Megnyílt a győri Torula Művésztér idei első szabadon látogatható tárlata – Fotók

A kiállítás ideje alatt egy meghatározhatatlan tér-idő dimenzióba csöppenhetnek a látogatók.

A Púder Vol.4. – Are you sure you want to reset? címet viselő tárlat július 17-én, szombaton 17 órakor nyitotta meg a kapuit az érdeklődők előtt. Bagi Attila, Dér Adrienn, Kárándi Mónika és Rózsa Luca Sára közös kiállítása az újrakezdés vízióját járja körül.