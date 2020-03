Intézkedési terv a Pro Kultúra és a soproni színház programjairól

Szombaton játsszák a Márai-darabot, változás jön a jövő évad műsorában.

Az országos veszélyhelyzetet kihirdető kormányrendelet hatályba lépése után a közművelődési és színházi programokat szervező Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. elkészítette az intézkedési tervét. A soproni teátrum nagyszínpadán határozatlan ideig nem tartanak előadásokat és az elkövetkezendő időszakban a városi kulturális rendezvények többségét is elhalasztják. A már meghirdetett és szeptemberben kezdődő új évadukat is érintik a változások, viszont most szombaton (március 14-én) műsorra tűzik A gyertyák csonkig égnek előadásukat a kamarajátszóhelyükön, a Liszt Ferenc Kulturális Központban.

A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. egyetért azzal, hogy a rendkívüli helyzetben az első és legfontosabb a közönség biztonsága, az óvintézkedések teljes mértékű betartása. Ennek szellemében készítettek intézkedési tervet egyelőre egy hónapra előre, de ezzel együtt hosszabb távú stratégiát is kidolgoztak a működésükre. Az elmaradó előadásokra a biztos tervezhetőség jegyében a soproni színház már most pontos megoldási javaslatokat nyújt a közönségnek.

A március 21-re meghirdetett Stabat Mater táncműnek, a Sopron Balett és a St. Pölten-i Europaballett koprodukciójának a nyilvános bemutatója elmarad a színházban. A tervek szerint a teátrum vezetése azonban szeretné némiképp kárpótolni a közönséget azzal, hogy az előadást a Sopron Televízióban, illetve interneten mégis megtekinthessék a nézők a premier estéjén vagy később. Erről zajlanak az egyeztetések. A produkció márciusi, valamint áprilisi felnőtt, illetve ifjúsági előadásai valószínűsíthetően elmaradnak. Pótlásuk a jelenlegi elképzelések szerint június elején lesz, mégpedig a fertőrákosi barlangszínházban. A bérletek, megváltott jegyek ezekre az alkalmakra érvényesek.

Elmarad az ifjúsági bérletben A helység kalapácsa minden előadása márciusban és április elején.

Megtartják viszont A gyertyák csonkig égnek mindkét meghirdetett előadását március 14-én a teátrum 90 férőhelyes kamarajátszóhelyén, a Liszt Ferenc Kulturális Központban. Ugyanitt szintén láthatják a nézők március 13-án Petőfi Sándor művéből készült Az apostol című önálló produkciót Borbély Sándor előadásában.

A színházban tovább folynak A padlás című félig mese, félig musical próbái. Az idei szezon utolsó, áprilisi felnőtt és ifjúsági bérletes előadását nem mutatják be most. A felnőtt közönség helyette regisztráció után megnézheti a fertőrákosi barlangszínházban a soproni teátrum Mesés musicalek című nagyszabású, látványos produkcióját augusztus 7-én, 8-án, 14-én vagy 15-én. A látványos show keretében elhangzanak az Aladdin, a Herkules, a Jégvarázs, az Oroszlánkirály, az Egyiptom hercege, az Aranyhaj és a nagy gubanc című produkciók legnagyobb slágerei hazai és nemzetközi sztárok előadásában. Itt lesz Stéphanie Schlesser, a Rómeó és Júlia musical párizsi társulatából Stéphane Métro színművész, énekes, zeneszerző, a Dal győztese és műsorvezetője Freddie, Fehér Adrienn, Jónás Andrea, Vastag Tamás, Buch Tibor, Füredi Nikolett, Savanyu Gergely, Kiss Noró, Papp Attila. Közreműködnek a Sopron Balett táncosai és a Local Vintage Company. A rendező-koreográfus Szakál Attila.

A padlást a már meghirdetett és szeptemberben kezdődő hűség évadában játsszák a felnőtteknek bérletben a Bál a Savoyban revüoperett helyett. Az ifjúsági nézők pedig októbertől tekinthetik meg a színházban Presser Gáborék művét.

A közművelődési programok közül elmarad március 15-én a Maros Művészegyüttes Szép Palkó című táncjátéka, majd másnap a marosvásárhelyiek és a Sopron Táncegyüttes közös műsora is, amely Kányádi Sándor emlékét idézi meg Valaki jár a fák hegyén címmel.

Szintén törölték március 15-én a Vitézkedő című huszáros családi napot.

Elmarad a Wespa-Kvartett és Andrea Rucli zongoraművész All’ ungherese című koncertje március 18-án a Liszt Ferenc Kulturális Központban és nem tartják meg március 20-án ugyanitt a Horváth József-emlékhangversenyt sem.

A Jazz & Bor sorozat márciusi és április koncertjeit is elhalasztják későbbi időpontokra.

Nem rendezik meg Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész Isten és Világ című kiállítását március 22-én a Munkácsy teremben és elmaradnak a hozzájuk kapcsolódó, egészen április 19-ig meghirdetett szakrális és művészeti kísérőrendezvények.

A korlátozás nem érinti a kültérben zajló és az 500 fős létszámot nem mozgósító Gyorstalpaló városjáró sorozatot, illetve megtartják a március 29-re meghirdetett Aranyvonat kultúr/túrát is.

A Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház április 1-én megnyitja kapuit, látogatható, de a húsvétra hirdetett családi programjai elmaradnak.

A Pro Kultúra Sopron és a Petőfi Színház honlapján folyamatosan tájékoztatják a közönséget az elmaradó rendezvényekről, azoknak pótlásáról. A szervezők igyekeznek a programoknak, előadásoknak új időpontot találni, az átszervezések megkezdődtek, ezért a közönség megértését, türelmét és együttműködését kérik ebben a rendkívüli helyzetben.

A megvásárolt jegyek sorsáról, érvényességéről, esetleges visszaváltási lehetőségeiről a Pro Kultúra Sopron jegyirodájában lehet érdeklődni.