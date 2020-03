Herend ölelésében: ötven nap, háromezer látogató, nagy siker

Március 8-án bezárta kapuit a „Herend ölelésében” című időszaki kiállítás a Triangulum Galériában.

Dr. Cseh Sándor, a Szent László Látogatóközpont igazgatója elmondta: „Egy igazán sikeres rendezvényen vagyunk túl: a „Herend ölelésében” című csodálatos tárlat minden eddiginél nagyobb érdeklődést és látogatószámot hozott galériánk két éves történetében. Nagyon köszönjük a bizalmat, mely alapján ez a páratlan gyűjtemény Győrbe, azon belül is a Triangulum Galériába kerülhetett. A kezdeményezésre természetesen már az első megkeresést követően nyitottak voltunk, hiszen kiállítóterünk éppen azzal a céllal jött létre, hogy a különleges térben különböző művészeti ágak képviselőinek, alkotásainak méltó bemutatkozására, bemutatására adjunk lehetőséget, színesítve ezzel a megyeszékhely kulturális palettáját.”

A Triangulum Galéria 2018. márciusi megnyitása óta számos ismert művész tárlatát fogadta be, ám a „Herend ölelésében” című kiállítás szinte áttörést hozott, mind a bemutatott tárgyak darabszáma és az általuk képviselt érték tekintetében, mind pedig a látogatószám vonatkozásában. Az elmúlt 7 hétben a kiállítótér termeiben több mint 3000 érdeklődő fordult meg, nem csak győri, nem csak Győr-Moson-Sopron megyei látogatók voltak, hanem jöttek érdeklődők a fővárosból, sőt az ország másik végéből, például Szegedről is, ahogy a Felvidékről érkezett látogatók száma is jelentős volt. Nagy örömmel fogadtuk azt az idős hölgyet, aki Herendről jött el a kiállítást megnézni. A vele való beszélgetés során kiderült, hogy Lencz Katalin 1956-1991 között porcelánfestőként dolgozott a gyárban, kezei közül Viktória- és Apponyi-mintás szépségek kerültek ki.

A kiállítótér különleges adottságait kiválóan használták ki a kurátorok, Vallyon Nikoletta és Krámlik Attila, hiszen az egyik teremből a másikba lépve a látvány és az emberekre gyakorolt hatás egyre erősödött. Ehhez járult hozzá még Velin-Sóki Zsuzsanna, a győri Herendi Porcelánbolt tulajdonos-vezetőjének emberi és szakmai támogatása, főképp az általa tartott számos (13!) tárlatvezetés során. Ezek közül mindenképpen kiemelnénk a látássérüléssel élők kisebb csoportjának nagy emberi és segítőkész kalauzolását.

A Triangulum Galériában természetesen nem áll meg az élet, március 13-án Borbély Károly festőművész és fia, Borbély Máté üvegművész közös tárlata nyílik meg.