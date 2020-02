Kubik Anna: Rég nem éltem át ilyen fantasztikus estéket, mint a győri színpadon

A Kossuth-díjas színésznő pályafutását a ma Pesti Magyar Színház néven működő régi Nemzeti Színházban kezdte. Főszerepek sorát játszotta el, majd úgy döntött, hogy inkább vidéken folytatja. Szívesen járja az országot, játszott a közelmúltban Debrecen mellett Székesfehérváron, Szegeden is. Kubik Annát Győrben októbertől láthatjuk a Szabó Magda önéletrajzi ihletésű regényéből színpadra állított, Régimódi történet című előadásban.

Azt, hogy Kubik Annát ma nem orvosként tisztelhetjük, hanem Rickl Máriaként láthatjuk a színpadon, Komlós Jucinak és az általa megformált Baradlaynénak köszönhetjük. Kubik Anna gyerekkori álma ugyanis az volt, hogy orvos legyen. Kitűnő tanulmányi eredménye jutalmául, tizennégy éves korában nézhette meg a székesfehérvári színházban A kőszívű ember fiait. Korábban nem látott igazi színházat, életének ez az élmény adott új irányt.

Őrzi az első Szabó Magda-kötetet

– Tényleg ilyen erős hatással volt a pályaválasztására az első színházi élménye?

– Igen, a színház látványa, illata teljesen elvarázsolt. Nagyon fontos volt maga a mű is, amit persze akkor már olvastam, de az, hogy a színház ezt képes megjeleníteni, s olyan fontos erkölcsi kérdéseket vethet fel, mint a hazaszeretet, becsület, család, hit, sorsfordító hatással volt rám. Leforrázva éreztem magam a nézőtéren amiatt, hogy erről én addig nem tudtam. Akkor gondoltam először arra, hogy nekem ezzel dolgom lenne, ezzel meg lehetne tölteni egy életet.

– Mikor találkozott először Szabó Magda műveivel?

– Az első meghatározó irodalmi élményem hozzá kötődik, ugyanis az 1958-ban kiadott, Bárány Boldizsár című mesekönyvet ötéves koromban kaptam meg a keresztmamámtól, a mai napig őrzöm. Ez a verses mese abban az időben született, amikor a regényei nem jelenhettek meg, s érdekes, hogy ezzel is körbeért az életem, hisz egyszer csak felkértek, hogy tolmácsoljam hangoskönyvben. Mint ahogy Baradlaynét is eljátszhattam a Pannon Várszínházban, legnagyobb örömömre. Szabó Magda művei mindig nagy hatással voltak rám. Csodálatos, hogy milyen mélységben tudta bemutatni a női lélek rejtelmeit regényeiben, színműveiben. Megkapó a Régimódi történetben, hogy saját családjának négy generációját kíséri végig, kiválóan ábrázolva a nők változó társadalmi szerepét. Olyan fontos kérdések, mint a női emancipáció, a társadalmi konvenciók változása, szerelem, küzdés, szenvedés, mind-mind megjelennek műveiben.

– Volt alkalma személyesen is találkozni az írónővel?

– Mikor Az ajtó című előadás bemutatójára jött el a Nemzeti Színházba (ma Pesti Magyar Színház), a teátrum egyik vezető színésznőjeként én kísérhettem az est folyamán. A darab előtt, a szünetben sokat mesélt. Sajnos, évekkel később, amikor Debrecenben én játszhattam el Emerencet, ő már nem élt, pedig biztosan büszke lett volna rám, hisz Brassóról, nemzetközi fesztiválról a legjobb színésznő díját hoztam haza alakításommal.

Belső harc estéről estére

– Gyakran találják meg azok a feladatok, amikor kemény asszonyokat kell alakítania, miközben ön az életben egészen más személyiség. Kik adják a mintát az ő megformálásukhoz?

– Nekem estéről estére meg kell vívnom a belső harcomat, hogy úgy szólaljak meg – magamban ezt úgy nevezem, vaddisznó módon –, ahogy szívem szerint én soha nem tenném. Megesett a próbákon, hogy ez a belső feszültség úgy tört utat magának, hogy elnevettem magam. Persze, nem ismeretlen ez a nőtípus, magam körül is látok ilyeneket, családomban, tágabb környezetemben, de az olvasmányaim történelmi alakjai – mint például Zrínyi Ilona vagy Zichy Antónia – is inspiráltak.

