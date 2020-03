Győrhöz ezer szállal kötődő művész is kapott Kossuth-díjat idén

Ladányi Andrea balettművész, koreográfus egykoron a Győri Balett tagja volt, jelenleg a Vaskakas Bábszínház vendégművésze.

„Ladányi Andrea Liszt Ferenc- és Harangozó Gyula-díjas balettművész, koreográfus, érdemes művész, színész, rendező részére Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során hazánk egyik korszakalkotó balettművészeként itthon és a világ legrangosabb színpadain aratott sikerei, valamint a kortárs magyar táncművészetet egyedülálló módon formáló és gazdagító, nemzetközileg is elismert koreográfusi, illetve táncpedagógusi munkája elismeréseként” – szól a Kossuth-díj indoklásaként.

Az ismét Győrben alkotó művésszel lapunk február végén közölt riportot. Ezt a írást olvashatják most újra. A Vaskakas Bábszínház tavalyi nagysikerű Óz előadása után, most a Vuk szereplőinek mozgását alakítja a balettművész, koreográfus. Ladányi Andrea 1980-ban szerezte balettművész diplomáját az Állami Balettintézetben, ami után 1986-ig volt a Markó Iván vezette Győri Balett szólótáncosa.

Az együttes legszuggesztívebb balerinájaként számos főszerepet táncolt el, 1985-ben elnyerte az év táncosa díjat. Tavaly a Vaskakas Bábszínház Óz című produkciójának koreográfusaként tért vissza városunkba, amiért a TAPS-díjazottjai közé is felkerült a neve: az évad vendégművésze különdíjat vehette át. Most ismét egy bábelőadás, a Vuk koreográfiáján dolgozik.

– Az mennyire meghatározó az életében, hogy a Balettintézet után Markó Iván mellett kezdett dolgozni?

– A Győri Balettnél töltött időszak alapozta meg itthon az ismertségemet. Nem annyira a karrieremről szólt az az időszak, ez a periódus sokkal inkább jelentette azt, hogy milyen elindulni a pályán. Ez volt az első munkahelyem egy mindenben a maximalizmusra törekvő vezetővel, tőlem pedig ez a munkastílus nem áll távol. Meghatározó volt számomra, hogy kilenc év – nem egyszerű és könnyű – balettintézeti képzés után, egy olyan világsztárral dolgozhattam, mint Markó Iván. Ebben a társulatban a gondolkodásmód, a technika, a díszlet, a jelmez, a smink mind-mind Nyugat-európai színvonalú volt. Erre előtte nem is volt példa Magyarországon, de elérhető távolságra sem. Itt a csúcson lehetett kezdeni. Úgy gondolom, az egy adomány, hogy én ebben a közegben kezdhettem el az életemet. Sok mindent itt tanultam meg. Akkor amikor külföldre költöztem, ott mindent a nulláról kellet kezdenem. Nem tudtam az itthon elért sikereimre építeni.

A csúcson lehetett kezdeni

– Egy korábbi interjúban úgy nyilatkozott, hogy „Én ott vagyok, ahol lehet dolgozni meg élni”.

– A pályámat azok az emberek határozták meg, akik engem választottak. Számomra mindig az volt a fontos, hogy kik az aki felkér, a másik oldalról nézve pedig, mindig megvolt a döntési lehetőségem. Ha olyan valaki ajánlott munkát, akivel kapcsolatban azt éreztem, hogy nem vagyunk egy hullámhosszon, akkor nemet mondtam. Számomra a legfontosabb vezérelv, hogy azzal dolgozzak akivel jó, és olyan munkában vegyek részt, amit élvezet csinálni. Elmondhatom, hogy a pályám során soha nem csináltam semmi olyasmit, amit nem szerettem volna.

– A Győri Balett művészete a kezdetektől a modern balett stílust képviselte. Ön külföldön tovább képezte magát a modern tánc technikáiban.

– A modern balett még mindig a balett technikát használja, de már előrébb lépett a zenék használatában, kapcsolódott a képzőművészethez. Az amerikai modern tánc már akkor máshol tartott, számtalan modern technika van, amit meg kellett tanulni. Az a típusú ember vagyok, aki mindig nyitott volt mindenre. Mindig hajtott hogy újat és újat tanuljak, az érdekelt, hogy mit nem tudok. Az volt a fontos, hogy ne csak abból éljek, amit tudok, hanem elsajátítsam azokat a dolgokat, amiket nem. Ezért is rétegződött úgy az életem, hogy több területen is dolgoztam. Ilyen volt például életem első koreográfiájára a West side story-ra felkértek a Vígszínházban, pontosan tudtam, hogy hiába vagyok táncos, nem tudok koreografálni, ezt meg kell tanulni. Ezért mielőtt hazajöttem Finnországból, végignéztem kétszázharminc musicalt, minden korszakból, hogy megismerjem a szakma fortélyait.

alcím: Az Óz után jön a Vuk

– Ez a második közös munkája Markó Róbert rendezővel. Korábban dolgozott bábszínházi előadáson?

