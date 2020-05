Saját fia gyilkolta meg Szilágyi Istvánt, az ország Lópici Gáspárját

A rendőrség megerősítette a korábbi sajtóértesüléseket, gyilkosság áldozata lett a Győri Nemzeti Színház egykori művésze.

12.14 – A rendőrség hivatalos tájékoztatása:

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába május 3-án 7 óra 34 perckor érkezett bejelentés arról, hogy Budapesten a XVII. kerületi X. utcában, egy családi házban egy férfi bántalmazza apját. A rendőrök a helyszínen elfogták a bántalmazót, a 49 éves Sz. Pétert, majd szemlét tartottak és megállapították, hogy a férfi halálát idegenkezűség okozta. A BRFK Életvédelmi Osztálya Sz. Péter ellen emberölés bűntett gyanúja miatt indított eljárást.

Szilágyi István az 1959-ben készült Égrenyíló ablak című filmben állt először kamera elé. Országosan ismertté 1968-ban Sípos úr figurájának megformálása tette a Bors című tévéfilmsorozatban. 1998-tól a Győri Nemzeti Színház tagja volt 2016-ban történt nyugdíjazásáig. Legnagyobb sikerét az 1974-es Keménykalap és krumpliorr című tévésorozatban aratta a plakátragasztó Lópici szerepéért. A ’90-es években a Lottó reklámarca is volt, a filmklipekben jellemzően egy hatalmas kupac készpénz szertelenül boldog tulajdonosát alakította.

11.28 – A Bors úgy tudja, vasárnap hajnalban egy családi vitát követően a saját fia verte halálra Szilágyi Istvánt. Információik szerint a rendőrséget a színész felesége, Jolika értesítette, aki teljes pánikban szaladt át a budapesti, 17. kerületi házuk mellett üzemelő vegyesboltba. Az elmúlt években több alkalommal is beszámoltak az újságok arról, hogy a színész fia komoly alkoholproblémákkal küzd, a két férfi között rendszeres volt a tettlegesség. Szilágyi István fiát is a rendőrségen őrzik, a színész házánál ezekben a percekben is folyik a nyombiztosítás és a helyszínelés – írja a Bors.

Itt írtunk arról, amikor a győri Aurora zenekar arra kérte rajongóit, hogy segítsenek a méltatlan helyzetbe került színművészen. A Keménykalap és Krumpliorr Lópici Gáspárját mindenki ismerte, szerette, ezért is döbbentette meg az embereket, hogy anyagilag és egészségileg is milyen kétségbeejtő helyzetbe került. Az 1983-ban alakult győri punkegyüttes, Nincs térerő című dalában szerepelt Szilágyi István, innen a barátság a zenészekkel és az ismeretség a rajongókkal.

A Bors munkatársát egy XVII. kerületi lakos értesítette, miszerint a Facebookon több kerületi csoportban is arról „beszélnek ” az emberek, hogy az ismert színművész háza előtt mentőautók és rendőrségi autók állnak. A környező utcákat is lezárták.

A lap azt írja, a 82 éves Szilágyi István állítólag brutális gyilkosság áldozata lett.