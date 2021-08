Harmadik Cifrásdi Piknik a Mezőszélen – fotók

A Kárpát-medence sokszínű népi kultúráját népszerűsítő Cifra Műhely szombaton harmadik alkalommal rendezte meg Écsen a Cifrásdi Pikniket. A családokat, barátokat és zenerajongókat egyaránt megmozgató eseményre lapunk is meghívást kapott.

Itt a postás sem búslakodna

A Sokorói-dombság festői településén, az écsi Öreg-hegyen már szombat reggel megindult a nyüzsgés. A Cifrásdi Piknik gondosan kitáblázott útvonalán szülők és gyerekeik igyekeztek a Mezőszéli dombtetőre (régi nevén Postásbús), hogy részt vehessenek az idei programokon. Délelőtt kézműves foglalkozások, agyagozás, íjászat, jóga, gyerekkoncert és sok-sok játék várta a legkisebbeket, délutántól igényes koncertek és nagyszerű, felfokozott piknikhangulat pedig a felnőtteket.

A barátság szülte az alkalmat

– Rendezvényünk tulajdonképpen a Rába Táncegyüttesből nőtte ki magát – mondta Deésy Gábor, a Cifra Műhely vezetője, a Piknik házigazdája. – Az ottani jó kapcsolatainkat megőrizve, és az erdélyi búrokra épülő számos kiállításunkkal új barátokat kötve született meg a Cifrásdi Piknik ötlete. Idei rendezvényünket egy écsi szakmai hét előzte meg, amelyen előadások hangzottak el például populáris és magaskultúra, klímavédelem, az internet előnyei és veszélyei a gyerekekre témákban.

A házigazda elmondta, hogy a részben pályázati forrásokból megrendezett Piknikre mindenkit szívesen láttak, aki érdeklődik a magyar népi kultúra iránt.

– A helybéliek természetesen most is szívesen jöttek, de érkeztek vendégek Budapestről, Szolnokról, Gyöngyösről. Solymárról is -jegyezte meg Deésy Gábor. – A kávézó, a pékség és az italkimérés Győrből, a finom ételek Hajdúnánásról jöttek.

Kolbász, bor és szóda

– Már második alkalommal jövünk a Piknikre, és most is nagyszerűen érezzük magunkat – mondta a Szűcsné Ibike, écsi lakos. – Pléddel, kolbásszal, borral, szódával és barátokkal érkeztünk. Az idei talán még színesebbre sikerült, mint a két évvel ezelőtti, és több a fellépő is. Jó itt lenni, összejönni.

– Pannonhalmáról érkeztem szüleimmel, és mi is visszatérő vendégek vagyunk – mondta Jagudits András, aki artistaképzőbe jár. – Elsősorban a társaság, a jó hangulat, a hely atmoszférája és persze a koncertek, amik miatt szívesen jövünk ide.

A felnőttek részére délutántól éjfél utánig tartó bulin fellépett a Balogh Kálmán Gipsy Band, a Babra, a Moldvai Csángó Hagyományőrző, a Karaván Família valamint Ferenczi György és a Rackajam. Az idei Czifrásdi Piknikből könnyű kitalálni, hogy jövőre is lesz.