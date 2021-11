Mágikus gitáros és a szaxofon királya lép fel a SopronDrum fesztiválon jövő nyáron

Stanley Jordan, a mágikus jazzgitáros és David Sanborn, a hatszoros Grammy-díjas szaxofonos legenda lép fel a negyedik SopronDrum nemzetközi ütősfesztiválon jövő nyáron július 8-án, illetve 9-én a fertőrákosi barlangszínházban. Részletek, videók itt.

A négynapos fesztivál jövő évi szenzációjának ígérkezik, hogy egy hétvége alatt a dzsesszműfaj két világsztárja lép fel a fertőrákosi barlangszínházban.

A SopronDrum első napján a Jazzcsütörtök keretében július 7-én Fekete-Kovács Kornél, Bartók Vince és Szabó Dániel Ferenc triója zenél a barlangszínház Dohnányi termében.

Másnap, július 8-án a Stanley Jordan Quartet lép fel. A világsztár gitáros, zeneszerző, akit mágikus zenésznek tartanak, 2017-ben már játszott a barlangszínházban, és annyira lenyűgözte a helyszín, hogy nagy örömmel tér vissza oda.

A világ dzsesszéletének csillaga hat kontinens több mint hatvan országában ejtette ámulatba a nézőket. Az utcazenészként induló, majd jam-bandekkel turnézó zenész újító, forradalmi szerepe elvitathatatlan a szólógitározás történetében. Hatévesen kezdett zongorázni, majd tizenegy évesen váltott gitárra. Középiskolásként a Reno International Jazz Festivalon Quincy Jonesszal megosztott első helyen végzett holtversenyben. Tanult a Princeton Egyetemen, ahol zeneelméletből és zeneszerzésből diplomázott. Az amerikai gitáros és zeneszerző először a rockzene világában, majd a jazz szabadabb, improvizatív műfajában kereste azokat az utakat, amelyek még ezeknek a kötetlenebb műfajoknak az íratlan szabályait is képesek áthágni. A pályája 1985-ben indult be, akkori albuma, a Magic Touch rekordot jelentő 51 héten át vezette a Billboard jazzlistáját, és az Egyesült Államok zenei piacán a műfajban kiugrónak számító félmillió példányban kelt el. Azóta klasszikus művek merész feldolgozásai, popslágerek kapcsán tett felfedezések vagy éppen a jazz határait feszegető, ultramodern improvizációi révén újra és újra lenyűgözi közönségét. A mások által is használt speciális, úgynevezett „touch”, azaz érintésre épülő játékot Stanley Jordan zsenialitása és virtuozitása magasabb szinten tökéletesítette, így alakult ki a rá jellemző „tapping” technika. Párhuzamosan tud dallamot és akkordokat játszani. Sokszor játszik egyszerre két különböző gitáron, vagy akár gitáron és zongorán. Zeneterápiával is foglalkozik. Olyan nagyszerű zenészekkel játszott, mint Art Blakey, Richie Cole, Stanley Clarke, Kenny Rogers, Kevin Eubanks és Dizzy Gillespie.

A fertőrákosi koncerten egyik társa a chilei Christian Galvez basszusgitáros lesz, egy generáció zenészcsillaga, aki Billy Cobham, Stanley Clarke és Dennis Chambers zenekaraiban is játszott, és Gary Willis, Dominique di Piazza és Hadrien Feraud mellett tagja a Masters of Bass együttesnek. A virtuóz zenészről könnyedsége, dallamos játéka miatt sokan úgy vélik, valójában basszushúrokkal felszerelt gitáron játszik.

A barlangszínházi produkció keretében két hazai ütőhangszeres művésszel, Horváth Kornéllal és Dörnyei Gáborral, vagyis a tHUNder Duóval kiegészülve az észak- és dél-amerikai, afro- és európai zenekultúrából merítve hoznak létre 21. századi kamarazenét. A hangszereiket mesterfokon megszólaltató zenészek érzékenysége páratlan zenei dimenzióba emeli az eddig még soha nem hallott közös formáció játékát.

