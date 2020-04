Győri Filharmonikus Zenekar 3 millió 740 ezer forinttal támogatja a Győri Segélyalapot

A társulat 102 tagja gyűjtötte össze a közel négymillió forintos összeget.

A Győri Filharmonikus Zenekar 3.740.000 forinttal támogatja a dr. Dézsi Csaba András polgármester által létrehozott Győri Segélyalapot. A március 19-én indult segélyalapba folyamatosan érkeznek a felajánlások a koronavírus-járvány megfékezésére, az összegekből elsősorban egészségügyi védőeszközöket, felszereléseket, lélegeztetőgépeket vásárolnak. A befolyt adományokkal többek között segítik a járvány miatt munkahelyüket elvesztő, vagy egyéb más okból kilátástalan helyzetbe került embertársainkat is.

A Győri Segélyalap továbbra is minden forintra számít, az eljuttatott összegek a legjobb helyre kerülnek. A Győri Filharmonikus Zenekar tagjai megértették a polgármester üzenetét, és egy emberként álltak a jóügy mellé.

“A több mint 100 fős győri társulatot magasan kvalifikált, érzékeny emberek alkotják, akik felelősen gondolkoznak és tesznek a körülöttünk zajló súlyos problémák megoldásáért – vallja Fűke Géza igazgató. – Most, amikor mindannyian, nap mint nap szembesülünk a koronavírus-járvány okozta nehézségekkel, a társulat tagjai egytől egyig emberségből is jelesre vizsgáztak. Erőn felüli volt az az adakozási kedv, melynek köszönhetően, rekordidő alatt gyűlt össze ez a magas összeg. Többen megtakarításaikat áldozták be, csakhogy segítsék a koronavírus-járvány megfékezésére tett erőfeszítéseit a győri önkormányzatnak, ez is jól példázza, mindannyiunk szívügye Győr!”