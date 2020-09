Közös pumpálásra várják a deszkásokat Győrújbaráton

Gördeszkásokat, longboardosokat vár a Tatanka BringaPark szeptember 5-én szombaton 14-18 óra között.

A győrújbaráti Csordahajtó úton tavaly építette meg a Tatanka Racing Team S.E és a győrújbaráti önkormányzat a régió első aszfaltos pump track pályáját, amely rendkívül szórakoztató módon fejleszti az egyensúlyt, a mozgáskoordinációt és az erőnlétet, hatékonyan vezet rá az ívek adta lendület optimális használatára. Biciklivel, görkorcsolyával, lábbal hajtható kismotorral, és gördeszkával is érdemes próbára tenni. Gyerekeknek, felnőtteknek készségfejlesztő, a sportolók számára pedig kiváló edzőterep.

A szombati program szervezője a Tatanka BikePark Győrújbarát és a SetUp Shop, a külön idősáv kizárólag a gördeszkásoknak szól. A rendezvény célja, hogy népszerűsítse a pálya használatát a gördeszkások/longboardosok körében is. Hozzáértők segítenek az első lépések megtételében, trükköket mutatnak, és szívesen el is magyarázzák a pályahasználat alapjait. Nem utolsó sorban végig konzultálhatnak az érdeklődők a többi riderrel is. Haladók se reménykedjenek, a pálya számukra is tartogat kihívásokat.

Védőfelszerelés viselése (minimum bukósisak) kötelező. Aki nem rendelkezik sisakkal, annak a szervezők a készlet erejéig biztosítanak.

