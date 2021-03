Kreatív Történelem – A soproni Berzsenyis Betyárok a legjobbak

Az ország legjobbja lett a Berzsenyis Betyárok csapata a Kreatív Történelem elnevezésű tanulmányi versenyen! Barlai Zsófia tanárnői tanítványai; Varga Petra, Németh Boglárka, Bokori Zsófia és Oláh Rebeka Lídia hatalmas tapsot érdemelnek.

A Kreatív Történelem elnevezésű országos tanulmányi verseny Európa és Magyarország XVI.-XVII. századi eseményeit dolgozza fel. A vetélkedő résztvevőinek, ahogy a cím is mutatja, nemcsak lexikális tudásukról kellett számot adniuk, hanem problémamegoldó képességükből és kreativitásukból is vizsgáztak. A rendkívül összetett versenyen kilenc csapat került a döntőbe, közülük került ki győztesen a Líceum csapata.

– Szakmailag ez egy nagyon jó verseny volt! A szervezők megadták a szakirodalmat a diákoknak, de nem egyszerűen visszakérdezték az egyébként rendkívül részletes és mély tudást adó anyagot, hanem életszerű, a tanulók fantáziáját is megmozgató feladatokat adtak. Többek között mémeket kellett készíteni. Fráter György hintapolitikája Disney szemmel, ez volt például az egyik nagyszerű feladatra a lányok a megoldása – mesélt lelkesen a győztes csapat felkészítő tanára, Barlai Zsófia. A résztvevőknek mélyre kellett ásniuk a XVI.-XVII. század történelmi eseményeiben, de a szervezők arra voltak kíváncsiak, hogy a tudásukat egy teljesen más aspektusban is felszínre tudják-e hozni. A Berzsenyis Betyárok persze tudták.

– Nagyon ügyesek voltak, igazán büszke vagyok rájuk. Ez az online világ nem kedvez a versenyeknek sem, de a lányok jól alkalmazkodtak és ügyesen menedzselték magukat – összegzett a tanárnő.

– Izgultam, pedig a feladattípusokat megismertem csütörtöki próbabejelentkezésen – kezdett élménybeszámolójába Varga Petra. – Voltak villámkérdések, ahol egy előzőleg kapott táblázatba kellett beírnunk a válaszainkat a ppt alapján. Volt olyan kérdés, ahol öt kép alapján kellett egy történelmi személyre asszociálnunk, egy másiknál ki kellett találnunk, hogy a levelet ki írhatta kinek, kakukktojást kellett keresni, illetve össze kellett párosítanunk egy helyszínt két történelmi személlyel. A második feladatban mindegyik csapatnak kisorsoltak egy egyetemes és egy magyar történelmi fogalmat, amit meg kellett magyaráznunk. A harmadik az előzőleg beküldött mémekhez kapcsolódott, a zsűri értékelte őket, aztán minden csapat kapott egy kérdést is az egyik mémjéhez. Ez a feladat sikerült nekünk a legjobban, az elérhető 40 pontból 39-et kaptunk, aminek nagyon örültünk. Az utolsó feladat a Ki vagyok én? címet kapta, itt a lehető legkevesebb állításból kellett kitalálnunk a történelmi személy nevét. A részfeladatok után megtudtuk a pontszámokat, így volt egy sejtésünk hogyan állunk, de én ennek ellenére is ideges voltam az eredményhirdetés előtt, és nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy megnyertük versenyt – mondta el Petra.

– Az előre meghatározott korszakból a tavalyi történelem tankönyvből készültünk, majd elolvastuk az ajánlott irodalmakat – tudtuk meg Németh Boglárkától, akit arról kérdeztünk, hogyan tudtak készülni a megmérettetésre.

– A csapatok dönthettek arról, hogy egyesével vagy együtt jelentkezzenek be a versenyre. Mi az utóbbit választottuk. A feladatokkal eleve próbálták ellehetetleníteni a csalás, de mi úgy véltük, az a legtisztább, ha bekapcsolt kamerával veszünk részt végig a vetélkedőn. A többség nem így tett, de sebaj! A kialakult helyzet ellenére szerintem a lehető legjobban oldották meg a szervezők a verseny levezénylését. Olyan feladatokat adtak, aminek a megoldása nem a könyvekben, hanem a fejekben volt, ráadásul gyorsan kellett megadni a választ – mesélte Boglárka.

Bokori Zsófia bevallotta, nem gondolta volna, hogy megnyerik a vetélkedőt.

– A tanárnő rengeteget segített a fordulók során és ez nem volt másképp a döntőben sem. Nagyon támogató volt, biztatott minket, öröm volt látni, hogy amikor valamit tudtunk, nemcsak mi örültünk, hanem ő is, ez rengeteg erőt adott. Azt gondolom, hogy a sikerünket is ennek a támogatásnak, bizalomnak köszönhetjük – szólt a többiek nevében is Zsófi.

– Nyáron elmehetünk a Kreatív Történelem táborába, ezen kívül kaptunk pulóvert, pólót és könyveket. Tapasztalatot is nyertünk, hogy milyen is egy ilyen verseny – sorolta a győztesnek járó ajándékokat Oláh Rebeka Lídia. Hozzátette, nagyon összetartó csapattá váltak, most már tudják, bármilyen helyzetből képesek kihozni magukból a maximumot és megállják a helyüket országos szinten is. Rebeka elárulta, ezek után elképzelhető, hogy közös munkájuknak lesz még folytatása.