Megfér az imádság mellett az Instagram – Dejcsics Konrád bencés, a modern szerzetes

A szerzetességről bennünk élő kép és a valóság kapcsolata, olyan akár egy régi kódexé és a legújabb regényé. Az alapok változatlanok, de a mindennapok kihívásaira reagálva a tartalom változott és bővült. A Szerzetesség világnapja (február 2.) alkalmából Dejcsics Konrád bencéssel beszélgettünk, egy modern szerzetes egyáltalán nem sztereotip életéről.

Konrád atya a főbejáratnál fogadott minket, fekete reverendája alól minden lépésnél előbukkant kék tornacipője, ahogy mutatta az utat. A több mint ezeréves főapátság falai közt ilyen tekintetben is jól megfér egymással a hagyomány tisztelete és a 21. század adta lehetőségek.

Orvos, latintanár, szerzetes

– Visszagondolva a gyermek évekre, amiket Szombathelyen töltöttem a hittan és a templomba járás mindig is természetes rész volt az életemnek. Nem csak szüleim, hanem összes pajtásom, később osztálytársaim is ott voltak velem a hittanórákon, ministráláson, sose volt ez kényszer számunkra – mesélt a kezdetekről Konrád atya. – Fiatalon először orvosnak, majd latin professzornak készültem, az egyetemi éveim alatt jött a késztetés, hogy az evangélium szerint éljek. Vannak, akiknek ez a világi hétköznapokban is sikerül. Magamba nézve viszont úgy éreztem, és még most is úgy érzem, hogy számomra ez a szerzetesi életen keresztül valósulhat meg.

Az atya, csak évekkel később fedezte fel, hogy ezek a belső motivációi nagyon hasonlatosak ahhoz, amik az első szerzetes rendek megalakításakor hajtották az embereket.

A szerzetes egy napja

– A szerzetest nem az határozza meg, hogy mit csinál, hanem hogy milyen az életformája, természetesen ennek is van egyfajta hullámzása, ismétlődése. Mi itt a főapátságban reggel hatkor imádsággal indítjuk a napot, ezt követően a reggeli első szakasza csendben telik, amit jó magam nagyon szeretek csakúgy, mint az ezt követő kávézást és a hozzá kapcsolódó könnyed beszélgetést. A reggelit követően minden szerzetes a napi feladataival, munkával foglalatoskodik, amit csak az imádság és az ebéd szakít meg egy óra magasságában. Mikor este hatot üt az óra, újbóli imádságra gyűlnek, ami után a lectio divina, a szent szövegek tanulmányozása következik.

– A napi rutin mellett vasárnaponként gyakran összeülünk például társasozni, valamint a monostor kutyáját is minden este más sétáltatja.

Teaidő és kisállat gondozó a kollégiumban

A Pannonhalmi Főapátság bencés gimnáziumáról is híres, ahol Konrád atya majdnem egy évtizedig németet, latint és hittant tanított a fiataloknak. Ma a szerzetes közösség kulturális eseményeit szervezi, de kollégiumi tanárként most is napi kapcsolatban van a fiatalokkal.

– Négyen viszünk egy osztályt, így egy közösség mellett egy másik közösség dolgozik. Van egy hatalmas irodám, itt szoktunk esténként teázó időt tartani. Vannak, akik leülnek az egyik sarokban kirakózni vagy társasozni, mások odajönnek beszélgetni hozzám.

Az atyához a fiatalok bátran fordulnak legféltettebb problémáikkal, legyen az szerelem,tanulás vagy épp a jövővel kapcsolatos bizonytalanság.

– Emlékszem volt egy diák, akivel kezdetben nem találtuk a közös hangot. Az egyik nap lementem a kisállatgondozóba, ahol a tanulók apróbb háziállatokat tarthatnak. Ekkor tudtam meg, hogy a fiúnak pintyei vannak. Kiderült, hogy nagyon szereti az állatokat, ezért javasoltam vigyük el közösen sétálni Lujzit a Főapátság kutyáját. Számára az állatok voltak az a téma, amiről elindulva egy sokkal személyesebb beszélgetéshez lehetett eljutni.