– Két korszak van az életemben, az egyik a gyerekkorom, amikor a Balettintézet töltötte ki az életem minden pillanatát. Sem érzelmi, sem vizuális kapcsolódásom nem volt a bábszínházhoz mindaddig, amíg a Színművészeti Egyetemen – ahol hét éven át vezettem a mozgás tanszéket -, dolgoztam minden osztállyal, köztük a bábosokkal is. Ekkor ismertem meg azt, hogy milyen a bábbal kommunikálni, milyen bábtechnikák vannak. Ebben az időszakban kért fel Markó-Valentyik Anna, hogy rendezzem meg Polcz Alaine írásaiból az Ideje az elmúlásnak című – a táncművészet és a bábos műfaj határán mozgó – előadást.

Hűséges alkat vagyok

– Itt, a Vaskakas Bábszínházban álom dolgozni. Kis társulat, ami fiatalokból áll össze, akik nagyon értik a szakmát, amit a bábművészetben csinálnak, az lenyűgöző. Világszínvonalú színházcsinálás folyik itt, olyan komor háttér van ízlésben is, ami miatt nagyon jó itt dolgozni. Nagyon jó az atmoszféra a színházban. Eddigi munkáim során még soha nem dolgoztam olyan közegben, mint ami itt megismertem. Mivel gyerekekkel kommunikálnak, nem szűrődnek be az előadásba olyan szálak, amik a felnőtt előadásokra jellemzőek. Itt a szeretet sugárzik át mindenen. Már az első alkalommal le voltam nyűgözve attól, hogy itt mennyire jó dolgozni. Amikor Óz előadásán dolgoztunk, az egy borzasztóan jó hangulatú időszak volt. Ekkor ismertem meg a társulatot, aminek minden tagja tud énekelni, táncolni, mindenki birtokolja a bábművészet technikáit. Az hogy, mindenki számára jó volt az első közös munka alapozta meg azt, hogy ismét együtt dolgozhatunk. Emellett én egy hűséges alkat vagyok, ha mindenkinek jó, akkor én szeretek sokáig egy helyen maradni.

– Az elmúlt harminc évben közel száz musicalt, színházi előadást, zenés darabot koreografáltam, és nagyon megtanultam azt, hogy hogyan kell együtt dolgozni a művészekkel. Mindig nagyon felkészülök az adott produkcióra. Tudom, hogy mit akarok, van egy konkrét elképzelésem az előadásról, de hagyok mozgásteret magamnak arra, hogy lássam, mi áll jól az előadóknak, és én is inspirálódók belőlük. A színészek szeretnek dolgozni és jól is dolgoznak. Persze van akinek több erőfeszítésébe kerül, de megcsinálja, amit kérek, és van akinek könnyebben megy. A Vukban az emberi testek kiemelt szerepet kapnak, mert ebben az előadásban csak az állatok feje van megcsinálva. A bábszínészek nem paraván mögül keltik életre figurákat, hanem a nézők látják, hogy ki is csinálja ezt a dolgot. Épp ezért kap nagy hangsúlyt ebben az előadásban a mozgás, a testek rajza amivel megjelenítjük az állatokat. A Vuk az egy nagyon szép előadás

Ladányi Andrea a Győri Balettnél töltött évei után, szabadúszóként járta be a világot. Vendégművészként – koreográfusként és táncosként – a világ valamennyi komolyabb táncszínpadán és fesztiválján megfordult, rendszeresen fellépet Kanadában, klasszikusbalett-órákat adott az USA-ban, ahol folyamatosan képezte is magát. Elsajátította a modern tánc különböző technikáit, táncnyelve, technikai tudása rendkívül kiszélesedett.

Az Egyesült Államokból Helsinkibe vezetett útja, ahol a városi színház, majd a Finn Nemzeti Opera szólótáncosa lett. A Magyar Táncművészeti Főiskolán 1994-ben balettmesteri, Színház- és Filmművészeti Egyetemen 2005-ben koreográfus diplomát szerzett. A tánc mellett számos területen bizonyította tehetségét, többek között musicaleket koreografált, láthattuk művészi fotósorozat modelljeként, és a filmvásznon is. Munkásságát többek között Liszt Ferenc Díjjal, Harangozó-díjjal, A Magyar Köztársaság Érdemes Művésze állami kitüntetéssel ismerték el.