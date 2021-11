Isten vendégei vagyunk a világon – Interjú Maszlay Istvánnal

– Ön szerint mi a film legfőbb üzenete, ha össze kellene röviden foglalnia?

– Mindannyian Isten vendégei vagyunk a világon, tanít bennünket Weöres Sándor, de nem mindegy, hogy viselkedünk az asztalnál. Feltesszük-e a lábunkat vagy illedelmesen végigkóstoljuk a fogásokat, amiket elénk tálal.

Spirituális kaland

– Miért pont ezt ragadta ki?

– Azért, mert kétfajta döntés van. Az ember elindul egy úton, amikor megszületik, majd felcseperedik a világban. Kérdés, hogy erről az útról merrefelé tér le. Hogy a jó vagy a rossz felé, az már a szabad akarat kérdése és próbája. A megtörtént eseményeken alapuló, 1950-ben játszódó filmben Leopold atya azért küzd szerzetestársaival, hogy a háború után újjáéledő országban a ferences rendet ismét felvirágoztassa. Kezdetben a kommunista hatalom nem akadályozza őket tevékenységükben, még a háborúban elrejtett kegytárgyaikat is visszakaphatták. De ez a „békés” állapot nem tart sokáig. Leopold atyát koholt vádak alapján letartóztatják és hogy megtörjék, kegyetlen kínvallatások alá vetik. Volt diákját, a vallásnak hátat fordító, a szocialista rendszerben hívő, fiatal tisztet, Keller főhadnagyot bízzák meg a beismerő vallomás kicsikarásával.

Nyilvánvaló, hogy a két főszereplője a filmnek Keller főhadnagy és Leopold atya. Mind a ketten ugyanúgy egy vallási alapról indulnak. Az eltérés az, hogy a hit értelmében milyen válaszokat adnak a kihívásokra. Az egyik rossz felé, a másik jó felé halad. Ez nagyon fontos a filmnél, hogy nem mossa össze a jót a rosszal, hanem – mint ahogy a katolicizmus is – a jó és a rossz princípiumában gondolkodik. De a rossz útra tévedt ember számára is az élete végén ott a kegyelem. Ezért is érdemes megnézni a filmet többek között, mert egy spirituális útmutatást ad.

Hitvitákat folytattak

– Mikor kezdődött ez a spirituális kaland?

– Majdnem együtt végeztünk a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Eperjes Károllyal. Sokat beszélgettünk a minket leginkább foglalkoztató kérdésekről a katolicizmussal kapcsolatban. Így szinte szükségszerű volt, hogy az első filmjében, ami ebből a témából fogant, megkeressen engem. Mindkettőnk számára fontos Jézus személye, nyilván ezért is gondolt rám a kiemelt Asztrik prépost szerepére, aki a rendfőnök helyettese. Eperjes eredetileg nem magára akarta osztani a főszerepet, csak rendezni akarta. De addig-addig győzködték a film alkotói, amíg elvállalta a rendezéssel egyszerre. Leopold atyát csak egy nagyon mélyen hívő ember játszhatja el. Irigylem az ő mélyen megélt katolicizmusát, én jóval lazábban létezem a hitemben. Ez a film két síkon mozog: egy világi síkon és egy spirituális síkon, valamint van benne még egy krimivonal is, hiszen egy kincs megszerzéséről van benne szó.

Ráhullott a kegyelem

– Milyen volt a filmforgatás?

– A filmforgatás nyugodt körülmények között zajlott. Ráhullott a kegyelem.

– Ezt hogy érti?

– Harmincegy nap alatt forgattuk le a filmet, ami egy nagyjátékfilm esetében csekély idő. A Magyar Passiót eredeti helyszíneken, többek között Máriabesnyőn forgattuk, ahol egy különleges templomot emeltek a XVIII. században, máig nagyon fontos temetkezési hely is és tényleg működik egy szerzetesrend. A szerzetesek cellájában öltöztünk, ami ma már úgy néz ki, mint egy szállodai szoba, de mégis puritán. Mivel ott élnek és imádkoznak, a genius loci, azaz a hely szelleme is belengi a helyet.

– A film mélyen és részletesen dolgozza fel az ’50-es évek elejét és ennek az időszaknak az eseményeit, amiket a történelemkönyvek csak egy-egy mondatban említenek sokszor. Ön szerint miért fontos, hogy a történelmünk ezen szeletét ilyen mélységében megismerje a társadalom?

– Kell hogy lássuk, halljuk részletesen, mi történt akkor, amit mi nem élhettük meg. Megtudhatjuk, milyen igazságtalanságokat szül az, amikor egy torz ideológia teszi be a lábát a világunkba. Amellett, hogy a film szellemiségével is azonosulni tudtam, jó ügyet szolgál. Ha nem is kötelező, de ajánlott lenne minden fiatalnak, középkorúnak, idősnek. A korábbi vetítések többször telt házasak voltak és több generáció nézte együtt a fontos dolgokról szóló alkotást. A film jól tükrözi, milyen az, amikor a legszelídebb, legjámborabb bárányokat, azaz a szerzeteseket kiforgatják a saját életformájukból, csak azért, mert torz ideológia uralkodik a világon. A film egyik legnagyobb erénye az, hogy az emberről szól, aki bármelyik pillanatban kiszolgáltatott lénnyé válhat. Azt a kérdést boncolgatja, ilyen szituációban milyen feleletet ad a személyiség, amikor az erőszakkal találkozik. Nyilvánvaló igazságtalanságok által szenvedi el a saját kereszthalálát.

A film alkotói Várnai Péter címzetes prépost írása alapján a forgatókönyvet Petrik András, Horváth Áron és Eperjes Károly írták. Rendezője Eperjes Károly, a technikai rendezői feladatokat pedig Pájer Róbert látta el. A film egyedi képi világáért a Made in Hungária, illetve A feltaláló Balázs Béla-díjas operatőre, Csukás Sándor felelt. A látványtervező Fekete Mónika, a film zenei világát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Neszlényi-díjával kitüntetett Bucz Magor teremtette meg. A Magyar Passió producere A Hídember, a Mansfeld, Az ajtó és a Régimódi történet című filmeket is jegyző, Balázs Béla-díjas Hábermann Jenő.