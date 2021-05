Győr idén ismét a tánc fővárosa lesz

A magyar hivatásos táncegyüttesek legnagyobb országos seregszemléje a Magyar Táncfesztivál Győrben. Két premierrel készül a 16. Magyar Táncfesztivál programjában a Győri Balett 2021. június 14–20. között. Velekei Lászlót, a győri társulat igazgatóját kérdeztük a kulisszatitkokról.

Kiss János köszöntője



A Magyar Táncfesztivál évről évre városunk kiemelkedő fesztiválja. Győr egy héten át a tánc fővárosává válik, amikor minden a táncról szól. A Magyar Táncfesztivál évről évre városunk kiemelkedő fesztiválja. Győr egy héten át a tánc fővárosává válik, amikor minden a táncról szól.Tavaly ilyenkor azt a nehéz döntést kellett meghoznunk, hogy a 16. Magyar Táncfesztivált és 6. Gyermek Táncfesztivált elhalasztjuk. Nehéz év áll mögöttünk, de eltökéltük, hogy amint lehetőségünk nyílik rá, újult erővel, még nagyobb szenvedéllyel ismét belefogunk a fesztiválszervezésbe. Hiszen nem maradhat a közönség tánc nélkül! Azért, hogy idén a járványhelyzet ellenére is mindenki számára elérhetőek legyenek a programok, a meghívott előadások egy része online lesz elérhető. Emellett új helyszínen, az Apátúr-házban rendezzük meg a 6. Gyermek Táncfesztivált, és itt lesznek láthatók a jubiláló együttesek közönségtalálkozóval egybekötött vetített produkciói is. Az Apátúr-ház udvara zenés kultúr-gasztro udvarrá alakul. A Széchenyi téren kialakított óriásszínpadon élőben pénteken a Győri Balett GisL című győri premierjét, szombaton a magyar amatőr néptáncmozgalom kiválóságait, vasárnap pedig Győr várossá válásának 750. évfordulóját köszöntő díszelőadást tekinthetik meg. Tartsanak velünk! Kiss János

fesztiváligazgató

– Tavaly meghoztuk azt a döntést Kiss János fesztiváligazgatóval, hogy szeretnénk adoptálni a korábban már jól megszokott értékeket. A tavalyra tervezett darabok nem forgácsolódtak le a repertoárról, mert nem tudtuk őket kijátszani. Sok kérdés volt bennünk. Bizonytalan volt, hogy mikor és milyen formában rendezhetjük meg a „megismételt” fesztivált – fogalmazott Velekei László balettigazgató. – Fontos volt számunkra, hogy kiszolgáljuk azt a városi értékrendet, amelyet betölt Győr életében a Győri Balett és a Magyar Táncfesztivál. Ezért azt találtuk ki, hogy ötvözzük a jelenlegi helyzet sajátosságát – tette hozzá.

Hibrid fesztivál

Az igazgató felidézte, hogy 2017-ben kísérleti jelleggel indították el a FesztiválONt, amely internetes livestream adásokon keresztül kínált betekintést több művész alkotói folyamatába. – Akkor egy speciális telefonos applikáció letöltésével nézhettek meg produkciókat azok, akik nem csak a hagyományos nézőtérről szeretik élvezni a darabokat. Idén a járványhelyzetre való tekintettel online előadásokra is jegyet válthatnak azok, akik úgy döntenek, otthon maradnak és a kanapéról követik a táncfesztivált. Azt látjuk, hogy mind a két irányba el kell mozdulnunk, így azoknak is készültünk, akik szeretnének személyesen is részt venni a hétnapos ünnepségen. Idén Győr várossá válásának 750. évfordulóját is ünnepeljük, ezért arra gondoltunk a fesztiváligazgatóval közösen, hogy vigyük ki a Magyar Táncfesztivált a város egyik legszebb terére, a Széchenyi térre. Legyen mindenkié a táncművészet – mondta Velekei László, akinek itt mutatkozik be először élőben GisL című koreográfiája, melyet a világzenei műfaj jeles képviselőjével, Lajkó Félixszel álmodott újra.

