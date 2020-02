Győrbe érkezett a Váratlan vendég – fotók

Az ablak mögött köd gomolyog. A szoba sötétbe burkolózik. A feleség a sarokban áll. Pár másodperc múlva közeledő autó hangját halljuk, fényszórója végigpásztáz a szobán. Az autó megáll, az eltévedt sofőr az idegen házba igyekszik... A Váratlan vendég szombaton érkezett a Győri Nemzeti Színházba.

Az emberiség mindig is megmagyarázhatatlan késztetést érzett a rejtélyek megoldására. Temérdek olyan sorozat és film készült már, amely a misztikumra építve próbálta beszippantani a közönséget és előszeretettel fókuszáltak a gyilkosságra, játszottak el bennük olyasfajta kérdésekkel, hogy ki követte el a bűntettet és mi volt az indíték. Ennek a műfajnak az egyik leghírhedtebb képviselője Agatha Christie angol írónő, aki többek között olyan legendás művekkel írta be magát a történelembe, mint a Gyilkosság az Orient expresszen, a Halál a Níluson és Az ABC-gyilkosságok. Regényeinek legismertebb alakjai egy belga detektív, a kackiás bajszú Hercule Poirot és egy eszes hölgy, a mindig az események középpontjába csöppenő Miss Marple, de nem csak az ő nyomozásaik képesek megdolgoztatni a zsáner kedvelőinek szürke kis agysejtjeit, Christie más alkotásai is méltán tettek szert a krimikedvelők szimpátiájára: ilyen a Tíz kicsi néger és a Váratlan vendég is.

Eredetileg színdarabnak készült

Utóbbi eredetileg színdarabnak készült, 1958-ban így is jelent meg, majd 1999-ben egy ausztrál zsurnaliszta és író, Charles Osborne átdolgozta regénnyé, az alapanyag pedig meghódította a világ színpadait, Magyarországot is beleértve. Ezúttal a Győri Nemzeti Színház művészei formálták a maguk képére ezt a kortalan klasszikust.

A krimi koronázatlan királynőjének alapkoncepciója alaposan megmerítkezett a misztériumban, hiszen történetének középpontjában egy magányos utazó áll, aki a sűrű köddel beborított Dél-Wales kihalt útjain autózva árokba csúszik a kései órákban, így nem tehet mást, mint gyalogszerrel útnak indul segítséget találni. Szerencséjére talál is egy magányosan álló villát a közelben, ám hamar rájön, hogy valójában pechje van, amikor a tárva-nyitva álló ajtón belépve egy tolószékes embert talál… holtan. Hogy miért nem rohan el azonnal és értesíti a rendőrséget? Hogy mi köze van az egészhez egy titokzatos, vonzó szőke nőnek? Hogy ki követte el a bűncselekményt? Hogyan reagál majd az elhunyt férfi családja az esetre? A szerelem, a hűség, a bosszú erősebbek az igazságnál? Ezekre a kérdésekre számos rendező adott már választ, a győri társulat esetében pedig a Jászai Mari-díjas érdemes művésze és egyben a Győri Nemzeti Színház igazgatójára, Forgács Péterre hárult a feladat, hogy Galambos Attila és Szente Vajk fordításából dolgozva bemutassa nekünk a rejtélyt és természetesen annak rendkívül fordulatos, gyakran hátborzongató megoldását is.

Parádés szereposztás

Ahogyan Agatha Christie minden más műve, a Váratlan vendég is egy precízen megtervezett, meghökkentő eseményekkel és fokozatosan lelepleződő jellemekkel teli krimi, amelynek győri változata olyan színészeket vonultat fel, mint a rejtelmes idegen képében tetszelgő Sárközi József, az elhunyt feleségét megformáló Mózes Anita, a további szerepekben látható még Janisch Éva, Ungvári István, Bródy Norbert, Agócs Judit, Kurucz Dániel, Posonyi Takács László és Klinga Péter.