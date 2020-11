Hallgatók tervezik a a soproni dizájnerüzlet új arculatát

Az Alkalmazott Művészeti Intézet mester szakos hallgatói tervezik meg a soproni dizájnerüzlet új megjelenését, ezzel inspirálva őket arra, hogy alkalmazzák a tanultakat.

Magyar kortársdivat- és dizájn­termékeket népszerűsít Sütő Krisztina soproni vállalkozó a fenntarthatóság, környezettudatosság és etikusság jegyében. Szeptember elején pedig közös munkába fogott az Alkalmazott Művészeti Intézet mester szakos hallgatóival, akiknek diplomamunkájuk lesz az üzlet teljes arculatterve.

Együttműködés az egyetemmel

– Körülbelül másfél évvel ezelőtt betért hozzám dr. Alpár Erzsébet, aki jogász és iparjogvédelmi szakértő, valamint az AMI-n tart órákat a mester szakos hallgatóknak. Beszélgettünk arról, hogy milyen klassz lenne együttműködni a diákokkal és inspirálni őket arra, hogy alkalmazzák az életben is azt, amit tanulnak – mondta Sütő Krisztina, aki hozzátette, hosszú távú együttműködésre számít az egyetemmel.

Hamarosan bővül a kiskereskedés egy hatvan négyzetméteres különálló helyiséggel, a mester szakosok ennek az üzletrésznek tervezik meg a teljes arculatát.

– Lényegében munkát kapnak a projekt résztvevői. Úgy egyeztünk meg az oktatókkal, hogy órai kereteken belül elkészítik a dizájnt, ami pedig tetszik nekem, azért fizetek – fűzte hozzá Krisztina. A kialakult pandémiás helyzet megnehezíti az együttműködést, a hallgatók ugyanis jelenleg távoktatásban vesznek részt. Nem tudják személyesen bemutatni a terveket.

Példaképeket hív meg

A sokszínű üzlet vezetője a jövőben próbál a közösségépítésre is fókuszálni, ennek apropóján tervben vannak különböző workshopok. – Akik most tanulják a formatervezést vagy a tervezőgrafikát, ők fogják a későbbiekben képviselni a generációjukat. Ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy milyen példa áll előttük. Szeretnék a jövőben olyan magyar tervezőket meghívni Sopronba, akik a munkásságukkal példaképei lehetnek a hallgatóknak – mondta Krisztina, aki szerint kiemelt jelentősége van annak, hogy a dizájnerek a termékek funkciójára is fókuszáljanak, ne csak a szépségre.

Élhetőbb társadalom

A divatiparágban is lényeges, hogy az emberek a hétköznapokban jól tudják hasznosítani a termékeket, a márkák szellemisége pedig fontos eszmét képviseljen.

– A dizájn számomra egy olyan látásmód, amely az élhetőbb társadalmat hivatott szolgálni. Szeretek olyan tervezőkkel együtt dolgozni, akik szintén ezt a szemléletet követik. Fontos például, hogy a termékek a tartósság jegyében készüljenek, a tulajdonosaikat hosszú távon tudják kiszolgálni, ami a környezetvédelemmel is kapcsolatban van. A vásárlók társadalmi szerepvállalásáról is szól ez a szemlélet, mert ha magyar tervezésű termékeket vásárolnak, akkor azzal támogatják a hazai alkotókat és a hozzájuk tartozó iparosokat is – zárta gondolatát Sütő Krisztina.