Dörnyei Gábor Európa-szerte az egyik legkeresettebb dobos szólistaként, sessionzenészként és tanárként egyaránt. A 2017-ben készült DRUMEO című filmje olyan kiválóságok közé emelte, mint Peter Erskine, Bernard Purdie és Billy Cobham. A Kossuth-díjas Horváth Kornélt jól ismeri a magyar közönség, de külföldön is nagy ismertségnek örvend: 2016-ban a brit Rhythm magazin olvasói „Az év ütőhangszeres művészé”-nek választották. Horváth Kornél az 1970-es években egy teljesen egyéni ütéstechnikát dolgozott ki, melyet sikeresen ötvözött a már hagyományos technikákkal. Energikus és kivételes játékstílusa méltán aratott sikert Európában, az Egyesült Államokban, Mexikóban, Indiában s a Közel-Keleten. A Trio Stendhallal lett országosan közismert zenész, a trió tagjaként Dés Lászlóval és Snétberger Ferenccel együtt. A különböző jazzformációk mellett más zenei stílusokban is megszólaltatta hangszerét: a nyolcvanas évek közepén a reneszánsz zenét játszó Bakfart Consorttal koncertezett Európában. A magyar rock- és popzene meghatározó ütőhangszeres művésze is: több mint 400 lemezen működött közre, együtt muzsikál(t) Charlie-val, Cserháti Zsuzsával, az LGT-vel, Presser Gáborral, a Tátrai Banddel és Zoránnal. Olyan művészekkel is dolgozott együtt, mint Stanley Jordan, Al Di Meola, Tommy Campbell, Alegre Correa, Enver Ismailov, Stoyan Yankoulov, továbbá Orosz Zoltán, Lakatos Antal, Szakcsi Lakatos Béla.

A negyedik SopronDrumon július 9-én a David Sanborn Acoustic Band koncertezik. A pop, az R & B és a crossover zenészek legbefolyásosabb szaxofonjátékosa hat Grammy-díjat nyert eddig. David Sanborn alig volt hároméves, amikor gyermekbénulással feküdt egy vastüdőben majd tizenkét hónapig. Rádión keresztül hallgatta a zenét, amely így a fejében zsongott állandóan. Az akkor hallott szaxofonszólók, a blues korai napjai határozták meg a sorsát. Talán nem véletlen mondta mindig: „a blues az igazság”. Később terápiás jelleggel a tüdejét erősítette egy fúvós hangszerrel. Ma pedig úgy hívják sokan: a szaxofonos legenda. Kiadott 24 lemezt, nyolc arany-, valamint egy platinaalbumot kapott. Műfajának legkiemelkedőbb zenésze. Már 14 évesen olyan blueslegendákkal játszott együtt, mint Albert King és Little Milton. Majd csatlakozott Paul Butterfield együtteséhez, velük együtt fellépett a világ rocktörténelmének emlékezetes találkozóján, a woodstocki fesztiválon. Tagja volt Ray Charles zenekarának, ez az időszak erős hatást gyakorolt a játékára, amelyet műfajilag nem kategorizál. Szerinte az érdekes zene átlépi a határokat, és nincs kötöttségek közé szorítva. Talán nem véletlen, hogy James Browntól kezdve Eric Claptonon, Stevie Wonderen, Paul Simonon, Bruce Springsteenen, Elton Johnnon át egészen a Rolling Stonesig a világ legnagyobbjaival zenélt együtt. A zeneszerzőként és filmszínészként is tevékenykedő David Sanborn az elmúlt évtizedek legaktívabb és legtermékenyebb jazzszaxofonosa. Szinte minden stílusban otthonosan mozog zenészként és szerzőként egyaránt. Ő írta a Halálos fegyver című sorozat több epizódjának a zenéjét is. Sokoldalúságát nemcsak eddig megjelent kéttucatnyi albuma, de minden egyes koncertje is visszaigazolja. Személyében igazi hangszeres király érkezik Fertőrákosra.

A rendezvénysorozat alatt a tervek szerint a Strasbourgi Zeneakadémia tanárai, Emmanuel Sejourne és Sylvie Reynaert ütőhangszeres művészek, valamint a David Sanborn Acoustic Band dobosa, Billy Kilson tart workshopokat.

A fesztiválon a Liszt Ferenc Zeneakadémia és a Bartók Béla Konzervatórium hallgatóiból alakult közös zenekar ad koncertet, ahol többek között Emmanuel Serjoune egyik kompozícióját is előadják a szerző betanításában. A koncertet július 10-én, a zárónapon rendezik meg.