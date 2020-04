Győri filmesek a döntőben

A magyar film napján, április 30-án hozzák nyilvánosságra, melyik az az öt filmterv, mely a Filmalap Inkubátor Programjában gyártási támogatásban fog részesülni. A döntőbe 10 film került, köztük egyetlen dokumentumfilm. A Mélypont érzés győri alkotói izgatottan várják a végső megmérettetést.

Egy szerfüggő orvos, aki a sziklamászást terápiának használja. Róla, a szerfüggőségéből felépült dr. Petke Zsoltról és az általa forradalmasított terápiás módszerekről szól a Mélypont érzés. Miklós Ádám és Száki Adrián győri filmesek legújabb dokumentumfilmterve bekerült a Nemzeti Filmintézet által életre hívott Inkubátor Program döntőjébe.

A legígéretesebbek közt

A Filmalap idén ötödik alkalommal gyártási támogatást nyújt a legjobb terveknek. A programra 60 pályakezdő rendező jelentkezett, melyek közül szakmai zsűri választotta be a 10 legígéretesebb filmtervet, köztük a Mélypont érzést is. A kiválasztott projektek 2 millió forint értékű forgatókönyv-fejlesztési támogatásban részesültek. A gyártási támogatásban részesülő 5 nyertest a zsűri és a közönség választja ki az Inkubátor Program pitch fórumán, melynek eredményét csütörtökön hozzák nyilvánosságra.

„Az Inkubátor Programra a diplomás, de első egész estés filmet moziban még be nem mutatott rendezők, illetve azok az alkotók jelentkezhettek, akik rövidfilmjükkel már szerepeltek nemzetközi filmfesztiválokon. Az új hangok felfedezéséért, a fiatal filmesek első egész estés mozifilmjeinek támogatására indított kezdeményezés osztatlan siker a pályakezdő filmesek között. A legtöbb pályázat a korábbi évekhez hasonlóan idén is a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a Budapesti Metropolitan Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem diplomásaitól érkezett. Az Inkubátor Program népszerűségéről tanúskodik az is, hogy Edinburgh-ban, Kolozsváron, Londonban, New Yorkban és Újvidéken végzett fiatal magyar filmesek is voltak a jelentkezők között” – írja a Film.hu.

A forgatókönyvek elkészítésére novembertől 5 hónap állt az alkotók rendelkezésére. A nyertes filmek gyártására pályázati úton a játékfilmeknél 67 millió, a dokumentumfilmeknél 24 millió, az animációs filmeknél pedig 87 millió forintig nyújt anyagi támogatást az Inkubátor Program.

A győrieké az egyetlen dokumentumfilm

A Mélypont érzés egy egész estés dokumentumfilm, amely három szerfüggő felépülését követi végig, ahogy dr. Petke Zsolt, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet vezető főorvosa a sziklamászás által forradalmasítja a terápiát. Zsolt maga is felépülő függő és egyfajta mentorként végigkíséri a bentlakók rögös útját, ahogy a szakadék széléről indulva egy hegy csúcsán találják magukat.

– Zsolt úttörő karaktere mélyen megérintett. Szinte minden családot érint a függőség valamilyen formája, így különösen fontos ezt a sokszor kilátástalan helyzetet és az abból való kijutást bemutatni. Saját magam is mászó vagyok, így ennek a terápiás bevonása különösen érdekes aspektus számomra– mondta Miklós Ádám rendező.