Koncert Fertődön

A XX. század első felének két legnagyobb hatású jazz-zeneszerzője, George Gershwin és Cole Porter lesz közössztárfellépője a Karosi Júlia Quartet november 2-ai, eszterházai koncertjének, amely 19 órakor kezdődik a fertődi Esterházy-kastély Marionettszínházában.

A hazai és nemzetközi elismeréseket is elnyerő énekesnő, Karosi Júlia nevét jól ismerik a jazzrajongók, hiszen – mint minden fellépő művészünk – évek óta ő is meghatározó alakja a műfajnak, az egyik legválasztékosabb ízlésű hazai jazzelőadó – mondta Egresitsné Firtl Katalin, az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fezstiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A műfaj legnépszerűbb dalai mellett a műsorban helyet kapnak kevésbé ismert, de annál izgalmasabb kompozíciók is a fertődi Esterházy-kastély Marionettszínháza különleges helyszínén – tette hozzá Egresitsné Firtl Katalin.

Karosi Júlia tudatosan építi saját repertoárját az igényes megszólalás és a közérthető, de egyértelműen modern stílus jegyében – erről most a fertődi Esterházy-kastély közönsége is meggyőződhet, miután szakmai méltatói is ezt hangsúlyozzák az énekesnővel kapcsolatban – fogalmazott az ügyvezető.

Kísérletező gondolkodásmód, a műfajban pedig a felemelő szabadságélmény élvezete, Karosi Júlia stílusát ez jellemzi a leginkább – mondta el Rácz Márton, az Eszterháza Központ zenei vezetője.

Amint jazz énekesi diplomat szerzett, máris egy francia verseny döntőse volt, első lemezét egy japán, második albumát pedig egy New York-i kiadó jelentette meg. Quartetjének ismertsége és elismertsége tíz éve töretlen ívben emelkedik itthon és a tengerentúlon egyaránt – fejtette ki Rácz Márton.

“Win-win. Mindenki nyertes, hisz munkásságukat a szakma díjai és méltatásai mellett a közönség állandó kiemelt figyelme és megbecsülése is kíséri. Mostani koncertjükön közreműködik az Artisjus-díjjal kitüntetett Bujtor Balázs által 1995-ben megalapított RTQ vonósnégyes, akik egyben a mára közel 100 világszínvonalú filmzene-felvételt készített Hungarian Studio Orchestra oszlopos tagjai is” – fogalmazott a zenei vezető.

November 2-án a Marionettszínházban fellépő művészek élnek a kivételes kompozíciók adta végtelen lehetőségekkel, és szívükből-lelkükből jövő muzsikával kápráztatnak el minket hallgatókat. Így aztán nem lehet kétséges, a Karosi-csapat nyerő! Egyébként is „Gersh-Win”!

„Egyik legkedvesebb zeneszerzőm, George Gershwin dalai régóta meghatározóak számomra, hiszen rajtuk keresztül kezdtem jazz zenével foglalkozni. Gershwin világa hidat képez a klasszikus zene és a jazz között, s ebben a világban rendkívül otthonosan érzem magma” – ezt már Karosi Júlia énekesnő nyilatkozta.