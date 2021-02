Közös munka teremt igazi értéket Hövejen

Vargáné Molnár Zsuzsanna október óta tölti be a polgármesteri pozíciót Hövejen. Mozgalmas négy hónap van mögötte, s a terveit elnézve az előtte álló időszak sem lesz unalmas.

Vargáné Molnár Zsuzsanna megválasztásának hónapjában civil fórumot szervezett, amelyen minden höveji civil szervezet képviseltette magát. – Ezeket a fórumokat szeretnénk idén rendszeresíteni, hogy együtt ötleteljünk a jövőt illetően, illetve közösen tervezzük és valósítsuk meg a programokat. Ennek a közös munkának az egyik eseménye volt tavaly a tökfaragós délután, majd pedig az újrahasznosítós foglalkozásokkal összekapcsolt falutakarítás is. A fennálló veszélyhelyzet miatt ugyan online programokat szervezünk, de amint lehetőség lesz az összejövetelekre, folytatjuk az alkotó foglalkozásokat gyermekeknek és felnőtteknek – tette hozzá a polgármester.

Gyűjtésekből sem volt hiány az elmúlt időszakban. – A Cipősdoboz Akcióhoz csatlakozva 78 ajándékdobozt gyűlt össze, és hozzájárultunk a horvátországi földrengés károsultjainak megsegítéséhez. Ahogy egy kívánság teljesítéséhez is, 225 képeslapot küldtünk egy győri gyermekotthon kilenc kis lakójának. A képviselőkkel több mint 200 kilogramm almát és maszkokat osztottunk szét a höveji családoknak, a nyugdíjasok karácsonyi támogatása mellett a höveji gyermekeket karácsonyi ajándékkal leptük meg – sorolta, majd rátért az elnyert támogatásokra:

– Az önkormányzat, illetve több civil szervezet pályázata is támogatást nyert a Magyar Falu Programban, amelyeket idén valósítunk meg. Ezek között van út- és járdafelújítás, közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés, játszótérfejlesztés, járművásárlás és programszervezés is. Továbbra is figyeljük a pályázatokat, szeretnénk kihasználni minden lehetőséget arra, hogy Hövej tovább fejlődjön. Szükség lenne egy-egy épület felújítására, bővítésére, fűtéskorszerűsítésére is, a könyvtár fejlesztésére. Fiataloknak, gyermekes családoknak kínálunk a közművesítés után három telket eladásra, ennek az előkészítő munkája már tart. Most zajlik a szociális tüzelő szétosztása, 12 igénylő kap külön-külön 1,25 köbmétert fát. Egyeztetés alatt van az élelmiszerbankhoz való csatlakozásunk, elemgyűjtő elhelyezése a faluban, valamint a használt sütőolaj szelektív gyűjtésének megoldása is.

– Újdonságként a faluházban kialakítunk egy játszósarkot a kisebb gyermekek számára. Mesedélutánokat tervezünk, a kötelező olvasmányok levetítéséhez vásároltunk egy nagyobb televíziót, de egy-egy közös meccsnézésre is össze lehet jönni majd. Tavaly is nagy sikere volt az „Ötletelő” tábornak, amely idén is tervben van.

– Az egyedülálló Csipkemúzeumunk szolgáltatásait szeretnénk folyamatosan kibővíteni, és azt, hogy egyre többen látogassanak el Hövejre, s megismernék a höveji csipkét. Célunk, hogy a gyermekkor sajátosságait figyelembe véve játékosan mutassuk be a gyűjteményt, s kínálatunkat kiegészítsük múzeumpedagógiai foglalkozásokkal és kiadványokkal.

– Fontos, hogy a könyvtári, múzeumi fejlesztésekbe, a faluban megvalósuló programok tervezésébe, megvalósításába bevonjuk a höveji közösségeket. Szeretném összefogni azokat a szervezeteket és személyeket, akik örökségünkkel, a höveji csipkével foglalkoznak, akik szívügyüknek tekintik a csipke fennmaradását és terjesztését, s akikkel összefogva munkálkodhatunk azon, hogy hungarikum lehessen. Kreativitással, közös munkával lehet értéket teremteni.