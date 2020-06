Gondolta volna? Lenyűgöző az orchideavirágzás a Balatonnál!

Imádja az orchideákat? A Balaton körül túrákat is tehet ezeknek a virágoknak nyomában, és gyönyörűeket láthat!

Az orchideákat legtöbben csak a virágcserépből ismerik, pedig nemcsak a virágüzletekben elterjedtek, vannak olyan természetes hazai élőhelyek is, ahol őshonosak – írja a LikeBalaton.

– Igaz ugyan, hogy többségük a trópusi esőerdők lakója, de Magyarország flórájában is megtalálhatóak, így a Balaton környékén is nagy számban fordulnak elő az orchideák – mondta Mészáros András, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park természetvédelmi őre. – Sőt, a klímaváltozás következtében egyes fajok gyakoribbá váltak itt, de több el is tűnt ugyanemiatt. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park területein, jelenleg mintegy 45 orchideafajról tudunk.

A hazai orchideafélék formája és mérete is roppant különféle, a közeli fotókon persze mindegyik látványos, valójában a legtöbb vadon virágzó orchidea mellett könnyen elmegy a figyelmetlen természetjáró. Kisebbek mint gondolnánk, csak akkor vesszük észre őket, ha tudjuk, hogy hol érdemes lehajolni hozzájuk.

A Balaton körül számos élőhelyen előfordulnak orchideák, így az öreg természetes erdőkben, élnek száraz legelőkön vagy üde réteken, lápokon. Megfigyelhetjük őket másodlagos élőhelyeken is, felhagyott bányákban, erdőültetvényekben, utak mentén.

Idén két-három héttel előre jár a természet, az enyhe tél miatt, így az orchideák virágzása is „sietett” ezen a nyáron. Jelenleg a mutatós gérbicsek virágoznak nagy számban a Balaton-felvidéken. A mocsári kosbor és a vitézvirág is nemsokára virágba borul, de később még látni lehet számos nőszőfű fajt is a Balaton körül.

