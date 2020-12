Koronavírus – Bécs tovább növeli a kultúrára szánt összeget

A vírus miatti válság ellenére Bécs újra a kultúrára fordítható összeg megnövelése mellett döntött. 2021-ben 282,7 millió eurót kap a művészeti szektor, ez 3,3 millió euróval több, mint az idei költségvetésben erre szánt összeg. Strukturális reformokra is sor kerül több területen.

A koronavírus gazdasági hatásai miatt a bécsi kulturális szektor is nehéz helyzetbe került, a főváros ezért az új költségvetésben jelentős összeggel támogatja a kultúrszcénát. Már a tavalyi évben is tíz százalékkal, 26 millió euróval megemelték az idén a művészetekre fordítható összeget, ami így összesen 279,4 millió euró (vagyis körülbelül 100,8 milliárd forint) volt. A jelenlegi döntés értelmében azonban ez az összeg a jövő évben további 3,3 millió euróval növekszik, vagyis immár 282,7 millió euró (102 milliárd forint) lesz, ami biztosítja a különböző intézmények, egyesületek és programok zavartalan működését és új projektek elindítását is lehetővé teszi.

A kis- és közepes független társulatok pozíciójának megerősítése most tovább folytatódik; a Josefstadt-i Színház például 1,7 millió eurót, az Ifjúsági Színház pedig 0,9 millió eurót kap a fővárostól. A „fair pay”, vagyis tisztességes fizetéssel kapcsolatos intézkedésekre is 1 millió eurót szán Bécs.

A filmipar és a filmgyártás támogatása érdekében a Bécsi Filmalap 1 millió eurót kap, a Gartenbaukino pedig, Bécs utolsó egytermes mozija, a régóta esedékes felújítási munkálatokra 2 millió eurót tudhat magáénak. Szintén fontos a városnak a kerületek kulturális életének fellendítése és erősítése. Ebben élen járnak az olyan művészeti központok, mint a Kulturhaus Brotfabrik Favoritenben, a Soho Ottakringben vagy az F23 kulturális központ Liesingben, amelyek a kultúrában betöltött kiemelkedő szerepük és egész éves változatos programjaik miatt 1 millió eurós támogatásban részesülnek.

Növekedni fog az ösztöndíjas művészek száma is a szintén 1 millió eurós támogatásnak köszönhetően, a köztereken megjelenő kulturális programok és az irodalom támogatására pedig egyenként 100.000 euró jut. A tudományról sem feledkeztek meg, a Digitális Humanizmus nevű projektre például 300.000 eurót szán a város, az újra megrendezésre kerülő Médiaművészeti Fesztivál 150.000 eurót kap.

Bécs jövőbeli kultúrpolitikai stratégiájának kidolgozása helyi művészekkel együtt történik majd, tudományos szakemberek pedig az emlékezés kultúráját segítik, például emlékművek állításával. Az urbánus kultúra saját irodát kap, fiatal, tapasztalt művészek vezetésével.