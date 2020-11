Híres fogyatékkal élő emberekről írt könyvet a soproni gyógypedagógus

Horváth Ernő Zoltán a kötetét szombaton 17 órakor a Pedagógusok Soproni Művelődési Házában mutatja be.

Horváth Ernő Zoltán kutató, gyógypedagógus – és könyvszerző – neve jól ismert a soproniak előtt. Bár jelenleg Budapesten él, ahol egy logopédiai iskolában tanít, ezer szállal kötődik a városhoz. Mintegy huszonöt évig siket gyermekeket tanított Sopronban, tíz évig pedig a tanulási zavarokkal küzdők gimnáziumi integrációját segítette gyógypedagógusként az Eötvös-gimnáziumban. Tisztelői, barátai és az érdeklődők szombaton 17 órakor a Pedagógusok Soproni Művelődési Házában találkozhatnak vele, ahol bemutatja Életrevalók – Híres fogyatékkal élő emberek és alkotásaik címmel írt könyvét. Olyan hírességekről ír benne – fogyatékosságuk kapcsán –, mint például Mozart, Goya, Beethoven, Einstein, Tom Cruise, vagy hogy magyarokat is említsünk, Őze Áron és Érdi Tamás.

– A könyvemben szereplő személyeket a művészet, a tudomány, valamint a közélet világából teljesen szubjektív módon válogattam ki. Közel ötven, olyan fogyatékkal élő embert is megemlítek, akikről érdekes információk tudhatók meg. Tudomásom szerint jelenleg nincs olyan könyv a világon, amely hasonló alapossággal, gyógypedagógiai aspektusból vizsgálná olyan emberek életét, akiket valamilyen fogyatékossággal „áldott” meg a sors, és mégis kiválasztottak lettek. Több mint húsz évvel ezelőtt kezdett mélyebben érdekelni, hogy milyen híres emberek éltek, akik valamilyen fogyatékkal rendelkeztek és rendkívüli életművükkel maradandót alkottak – mondta el a Kisalföldnek Horváth Ernő Zoltán.

– A kötetben a gyógypedagógus gondolataival, szemével és szívével mutatom be az alkotókat, a híres embereket. Úgy gondolom, még mindig van mit tenni a fogyatékosok elfogadása terén. Őze Áron mesél többek között arról, hogy a dadogók esetében milyen nehezen alakul az elfogadás folyamata. Ezért is tartottam szükségesnek a könyvem megírását. Fontos látni, hogy a fogyatékos emberek mennyire erősek lélekben, milyen célokat tűztek és tűznek ki maguk elé, mernek nagyokat álmodni, és ebben megerősítem őket – tette hozzá. Többek között arra is választ keres a kötetben, hogy a szülői hozzáállás, a kitartás, az eltökéltség, valamint adott esetben az anyagi helyzet mennyiben járult hozzá a sikeres életúthoz. Szénási Ferencnek köszönhetően 21 személyről készült portrékarikatúra.