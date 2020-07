Gitárra cserélte a quadot, így kezdte el zenei karrierjét a soproni Lencz Máté

– A zenélés az a fajta hobbi, amiben nem okoz problémát az alacsony termetem – kezdte bemutatkozását Lencz Máté. – Ha például a futballt választottam volna, nyilván hátrányból indulnék a magasságom miatt. Zenei producerként viszont előnyömre is vált, hogy kicsi vagyok, mert könnyebben megjegyeznek az emberek. A bulikon persze használnom kell emelvényt, hogy a keverőpultot elérjem, de nem érzem magam emiatt korlátozva – mondta Máté. Azt is elmesélte, hamarosan autóvezetést fog tanulni, melyhez szintén kisebb átalakítás kell majd a járműben, hogy használni tudja.

Visszakanyarodva a zenéhez elmondta, már gyerekkorában is rajongott érte. – Tizenegy évesen kaptam édesapámtól egy quadot, de rájöttem, hogy nem az én sportom. El akartam adni még azon a nyáron, hogy vehessek egy gitárt – mesélte Máté. Kis papírhirdetésére hamar felfigyeltek, egy bécsi hangszerbolttal tudott üzletet kötni: a quadért cserébe kapott egy gitárt és egy erősítőt. Több rockegyüttesnél is megfordult (Revolúció, Heralds of Death) mielőtt bekerült a soproni Strike Todayhez. A banda 2013-ban első helyezett lett a Sop-Rock tehetségkutatón, felléphettek a budapesti SYMA-csarnokban és az A38 bulihajón is.

– Azt a korszakomat éltem, amikor az ember mindent egyszerre akar, de nehéz volt a többi taggal összeegyeztetni az időbeosztásunkat. Egy együttesben játszani valahol olyan, mint egy párkapcsolat, csak több emberrel. Ha valakinek rossz napja van máshogy játszik, ha egy ember nem ér rá akkor a próba sem ér annyit. Egyre többet hallgattam elektronikus tánczenét és arra gondoltam, ha egyedül lennék, nem kellene másokhoz igazodnom – magyarázta stílusváltásának okait. Elsajátította a digitális komponálás csínját-bínját, azzal a céllal, hogy könnyed, melodikus, elektronikus tánczenét szerezzen, a kurzus végére azonban a „zúzós”, gépies hangzású dubstep felé fordult. Barátaival rendszeresen szerveztek bulikat a városban, sőt, 2019-ben Stabbs művésznéven a VOLT Fesztiválon is fellépett lemezlovasként.

A dubstep egy végtelenül technikás, de mégsem dallamos műfaj, amiben sokat kell dolgozni a hangzáson, de a végeredmény mégsem lesz dallamos. Sokat keresgéltem, mire rátaláltam a synthwave műfajra, ami keveri a modern elektronikus hangzást, de hatással van rá a nyolcvanas évek amerikai öltözködése, vizualitása, videojáték- és filmzenéi. Máté hozzátette, hogy a stílus nálunk nem annyira retro mint a tengeren túl, mert nálunk még a kilencvenes évek végén születettek is bőven kaptak még belőle. A dubstepnél nyugodtabb, de azért mégis izgalmas, retró hangzása van – mondta Máté, aki jelenleg azon a számon dolgozik, mellyel bemutatkozhat majd új stílusával. Új művészneve Drive Avenue, következő száma, a Cruise hamarosan nyilvános lesz. Azt is elárulta, hogy a zenei karrierje mellett érdekli a humán menedzsment, ezért a Soproni Egyetem közgazdaság-tudományi karán tanul.