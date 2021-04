Kosztolányi felesége lett Páder Petra, soproni színésznő

Persze csak filmen, színészként vált Kosztolányi társává a soproni Líceumban érettségizett Páder Petra. A Frici&Aranka című alkotásban láthatjuk majd alakítását.

A színészek, színházak életét is felforgatta, a lehetőségeiket erősen csökkentette a pandémia. Ezért a szokásosnál is nagyobb öröm Páder Petra soproni származású színésznő számára, hogy fontos szerepet kapott a Frici&Aranka című tévéfilmben. Az elsősorban a Karinthy házaspárról szóló, s azon belül is inkább a feleségre, Böhm Arankára fókuszáló alkotásban a Líceum volt diákja Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilonát alakítja.

– Való igaz, hogy az elmúlt több mint egy év nagy részében a színházak is zárva voltak, a színészek döntő többsége feladatok nélkül maradt. Még a castingok is az online térbe kerültek, ami erős kihívások elé állítja az embert. Lámpákat, megfelelő eszközöket szereztem be én is, és előfordult, hogy a komplett könyvespolcot is máshová toltam egy meghallgatás kedvéért. Ilyen előzmények után felüdülés volt a Frici&Aranka válogatásán személyesen részt venni – mesélt Páder Petra az előzményekről.

Petrát egy korábbi alkotói pályázatról ismerte a film kreatív producere, Juhász Anna, és a szereplőválogatásra ő javasolta a soproni színésznőt. Több sorsszerű momentuma is van ennek. Petrának ugyanis éppen a századforduló utáni húszas-harmincas évek az egyik kedvenc korszaka, ráadásul ismerte, olvasta, sőt, többször elő is adta már Harmos Ilona írását.

– Erős nő volt, bár a férje kedvéért sok kompromisszumot hozott. Intelligens, humoros, időnként pedig maróan intrikus asszony volt Harmos Ilona. A meghallgatásra a kor divatjához nagyon hasonló ruhába mentem, amiből akad pár darab a ruhatáramban. Igyekeztem kiemelni a közös vonásainkat, hamar megszületett az összhang a szerep és köztem. Öröm volt végre újra dolgozni, csapatban, inspiráló közegben lenni. Így voltak ezzel a többiek is, talán ezért is volt rendkívül jó hangulatú a forgatás – mondta el Petra.

Végül arról is megkérdeztük Páder Petrát, milyen emlékeket őriz a Líceumról.

– Hálás vagyok azokért az évekért. Igyekszem aktívan tartani, nem elengedni a kötelékeket. Tavasszal is hívott igazgató úr egy felolvasásra, ha időm engedi örömmel részt veszek a líceumi programokban most is. Érettségi után hosszú-hosszú ideig nem tudtam úgy hazamenni Sopronba, hogy ne kopogtassak be a Líceum tanárijába is. Babics tanár úr volt az osztályfőnököm, vele, és még sokakkal tartom a kapcsolatot. Az osztályunk pedig a mai napig működő közösség, nálunk mindig csaknem teltházasak a találkozók. A Líceum nekem erős alap, ahová mindig jó visszatérni és visszagondolni is – zárta gondolatait Páder Petra.