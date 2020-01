Gyarmati rönkházban forgatott klipet a Name Project

A győri zenekar dalát február derekától láthatják-hallhatják az érdeklődők.

A történet egy bulival kezdődött a gyarmati rönkházban. A hangulatos és különleges épület, valamint a természet közelsége adta az ötletet, hogy a korábban tervezett helyszín helyett ott rögzítse legújabb klipjét a Name Project zenekar.

– Az online világ gyakorlati haszna, hogy hallottunk a falu határában lévő rönkházról és oda szerveztük a baráti együttlétet. Nagyon megtetszett az épület és a környezete is, és akkor döntöttünk úgy, hogy ott forgatunk, ami a napokban meg is történt – mesélte Illés Zoltán, az együttes vezetője. – A klip helyszíne maga a rönkház, amely egy akácerdő szomszédságában épült, mindkettő teljességgel meghatározta az egész forgatás hangulatát. Telitalálat az egész a dal melankóliájához. Nagyon jól sikerültek a belső és a külső, az akácosban készült felvételek is. A dal egy szerelmi vallomás, ami egy útról szól, aminek egy szakaszában az ember révbe ér. Arról, hogy életünk során történnek velünk dolgok, jönnek és tűnnek el kapcsolatok, míg aztán egyszer csak megérkezik az, akit kerestünk és akit már nem akarunk elengedni.

Nagyon jellemző a Name Project dalaira a szöveg, a zene és a képi világ hármas egysége. Arra a kérdésre, hogy mindez egy előre kész forgatókönyv szerint történik-e vagy a „szép véletlenek” műve, arról Illés Zoltán így beszélt:

– Nagyrészt a „szép véletlenek” műve. Gyarmat előtt egy egész más helyszínre gondoltunk más történetet. Onnan nem jeleztek vissza, aztán jött a hétvégi rönkházas buli, ami megváltoztatta az addigi irányt. Mondhatnám úgy is, hogy az inspirációt, az összhangot az élet adja. Ez vonatkozik a szövegre, a zenére és a mindezt erősítő képi világra is.

Illés Zoltán a zenekarról elmondta, hogy 2017 februárjában jött létre a mostani formáció, amelynek tagja rajta kívül Gaál Szabolcs és Gaál Szilárd is.

– A Name Project megalakulása előtt a korábbi dalai­mat elkezdtem rögzíteni az otthoni stúdiómban. Annyira jól sikerültek ezek a felvételek, hogy továbbgondoltam azokat. Ennek egyik megnyilvánulása az volt, hogy az új felállásban helyeket kerestünk, koncert-lehetőségeket, hogy másoknak is megmutassuk azokat. Finomítottuk a hangzást, új dalok is születtek, így egyre gazdagabb lett a zenei világunk – említette Illés Zoltán. – A kreatív rész az én vállamon nyugszik, én csinálom a zenéket, a szövegeket, a hangszerelést. Igazából zenekarként a színpadon működik a Name Project. Most készül egy hároméves időszak lezárásaként egy lemez, ami várhatóan február végén, március elején jön ki. Azt ígérik a srácok, a folytatás sem marad el.