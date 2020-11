Gőzerővel készül a karácsonyra a Vaskakas Bábszínház – Mutatjuk az online matinék programját!

Bár a Vaskakas Bábszínház a koronavírus-járvány miatt látogatókat nem fogadhat, a társulat gőzerővel készül a karácsonyra.

November 29-re, az első adventi vasárnapra ünnepi díszbe öltözött a színház – és bár a mézeskalácsillatot nézőink ezúttal nem élvezhetik, az online térben mégis betekinthetnek a Vaskakasba.

Az idén is a győri bábszínházat választotta pihenőhelyéül a Mikulás: az első emeleti pódiumteremben kapott helyet a Mikulásház, ahol a nagyszakállú ajándékosztó éjszakánként álomra hajtja a fejét. Hogy a Vaskakasban még otthonosabban érezze magát a Mikulás, a társulat tagjai télikertet építettek a színház aulájában, ahol mézespuszedli-ágyás, szaloncukrot termő salátaültetvény és ajándékot virágzó fenyőfa is várja a Télapót. Három alkalommal – november 27-én, december 4-én és december 6-án – élőben jelentkezünk a Mikulásházból és a télikertből, s lehetséges, hogy a Mikulást is sikerül elcsípnünk…

Az adventi vasárnapokon, valamint december utolsó vasárnapján délelőtt 11 órakor online matinékat tart a Vaskakas, melyek programja: november 29.– Vuk

december 6. – A Mikulás új szánja (bemutató előadás)

december 13. – Leszállt az ég dicső királya

december 20. – Éneklő Betlehem

december 27. – Óz

Az aktuális előadást a Vaskakas Bábszínház hivatalos YouTube csatornáján térítésmentesen érheti el a közönség, vasárnap 11 és 23 óra között.

Az idén a Vaskakas Bábszínház Czuczor Gergely utcai főbejárata előtt helyeztük el a Vaskakas karácsonyfáját. Erre minden adventi vasárnapon vaskakasos karácsonyfadíszek kerülnek, melyeket bérleteseink, nézőink, barátaink és mind a győriek magukhoz vehetnek (családonként egy-egy gömböt), így a Vaskakas Bábszínház az ünnepre feldíszített szobákba, a karácsonyfákra is beköltözhet.

Mindemellett a Vaskakas a négy adventi héten négy hangjátékkal jelentkezik a Győr Plusz Rádióban. A november 30-i héten A kismalac meg a farkasok, a december 7-i héten A manógyár, a december 14-i héten a Jancsi és Juliska, a december 21-i héten pedig a Hókirálynő című mese dramatizált, rádióra alkalmazott változata szólal meg a helyi rádióban a Vaskakas Bábszínház művészeinek előadásában.

A részletekért érdemes a Vaskakas Facebook oldalára kattintani.