legfőképp a hitet, amit a művészetbe, a közösségi örömzenei élménybe vetünk. Ennek a hitnek a gyógyító erejével akarunk hatni a bennünket körülvevő világra – összegezte az évadot Fűke Géza igazgató.