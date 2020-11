Ma is kedvét leli az alkotásban Erdélyi Péter

Amatőr alkotó, festő él Szanyban, aki helyben már több kiállításon is bemutatta műveit. Erdélyi Péter 84 évesen is rendszeresen ecsetet ragad és örömet jelent neki a festés. Komoly jövőt jósoltak neki, de a politika közbeszólt.

Nagy jövő, művészi pálya előtt állt a vági származású, Szanyban élő Erdélyi Péter. Nehéz időkben volt azonban gyerek, a negyvenes-ötvenes években, édesapja nem tudta taníttatását vállalni. Emiatt a budapesti képzőművészeti gimnáziumot egy év után kénytelen volt abbahagyni. Kubikosnak állt a Rába-szabályozó társulathoz, mert kellett a kenyérkereset.

– 1936-ban születtem, szegény paraszti családban. Hamar kitűnt, hogy ügyes kezem van, a társaimat gyakran kisegítettem az iskolában. Cserébe színes ceruzát kaptam tőlük. A tanárom rábeszélte édesapámat, hogy Budapestre küldjön képzőművészeti iskolába. Színdarabot rendeztek a faluban, annak bevételéből iskoláztak be. Falusi gyerek létemre nagy lehetőséget kaptam. Megtanultam ott az alapokat és művészettörténetet is oktattak. A pénz azonban elfogyott és édesapám nem bírta fizetni a költségeket, hiszen a beszolgáltatás terhe is a vállán volt. Mindez 1952-ben történt.

Péter bácsi idehaza kubikosnak állt, aztán a vasúthoz került. Levelezőn érettségizett, elvégezte a MÁV-tisztképzőt és 1991-es nyugdíjazásáig vasúti alkalmazott volt. A festés azonban végigkísérte útját. Elsősorban a saját, illetve a családja, barátai örömére. Leginkább csendéleteket és tájképeket visz vászonra, de szívesen idézi fel gyermekkora boldog vagy nehéz pillanatait is.

– Az aratás, a cséplés, a disznóvágások, a misék, a lakodalmak, a menyasszonynak feldíszített lőcsös szekér mind nagy élményt jelentettek. Eleinte akvarellel dolgoztam, később olajjal. A képek nagyobb részét megtartottam, örömet jelentenek ma is. Voltak kiállításaim a faluban, de Budapesten, sőt, Ausztriában is. Az unokám még az internetre is feltett, honlapot csinált nekem. Büszke a papájára, úgy látszik. Sokan gratulálnak és elismerik a munkámat, ami jólesik – fogalmazott Erdélyi Péter.

Péter bácsi még manapság, 84 évesen is gyakran ül a festőtábla elé. Hiszen, csakúgy, mint egész életében, most is kedvét leli az alkotásban. Olykor azon is elgondolkodik, mi lett volna, ha édesapja nem a beszolgáltatásokra, hanem a tanulására költheti pénzét.