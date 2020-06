Kis falvak gazdag múltját gyűjti

A bakonypéterdi Wágenhoffer Gergely Bakonypéterd és Románd múltját kutatja évek óta. Gyűjtéseit két falutörténeti könyvnél is fel tudta használni. Összesen körülbelül kétezer kép gyűlt össze eddig, 800 Románd, 1200 Bakonypéterd múltjából.

– Hivatásomnak érzem, hogy minél több élettörténetet, régi fényképet mentsünk meg az utókornak, amelyek akár már holnap is eltűnhetnének. Szerintem a történelmet a leghitelesebben a személyes sorsok által lehet csak megérteni. Számtalan segítőm, barátom akad a Bakony ezen felén, akik segítettek és segítenek ma is. Mindig örülök, ha valaki jelentkezik, hogy felajánlja a képeit digitalizálásra, de célzottan is szoktam családokat megkeresni – nyilatkozta a bakonypéterdi Wágenhoffer Gergely.

Kéri, hogy amennyiben valakinek régi családi fényképe van Bakonypéterdről vagy Romándról, küldje el a [email protected] címre. Folyamatosan kerülnek elő leszármazottak itthonról, Németországból, Amerikából, akiknek vissza tud adni egy-egy régi „arcot” a képek által. Sok szép emléket őriz ilyen találkozásokról.

– Az egyik első ilyen nagy élményem ötéves, amikor egy 1929-es osztálykép került a kezembe, amin hatvanhét ember szerepel. Egy számomra nagyon kedves idős házaspár egy kivétellel mindenkit felismert róla. Mikor egy kiállításon kiraktuk, többen sírva fakadtak, mert szüleik, rég nem látott rokonaik vannak a képen. Ahogy sok kedves idős segítőm, ők is elmentek már, így még az utolsó pillanatban sikerült neveket adnunk ehhez a fotóhoz – mesélte el.