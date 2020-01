KultúrTér február 1-jén a Flesch Központban

Mosonmagyaróváron a Flesch Központ és a Városi Könyvtár épületébe február 1-jén pár órára bárki benézhet a kulisszák mögé, találkozhat azokkal, akik ebben a varázslatos világban mozognak minden nap.

Még kérdezni is lehet a „Tündérboszorkányoktól” a könyvekről, vagy a zsinórpadlás rejtelmeiről a szcenikusoktól, akár még a súgógépről is a televízióban a hírszerkesztőktől.

10 órakor a Flesch Központban az Éretlenek zenekar fellépésével indul a KultúrTér nyílt napi programsorozat, mely sok újdonságot tartogat a látogatók számára, akik akár évtizedek óta járnak az intézménybe. Elkészült egy új hangstúdió és pár új tehetséggondozó oktatóterem a közönségtől elbújtatott helyeken.

A könyvtár 10-től délig várja a látogatókat, viszont a Városi Televízió stúdiója 10 és 14 óra között látogatható bárki számára. Ahogy az új Ritmus Stúdió is. Kipróbálhatják, megnézhetik és kérdezhetnek. Itt lesz velünk Nádasi Ferenc „Szaki”, az SHG Guitars készítője és Lőrincz Attila Mosonszentmiklósról, a ProTone egyedi gitárerősítők alkotója.

A Flesch Központ munkatársai ezen a napon igény szerint a portától kis tárlatvezetést is tartanak az érdeklődők számára. Szeretnénk, ha minél többet tudnának az itt folyó sokrétű és sokszínű munkáról. A színházterem, kiállítóterek, televízió és kiscsoportokat fogadó termeken kívül itt működik a térség legnagyobb rendezvényeit szervező csoport is, ebből is láthatnak ízelítőt az elmúlt évekből.

11.30-tól az Aulában fellép a Mosonmagyaróvári Ütőegyüttes, 12 órától Vontszemű Miklós – Alasztics Balázs: Jam Session és Antigua szaxofon bemutatóját hallgathatják. 14 órától a színházteremben a FIÓK Ki-Mit-Tud vár mindenkit, 19 órától pedig Late Risers, avEEva, Felemás zenekarok koncertjei lesznek.