– Bagó Bertalan rendezővel dolgozott együtt korábban, milyen volt a közös munka a társulattal?

– Nekem a bizalom mindig sokat jelentett, amit itt igazán megkaptam, bár féltem ettől a hatalmas színpadtól. Az is nagy hatással volt rám, hogy Berci ennyire ragaszkodott hozzám, velem képzelte el az előadást! Úgy hiszem, szavak nélkül is értjük lassan egymást. Sok itteni kollégával találkoztam már korábban, hisz többen a Pesti Magyar Színház Akadémiájáról kerültek ki. Üdítő volt velük a munka. Mindenki kedveli az előadást, hisz remek szerepek sorában mutatkozhat meg ez a kiváló társulat! Ez a rendező érdeme főleg, hiszen ő alakítja úgy a társulat munkáját, hogy ne legyenek nehézségek. Rég nem éltem át ilyen frenetikus estéket. Azt hittem, hogy ez csak a bemutatón lesz így, de az eddigi húsz előadás mindegyike ilyen volt.

Egy szerep,két különböző alakítás

– Mit gondol az előadás központi szereplőjéről, Rickl Máriáról, akit először Debrecenben alakított?

– Izzó, szenvedéllyel teli asszony, áldozatos, irtózatos fegyelemmel. Végtelenül hálás vagyok a győri színháznak, hogy másodszor is vállalkozhattam a megformálására. Bennem itt, Győrben teljesedett ki a szerep. Debrecenben, ahol először játszhattam el, érthetően mindenki magáénak érzi ezt a történetet. Ezért ott talán kicsit tragikusabb megfogalmazásban került színpadra, sötétebb színekkel festve, Csíkos Sándor rendezésében. Ám ez az erős debreceni történet Győrben is mágikusan hat. Vissza-visszatérnek azok a korok, amikor a nőknek kell átvenniük a vezető szerepet, a saját családjuk, sorsuk és a világ irányítását. Szerintem most megint ilyen világot élünk, kérdés, hogy ez jó vagy rossz. A Jablonczay családban is így alakult, hiszen Rickl Mária se volt mindig ennyire kemény asszony. Fiatalon azért szeretett bele Jablonczay Kálmánba, mert a férfiban volt derű, költészet, nagylelkűség. Lángoló szerelem volt köztük. Azért, hogy egyben tartsa a családját, anyagilag és erkölcsileg a család férfi tagjai fölé kellett emelkednie. Aztán ez az álarc ráégett. Öröm volt, hogy a humort is bele tudtuk csempészni, például a lánykérési jelenetbe, és megmutattuk, hogy öregkorára, amikor a felelősség lekerült a válláról, vissza tudott lágyulni. Neki is köszönhető, hogy lett egy világhíres Szabó Magdánk!

– A saját életében hogyan élte meg a korszakváltásokat?

– Az éli meg rosszul az idő múlását, akinek nem sikerült a fiatal, majd középkorú éveit tartalmasan megélni. Nekem ez alaposan megadatott, megélhettem szép szerelmeket, az anyaság csodáját, van egy szép és sikeres lányom. Színésznőként megtaláltak a nagy, embert próbáló feladatok. Jóval több történt velem ebben a gyönyörű és nehéz életben, mint amit valaha is reméltem.

Vidéken még ünnep a színház

– Van azért még olyan szerep, amire vágyik?

– A legnehezebb kérdést tette most fel nekem. Elkeserít, kedvemet szegi, amilyen irányba ma tart a színház. Egyre többet gondolok arra, hogy részt akarok-e venni benne. Tőlem nagyon távol áll a színpadokra is betörő trágárság, a mindenáron való polgárpukkasztás, az agresszív politikai nézetek hirdetése, átgázolva egy mű eredeti mondandóján. A magamutogatás végképp riaszt, így a mai celebvilág dőzsölése különösen fáj, mi szinte már csak háttérként létezünk, ha nem szeretnénk a bulvár mocskában tocsogni. Azt a fajta színházat szeretem, mint amit most itt, Győrben csinálunk és amit Debrecenben igyekszünk megvalósítani.

Sikereim csúcsán, a Kossuth-díj után kezdtem vidéki színházakban játszani, s kiderült, hogy mindenhol jobban érzem magam, mint Budapesten. Itt még ünnep a színház, magukat és a lelküket is szépen felöltöztetik a nézők. Amíg ilyen szigetek még vannak, addig szeretném csinálni és bízom benne, hogy fizikailag is bírni fogom.