Sajátos stílus népi motívumokkal

– Az egész évünk libikóka volt, kockáztatnunk kellett. Végül mindent megvalósítottunk, amit elterveztünk. Idén egy új helyszín kapcsolódik be a táncfesztivál eseményeibe, a gyönyörű, barokk palota, az Apátúr-ház. Itt rendezzük meg a közönségtalálkozókkal egybekötött közösségi előadásokat, ahol a 100 fős nézőtéren kivetítőn lesznek láthatók premierek és jubiláló együttesek darabjai. A bemutatók előtt minden este az érdeklődők találkozhatnak az alkotókkal is. Több néptáncegyüttes, köztük határon túli társulat is köszönti Győr városát, ebbe a jubileumi díszelőadásba szeretném belevinni a saját stílusomat és zenémet, amit ötvözni fogunk a népi jelleggel. A régi álmom, melyben a táncosok a Széchenyi téri szökőkútban táncolnak, még várat magára – árulta el a Kisalföldnek.

A fesztivál programja:

Június 14., hétfő

Apátúr-ház

15.00–17.00: MMA-konferencia

18.00: A Tánckép című kiállítás megnyitója

19.00: Ünnepélyes fesztiválmegnyitó

19.30: Magyar Nemzeti Balett – Tűzmadarak

Közönségtalálkozó és vetítés. Vendégek: Solymosi Tamás, a Magyar Nemzeti Balett igazgatója, Venekei Marianna koreográfus. Jegyár: 2000 Ft

Online Fesztivál

7.00–22.00: Inversedance – Fodor Zoltán Társulatának Vérző Patak darabja. Jegyár: 2000 Ft.

Június 15., kedd

Apátúr-ház

19.30: A Frenák Pál Társulat Spi_der előadása.

Közönségtalálkozó és vetítés. Vendégek: Frenák Pál társulatvezető, Eoin Mac Donncha táncművész, Keresztes Patrik táncművész, Vasas Erika táncművész. Jegyár: 2000 Ft.

Online Fesztivál

7.00–22.00: A Gangary Dance Company Agora koreográfiája. Jegyár: 2000 Ft.

Június 16., szerda

Apátúr-ház

19.30: A Pécsi Balett Rómeó és Júlia című darabja két részben.

Közönségtalálkozó és vetítés. Vendégek: Uhrik Dóra rendező-koreográfus és a Pécsi Balett ügyvezetője, Vincze Balázs rendező-koreográfus, a Pécsi Balett művészeti vezetője. Jegyár: 2000 Ft.

Online Fesztivál

7.00–22.00: A Közép-Európa Táncszínház Set Your Mind Free című előadása. Jegyár: 2000 Ft.

Június 17., csütörtök

Apátúr-ház

19.30: A Hagyományok Háza és a Magyar Állami Népi Együttes megidézi Kárpátalját a Hágókon innen és túl táncelőadásukkal.

Közönségtalálkozó és vetítés. Vendégek: Mihályi Gábor koreográfus, együttesvezető, Pál István Szalonna zenei rendező, művészeti vezető, Borbély Beatrix táncművész, ifj. Zsuráfszky Zoltán táncművész. Jegyár: 2000 Ft.

Online Fesztivál

7.00–22.00: A Budapest Táncszínház Viszlát a levegőben! című produkciója. Jegyár: 2000 Ft.

Június 18., péntek

Széchenyi tér

21.00: Lajkó Félix és a Győri Balett GisL darabja. Jegyár: 4000 Ft.

Online Fesztivál

7.00–22.00: A Székesfehérvári Balett Színház Fantomfájdalom előadása. Jegyár: 2000 Ft.

Június 19., szombat

Széchenyi tér

20.00: A Kárpát-medence táncai. A magyar amatőr táncmozgalom ezzel a műsorral köszönti a 750 éves Győrt. Jegyár: 750 Ft.

Apátúr-ház

19.30: A Recirquel Társulat Non Solus produkciója.

Közönségtalálkozó és vetítés. Vendégek: Vági Bence rendező-koreográfus, a Recirquel művészeti vezetője, Illés Renátó és Zsíros Gábor, a Non Solus előadói. Jegyár: 2000 Ft.

Online Fesztivál

7.00–22.00: A Bozsik Yvette Társulat Nyaralás – emlékül keresztapámnak című előadása. Jegyár: 2000 Ft.

Június 20., vasárnap

Széchenyi tér

21.00: Győr 750 jubileumi díszelőadás. Közreműködik: Győri Balett, Magyar Állami Népi Együttes, Duna és Maros Művészegyüttes, Magyar Nemzeti Táncegyüttes. Jegyár: 4000 Ft.

Online Fesztivál

7.00–22.00: A Szegedi Kortárs Balett Credo című darabja. Jegyár: 2000 Ft.