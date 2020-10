Kihívásokra vágyik Járai Máté – Megkérdeztük: valóban távozik Győrből?

Járai Máté, a Győri Nemzeti Színház színművésze volt a vendége az „Utak és élmények” című pódiumbeszélgetés-sorozatnak csütörtökön. A telt házas este címe „Járai Máté – Visszatér”, ami kapott egy pikáns jelentést, mert a napokban az a hír röppent fel, hogy elhagyja Győrt. Erről és jövőbeni terveiről kérdeztük.

– Nagy port kavart egy korábbi interjú a napokban, ami azzal a címmel jelent meg, hogy elhagyja Győrt.

– Ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy teljesen kikerültek a szálak a kezemből. Adtam egy interjút, amit a jóváhagyásommal közöltek. De ettől kezdve azt már nem tudtam kontrollálni, hogy azok a portálok, amelyek ezt átvették, milyen címmel osztották meg. Soha, de soha nem hagyta el olyan mondat a számat, hogy én elhagyom Győrt.

Inkább a szívében, mint az agyában

– Akkor mi az igazság?

– Azt nyilatkoztam, hogy már nagyon szeretnék abban a városban élni, ahol dolgozom. Szeretném, ha nem kellene ennyit utaznom, hiszen lassan 16 éve ingázom. Szegedre öt éven át jártam, Győrben 11 éve játszom. Ha összeszámolom, hogy mennyi időt töltöttem az autóban, hát az egy fél élet. Ez a része már iszonyatosan fáraszt. Emellett egyfajta szakmai megtorpanást érzek. Nagyon sokat köszönhetek Győrnek, de az utóbbi időben azt érzem, hogy nem tudok előrébb lépni. Azt érzem, hogy amit a győri színház adott nekem lehetőséget, azt kölcsönösen kiaknáztuk, és ma már nem nagyon érnek új impulzusok, nem kell új kihívásoknak megfelelnem.

Valóban motoszkál bennem a távozás gondolata, de még inkább csak a szívemben, mint az agyamban.

A január lehet a választóvonal

– Úgy tudni, két színháztól is kapott felkérést. Ha új kihívásokra vágyik, akkor kézenfekvőnek tűnik, hogy elfogadja majd valamelyiket.

– Tudjuk, hogy januárban eldől a kérdés, hogy ki lesz a Győri Nemzeti Színház igazgatója a következő években. A döntésemben nagyon sok fog azon múlni, hogy új szelek fognak-e fújni, vagy a régiek.Nekem fontos, hogy ki adja a munkát, ki a főnököm. Ezek soha nem szakmai kérdések voltak. Szakmailag maximálisan elégedett lehetek a helyzetemmel, sokkal inkább emberi dolgok azok, amikkel már nehezen azonosulok.

– Mikor érezte először, hogy baj van?

– Sok éve voltam a társulat tagja, de mindig megdobbant a szívem, amikor az autópálya mellett megláttam a szélkerekeket. Ilyenkor kaptam egy adrenalinlöketet. Azok számomra azt jelentették, hogy mindjárt beérek a színházba. Mostanában pedig nemegyszer azon kaptam magam, hogy észre sem vettem azokat. Azt hiszem, ezzel mindent elmondtam. Ez egy nagyon nehéz dolog. Nagy szükségem van arra, hogy szeressenek, hogy szeressék azt, amit színészként csinálok. Itt, Győrben azt érzem, hogy ezt megkapom a közönségtől. Emiatt fáj, hogy ez a gondolat vagy érzés egyáltalán megszületett bennem.

A közönségre is vigyázniuk kell

– Nem mehetünk el amellett, hogy a járványhelyzet miatt a Győri Nemzeti Színház átmenetileg bezárt. Ma, amikor beszélgetünk, még nem lehet tudni, mikor lesz a folytatás. Hogyan éli meg ezt a helyzetet?

– Az ember legeslegnagyobb rémálma a bizonytalanság. Az, hogy nem tudjuk, holnap vagy egy hét múlva játszunk-e. Minden nézőért egyesével hálás vagyok, aki ebben a nehéz helyzetben velünk van. Ugyanakkor felelősségünk, hogy azokra is vigyázzunk, akik ebben a nehéz időben eljönnek a színházba. Ezért kutya kötelességünk, ha bármelyikünk kicsit is rosszul van, akkor teszteltesse magát. Nekünk most extrán figyelnünk kell arra, hogy csak akkor menjünk közösségbe, akkor álljunk nézők elé, ha biztosan tudjuk, hogy nem fogunk megfertőzni senkit. A színház vezetősége felelősséggel döntött, amikor lemondta az előadásokat és a Menyasszonytánc premierjét. Premiert lemondani olyan, mint csata közben azt mondani, hogy letesszük a fegyvert, ide lőjetek. Most ezt kellett tenni.

Újabb bemutatót halasztanak el

A további fertőzések elkerülése érdekében elhalasztják az október 17-re kitűzött Leánder és Lenszirom bemutatóját, addig a próbákat sem tartják meg. Az elmaradt előadások pótlása, a műsor újratervezése a járványügyi szempontok figyelembevételével zajlik. A további intézkedésekről október 15-én adnak tájékoztatást – közölte weboldalán a Győri Nemzeti Színház.