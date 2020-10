 Ma van a Zene Világnapja – a muzsika embereket, nemzeteket és kultúrákat köt össze

Yehudi Menuhin kezdeményezésére 1975-ben az UNESCO október elsejét a zene világnapjának nyilvánította. Világszerte ezen a napon koncertek hívják fel a figyelmet a muzsika embereket, nemzeteket és kultúrákat összekötő fontosságára. A világnap alkalmából a zenéről, a komponálásról egy győri zeneszerzővel, Kovács Zoltán „Kó”-val beszélgettünk.

– Emlékszik, mikor találkozott legelőször a muzsikával?

– Egerben születtem, gyerekkorom nagy részét pedig az egri bazilika karzatán töltöttem. Anyai nagyapám és édesapám ugyanis a miséken orgonáltak. Zenei pályafutásom így mondhatni, eleve elrendeltetett. Első hangszerem a középső bátyám miatt mégis a hegedű lett, de aztán gyorsan a billentyűknél találtam magam. Otthon volt egy zongoránk, így tizenkét éves korom körül édesapám már megtanított a zeneelmélet és a zongorázás alapjaira.

Az első zongoraóráktól Japánig

– Több mint negyven éve, hogy Győrbe költözött. Itt hogyan alakult zenei karrierje?

– Győr az otthonom 1977 óta. Első hivatalos zenetanárom, Oláh Margit révén ebben a városban kezdtem meg zongoraóráimat. Felvételt nyertem a győri konziba 1987-ben, majd onnan a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zongora és zeneszerzés szakára. Itt aztán már magával ragadott a muzsika szépsége, a zeneszerzés, szolfézs, zeneelmélet, hangszerelés. A különböző korok, zenei irányzatok, a reneszánsz és a barokk muzsika harmóniáinak és szólamainak működését, stílusjegyeit sajátíthattam el. Petrovics Emil és Vajda János osztályában szereztem zeneszerzői diplomát, de közben már voltak komolyabb munkáim.

– Zenét szerzett inkább vagy muzsikált?

A C mindenütt C

– Igazából mindkettőt. Egy nagy sikerű tv-show-ban billentyűztem a győri Tea zenekarban, és a legendás Cserháti Zsuzsa új albumának hangszerelését végeztem. Emellett voltak még tévés munkáim: szignálokra, főcímzenékre, reklámzenék komponálására kaptam felkéréseket. Később nagyobb lélegzetű kortárs szerzeményeim, szimfonikus művek, kamaradarabok, illetve szólódarabok is megszólalhattak a Művészetek Palotájában és a Zeneakadémián. Szerzeményeim eljutottak többek között Franciaországba, Németországba, Kanadába, az Egyesült Államokba, Japánba. A zenében valójában éppen ez a csodálatos, hogy egyetemes, nemzetközi nyelv, azaz az egyvonalas C hang a világon mindenütt egyvonalas C.

Minden muzsika alapja a népzene

– Kik a kedvenc klasszikusai, akik inspirálják?

– Hosszan sorolhatnám a neveket, mert rengeteg van. Bach, Händel, Mozart, Wagner, Debussy, Liszt, Bartók, Kurtág György, Ligeti György… A magyarok különösen nagy hatással vannak rám. Ezenfelül vallom, hogy a népzene – számomra a magyar népzene – minden muzsika alapja. Amint leülök a zongora elé, jószerivel a billentyűk inspirálnak, természetesen a személyes emóciókkal együtt megszólaltatják bennem a belső zenei motivációt.

– Mivel telnek egy zeneszerző hétköznapjai?

– Csak ahogyan bárki másé is: munkával. Egy győri zeneiskolában zongoraórákat adok, amit nagyon szeretek. Van egy kiváló muzsikusokból verbuvált zenekarom Budapesten, a Fairy Garden, amely saját szerzeményeimet szólaltatja meg improvizatív kortárs populáris műfajban. Ezenfelül persze komponálok, sokfelé zenélek, főként az általam nagyon kedvelt jazz műfajban.