Kis suttogás – Győri színészek is énekelnek a legújabb karantén-dalban – videó

“Állj meg ember, vedd már észre, suttognak mások is az ajtó mögött, bármilyen halk is, halld meg végre: miértünk őrjöngve ordít a Föld” – szól a refrén a legújabb karantén-dalban, mely péntek este robbant be az otthonokba, csupán az első huszonnégy órában hetvenezren hallgatták meg. Szemenyei János színész, zeneszerző és Horgas Ádám rendező, dalszövegíró szerzeménye egy példaértékű összefogás eredménye. A Kis suttogás című dalban ugyanis 168 magyar művész – köztük társulatunk színészei – éneklik a remény dalának egy-egy sorát – írja honlapján a Győri Nemzeti Színház.