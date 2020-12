Koronavírus – Már az otthonában lábadozik Janisch Éva, a Győri Nemzeti Színház színművésze

Janisch Éva, a Győri Nemzeti Színház színművésze már felépülőben van a koronavírus-fertőzésből. Októberben, a Menyasszonytánc premierje előtt derült ki, hogy ő is beteg. Akkor a közönség még nem sejthette, hogy mennyire súlyos az állapota, reménykedtek benne, hogy rövidesen visszatér. Kórházba került, ahonnét a napokban térhetett haza, de még több hónapnak el kell telnie, amíg rendbe jön a tüdeje.

A színház a premier előtt annyit közölt, hogy az eredeti szereposztásban egy változás történt: Blumnét Janisch Éva felépüléséig Szulák Andrea játssza. Azzal kapcsolatban, hogy a Menyasszonytánc bemutatójába, a felkészülésbe, a próbákba fektetett munka egy pillanat alatt odaveszett, elmondta, hogy ugyan ez egy nagyon kedves szerepe, de csak azért aggódott, hogy miatta a többieknek ne húzódjon az új premier. „Boldog vagyok, hogy a drága Szulák Andi be tudott ugrani” – mondta. Elmesélte, hogy táncolni és énekelni csak nagy levegővétellel lehet. A teljesen átizzadt maszkok, amiket nagy levegővételnél szinte a torkukig benyeltek, csúsztak le az orrukról. Mindezt úgy, hogy több – később pozitív – kollégájával álltak egymás mellett.

Az idősek nehezebben gyógyulnak

Sok fiatalabb kollégája gyorsabban és enyhébb tünetekkel esett át a fertőzésen. „Fontos mindenkinek megértenie, hogy egy hatvanéves ember, akinek nagy dózisban jut be a vírus a szervezetébe, nehezebben gyógyul. Az idősebbek közül sokan meghaltak. Ezeket a borzalmakat látva minden átértékelődik” – mondta. Amikor többeknél már igazolták a fertőzést, Janisch Évánál még nem jelentkezett semmilyen jellegzetes tünet, csak gyomorégést érzett. „Azt gondoltam, stramm nő vagyok és megúsztam.”

Elutasította a lélegeztetőgépet

Mint kontaktszemélyt tesztelték október 14-én, ennek az eredménye pozitív lett. Ezután néhány nappal hirtelen tört rá a száraz, fuldokló köhögés – mesélte. Ekkor még bízott benne, hogy köhögéscsillapítóval kezelni tudja magát és a tíznapos karantén végére rendbe jön. Mint mondta, Forgács Péter, a színház igazgatója – aki telefonon beszélt vele és megdöbbent a fuldokló zihálásától – és a férje beszélték rá, hogy vizsgáltassa ki magát a kórházban.

Az intenzív osztályra került, ahol lélegeztetőgépre akarták kötni, de ezt saját felelősségére elutasította. Mint mondta, túlsúlyosként a többnapi altatást ösztönösen veszélyesnek érezte. „Apukám és orvos nagyapám szakértő szavaival megerősítve, angyali sugallattal döntöttem így” – mondta. Az osztályon oxigénmaszkot kapott a gép helyett. Kilenc nap után kerülhetett át a pulmonológiára. A tüdőgyulladása miatt alacsony volt az oxigénszintje és a napokon át tartó fekvés miatt csak járókerettel tudott kikelni az ágyból. Szerencsére itt már gyorsan javult az állapota. „59 évesből szó szerint 89 lettem. Lassan kezdtem mozogni, a felükre fogyott, remegő vádlikkal.”

Janisch éva elmondta, hogy állapotának javulása szerinte nagyban köszönhető egy szobatársának, aki egyébként egy nyugdíjasotthonban dolgozik. Ő volt az, aki folyamatosan biztatta, hogy lépegessen és szó szerint elkapta, amikor a hirtelen mozgástól megszédült. „Ha nem ő van mellettem, még lassabban javulok. Szerencsém volt, hogy egy ennyire kivételes ember mellé kerültem, akiben hatalmas türelem és segítőkészség élt még akkor is, amikor neki is megvolt a maga baja” – fogalmazott. „Nem jut egy emberre annyi idő, mint normál körülmények között, mert rengeteg a beteg, akikhez a nővérek naponta háromszor öt percre jutottak be” – mondta. Hozzátette: a nővérek erejükön felül teszik a dolgukat és még így is tudnak kedvesek lenni.

Otthon lábadozik

Janisch Éva a napokban mehetett haza a kórházból, már az otthonában lábadozik. Légzőgyakorlatokkal erősíti a tüdejét, ami sokat roncsolódott. Mint mondta, az orvosok szerint legalább három hónap felépülési idővel kell számolnia.