Instagram képek és mémek

Konrád atya nem csak személyesen, hanem online formában is jelen van a diákok mindennapjaiba. Bár a Facebook használatára csak a járványhelyzet tudta rábírni, az Instagramnak már évek óta aktív felhasználója.

– Nem vagyok az a típus, aki szeret kiírni dolgokat, de egy képpel rengeteg dolgot el tud mesélni az ember, valamint egy kis ablakot, bepillantást enged az ismerőseinek abba, hogy milyen vagyok én, hogyhogy telnek a napjaim – vélekedett az atya, akit számos diákja követ a portálon, ő maga viszont nem szokta követni a tanulói profilját, hogy ezzel is tiszteletben tartsa a személyes terüket.

– Nagy kedvenceim például a bencés diákos mémek. A kirakott fotók, vagy egy-egy a online térben népszerű téma ismerete, remek lehetőség arra, hogy személyes beszélgetéseket indítsanak. Például én leggyakrabban futós képeket szoktam posztolni, a diákok szerint néha kicsit túl sokat is – mesél mosolyogva Konrád atya. – Van amikor szembe találkozom a gyerekekkel a folyosón és már kérdezik „Milyen volt a futás?” vagy „Délután kimegyünk kocogni Konrád atya?”.

A New York-i maraton is cél

A bencés gimnáziumban és főapátságban is több olyan tanár és szerzetes van aki a napi teendőik mellett rendszeresen futni jár, amihez a diákok is előszeretettel csatlakoznak.

– Van olyan, hogy csak kiírjuk egy táblára, hogy délután 10 kilométer, aki akar csatlakozzon. A futás és a sport megint egy egészen más közeget teremt, egyrészt a beszélgetéshez másrészt a kikapcsolódáshoz – mondta el Konrád atya, aki azt is bevallotta, hogy fiatal korában nem igazán szeretett futni, inkább a vívás jelentette számára a mozgást. A gimnázium vívó szakkörének ma is aktív segítője.

– Két éve futottam az első 42 kilométeremet, idén szerettem volna megpróbálni a New York-i maratont, de sajnos nem válogattak be, ráadásul a járvány helyzet miatt a verseny el is maradt. Most viszont a tavaszi 50 kilométeres Szerzetes futás az, amire nagy erőkkel készülök.

Konrád atya ehhez közel 40-50 kilométert fut le minden héten, a napi távokat előre megtervezi és felviszi az okos órájába, ami edzés közben is navigálja. A Szerzetes futást már a korábbi években is megrendezték és a népszerűségét látva szeretnének egy őszi fordulót is szervezni.

– Kulturális igazgatóként olyan programokat és eseményeket szeretnék idevonzani, amelyek mind az itt élő szerzeteseknek, mind pedig az ide érkező látogatóknak is szórakoztatóak. A szerzetes, a hívő és a nem hívő ember, mind-mind tanulhat egymástól valamit. Ez az 1025 éves közösség nem önmagáért van, fontos feladatunk, hogy adjunk a körülöttünk lévőnek.

Négy éves programsorozat

Az atya ottlétünkkor is épp nagy munkában volt. A Pannonhalmi Főapátság Bazilikája 2024-ben lesz 800 éves. A nagy eseményhez négy évet felelő programsorozat készül, ami nem kis munka.

– A 2021-es év témája az „Emlékezet”, az év kiállításai, koncert sorozatai és lelki gyakorlatai, és az Arcus Temporum fesztivál, mind ehhez fognak kapcsolódni. Ezen felül tervezzük, hogy a méltán népszerű jazz vacsorákat is folytatjuk. -mesélt terveikről Konrád atya, aki azt is elárulta, hogy jövőre a

„Megújulás” lesz az év témája, ami nem csak programokat, de épületi felújításokat is tartogat majd. 2023-at a „Zarándoklat” évének jelölték, a az évforduló éve pedig az „Ünnep” téma köré szerveződik majd.