Júliusban indulna a fertőrákosi barlangszínház szezonja + videó

Kitűzték az időpontjait a soproni színház pótelőadásainak is.

Teljessé vált a fertőrákosi barlangszínház nyári programjainak ütemezése, a soproni teátrum eddig elmaradt előadásainak pótlásának a módját is megtalálták, valamint azoknak az időpontjait kitűzték. Ezt jelentette be videós sajtóközleményében Pataki András, a játszóhelyeket működtető Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetője, miután elkészítették a rendkívüli helyzetben a második intézkedési tervüket. Hozzátette, amint feloldják a rendezvénylátogatási tilalmakat, rögtön nyit a kőfejtő és a témapark.

Pataki András, a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta: nagy reményeket fűz ahhoz, hogy a fertőrákosi barlangszínházi programok egy része megtartható lesz az idei nyári szezonban. Ők most minden néző számára kínálnak lehetőségeket, pótelőadásokat, konkrét időpontokkal, azoknak is, akik a kőszínházban bérleteseik, vagy a barlangszínházba váltottak jegyet. Arra készülnek, hogy augusztusban, de ha lehetőségük nyílik rá, már július közepén elkezdődjék a szezon ezen a játszóhelyen.

A kőszínházi évad lezáratlan maradt, ezért a céghez tartozó Soproni Petőfi Színház előadásai közül két csoportot alakítottak ki. Egyikbe kerültek azok, amelyeket a koranavírusos járvány miatt nem tudtak bemutatni, a másik részben szerepelnek az egyéb okok által nem teljeskörűen kijátszott produkcióik. Utóbbiak közé tartozik a Peer Gynt drámai költemény. A február 13., 14., 15-i bérletes alkalmak pótlását szeptember 24-én, 25-án és 26-án teljesítik. A gyertyák csonkig égnek március 14-re meghirdetett délután három és este hét órai előadásait október 3-án pótolják 15 és 19 órakor. A Valahol Európában musical május 22-re meghirdett dupla előadásait szeptember 11-én tartják meg délután négy órakor a fertőrákosi barlangszínházban.

A tavaszi bemutatók közül a felnőtt bérletesek a Stabat Mater táncmű és A padlás félig mese, félig musical nézői bérletes ár-érték arányon túlmutató pótlásként regisztráció után megtekinthetik a fertőrákosi barlangszínházban a soproni teátrum Mesés musicalek című új, nagyszabású darabját augusztus 7-én, 8-án, 14-én vagy 15-én. (A fiatal közönségnek szánt Kelekótya haramiák, a Tücsöklakodalom és A helység kalapácsa produkciók helyett is ezt a lehetőséget biztosítják a gyerekeknek.)

A nyári barlangszínházi szezonban július 16-ig nem tartanak programokat. Elmarad a Tosca opera és a győri filharmonikusok három előadásos bérletsorozata. A SopronDrum nemzetközi ütősfesztivált, a nagy koncertekkel együtt egy év múlva rendezik meg, a megváltott jegyek érvényesek. Az ügyvezető beszámolt arról, hogy 2019-ben a barlangszínház 30 ezer nézőt vonzott és ennek csaknem fele német nyelvterületről érkezett. Nekik idén Kálmán Imre A cigányprímás című operettjét játszották volna német nyelven már a nyár elejétől. Most kísérletet tesznek arra, hogy a produkciót augusztus végén és szeptember elején játsszák.

Amennyiben lehetséges, megtartják július 17-én és 18-án a Tesla – Végtelen energia című nagyszabású musicalt és július 31-én a Recirquel Újcirkusz Társulat My Land világot meghódító produkcióját is műsorra tűzik. Frank Sinatra szellemiségét és örökzöld, kultikus dalait idézi meg a My Way című koncert-show keretében Vastag Tamás augusztus 1-én a májusi elmaradt barlangnyitót pótolva. Az István, a király rockopera keresztmetszetének koncertváltozatát Feke Pálékkal augusztus 22-én tekitnthetik meg az érdeklődők. A Margaret Island együttes szeptember 4-én pótolja a májusra meghirdetett fellépését. A Győri Filharmonikus Zenekar szeptember 5-én ad hangversenyt a barlangszínházban. Az Ötórai hangolókra jegyet váltott nézők számára a belépők érvényesek erre az eseményre. Másnap, Balázs Fecó érkezik a játszóhelyre „Maradj velem…” című koncertjével. A Valahol Európában musical júniusi időpontjaira érvényes jegyek tulajdonosai szeptember 10-én és 11-én este nyolckor nézhetik meg ezen a helyszínen a sikerdarabot.

Az idei szezont szeptember 12-én a Budapest Bár koncertje zárja.

(A Pro Kultúra jegyirodáját csak telefonon, vagy interneten lehet elérni. A személyes ügyintézés egyelőre nem lehetséges. 99/517-517, [email protected])