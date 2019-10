Gárdos Péter: mindkét szülőm megjárta a koncentrációs tábort

A soproni szakrális múlt egyik legkülönlegesebb helyszínén, az Ó-Zsinagóga női imatermében tartották Gárdos Péter napokban megjelent könyvének bemutatóját. A Balázs Béla-díjas filmrendező, író a múzeumi Őszbúcsúztató program keretében érkezett Sopronba és adott interjút a Kisalföldnek.

– A helyszínválasztás nem véletlen, de a zsidó kötődése nem volt mindig ilyen nyilvánvaló. Kellett hozzá egy atyai pofon is.

– Olyan zsidó családból származom, ahol mindkét szülő megjárta a koncentrációs tábort és azt a tapasztalatot vonták le ebből a szörnyű élményből, hogy ezt a batyut valahogyan le kell tenni. Engem görögkeleti vallásúra kereszteltek és a családunkban sokáig szó sem esett a zsidóságról. Tizenegy éves lehettem, amikor egyszer a barátaimmal jöttünk haza az iskolából, s mielőtt a Hernád és a Nefelejcs utca sarkán elváltunk volna egymástól, jól elgyepáltuk az egyik osztálytársunkat. Apám ezt látta az ablakból. Amikor felmentem a lakásba, ő nyitott ajtót, és anélkül, hogy köszönt volna, megkérdezte: „Mondd, Péter, miért vertétek meg azt a fiút?” Büszkén válaszoltam, mert tudtam a magyarázatot: azért, mert zsidó és nyúlszájú. Akkor kaptam tőle egy akkora pofont, hogy a szekrényig zuhantam. Meg kell jegyezni, hogy apám soha addig és azután sem bántott egy ujjal sem. Annyira meglepődtem ettől az agresszivitástól, hogy sírni is elfelejtettem. Vádlón szegeztem neki a kérdést: ezt most miért kaptam? Ő hosszan kivárt, ma is emlékszem erre a csendre, a tekintetére, a mély barna szemére, majd azt mondta: „Azért, mert te is zsidó vagy.” Ezután megfordult és bement a szobába. Egy olyan mély, gyomorszáji, jellemformáló ütés volt ez az én kamasz lelkemnek, amiből egy életre megtanultam, milyen könnyen lehet valaki az előítéletek rabja, s milyen könnyen kerülhet át a rossz oldalra. Soha többet nem tudtam megütni senkit, és azt is meghatározta ez az eset, ahogyan a zsidóságról gondolkodom.

Minden filmemben ott a zsidó szál

– Hatott-e a származása az írói és rendezői munkásságára?

– Sokáig azt hittem, nem érinti ezt a részét az életemnek. Amikor viszont túl voltam a hatodik filmemen és készültem az első könyvemre, olvastam egy kritikát, aminek a szerzője zsidó filmrendezőnek titulált. Nagyon jó írás volt, meghatóan analitikus. Kimutatta, hogy minden addigi filmemben ott van ez a szál. Kénytelen voltam igazat adni neki, hiszen az alkotásaim valóban önéletrajzi ihletésűek és zsidó közegben játszódnak anélkül, hogy ezt a szót kimondanák.

– A Hajnali láz című könyvében a holokausztot túlélő szülei szerelmének állít emléket. Ebben már megkerülhetetlen a téma.

– Ők soha nem beszéltek arról, hogy min mentek keresztül.

Apám 1998 augusztusában, hetvennyolc éves korában halt meg. Három napra rá két dobozt adott anyám a kezembe. Levelek voltak benne, szalagokkal szépen átkötve. A szüleim levelezése. Addig nem tudtam semmit a megismerkedésük körülményeiről, csak azt, hogy Svédországban házasodtak össze.

Furcsa érzés volt ezeket a személyes hangvételű, szerelmes leveleket olvasni, de nagyon nagy hatással voltak rám. Azonnal elkezdtem anyámat faggatni. Mint kiderült, a koncentrációs táborból mindketten Svédországba kerültek, más-más rehabilitációs intézetbe. Egyikük 26 kiló volt, a másik 27. Csont és bőr. Apámnál ráadásul tüdőbetegséget diagnosztizáltak és fél évet jósoltak neki. Nem törődött vele, címeket kért és száztizenhét levelet küldött szét azok között, akik szintén megjárták a poklot. Azt mondta, egyiküket feleségül veszi. Harmincan válaszoltak neki, köztük anyám. Hogy a levél személyes legyen, mindegyikben azt írta: valahonnan ismerem magát. Ez persze nem volt igaz, anyám tudta, mégis belement a játékba. Később egy személyes találkozót is összehoztak, apám kölcsönkabátban, kölcsön-bőrönddel ült vonatra. A pályaudvaron groteszkre sikeredett az első randevú, de ez sem befolyásolta a kapcsolatukat és hamarosan összeházasodtak.

Apám meghalt, anyám mesélni kezdett

– A könyv csak jóval apja halála után, 2010-ben jelent meg.

– Hét évig nem tudtam hozzáfogni az íráshoz, féltem, hogy nem fogok megfelelni ennek a csodálatos szerelemnek. Sokat gondolkodtam azon is, hogy apám miért nem írta meg a történetüket, hiszen jó tollú újságíró volt. Valószínűleg azért, mert nem akarta bolygatni azt, amitől egy életen át szabadulni akartak, amit olyan mélyre temettek. Mindketten le akarták tenni ezt a szörnyű batyut, a zsidóságukat. Apám halálának a pillanatában viszont anyám megnyílt és mesélni kezdett.

– Jól gondolom, hogy ez az eddigi legsikeresebb alkotása?

– A Szamárköhögés című filmem nagyobb karriert futott be, huszonhat országban vetítették és sok díjat nyertem vele. 52 filmfesztivált járt meg és a mozikban, a tévében is sokáig vetítették. Ez a film 1986-ban készült, akkor még bőven a Kádár-rendszerben jártunk. Bár vannak benne részek, amelyeket akár el is tagadhatnék, de nem teszem, minden pillanatát vállalom, mert akkor ilyen világban éltünk. Ezután jött a Hajnali láz, amit harminchat országban vettek meg.

A kiszolgáltatottság regénye

– A napokban megjelent új könyve, a Királyi játék – Ez a játszma vérre megy, látszólag egészen más területre kalandozik.

– Ez egy XVIII. századi történet, amely Mária Terézia alatt kezdődik és II. József uralkodása közben ér véget. Lényegében egy kétéves „marketingkörút” története, amikor is Kempelen Farkas a híres sakkgépével elindul Európába és sikert sikerre halmozva eljut a királyi udvarokba is. Kempelen fantasztikus tehetség volt, olyan szerkezeteket fejlesztett ki, mint például a beszélőgép, amely ma is a fonetika alaptalálmánya. Ez a sakkgép viszont szemfényvesztés volt. Egy svindli. Sok teória született, hogy mi van a gépben, mi mozgatja a bábu kezét. Valószínűleg egy kis ember ült benne. Az én hipotézisem szerint ez a törpe egy zsidó lelencfiú volt. A regény történetét ennek a két embernek a viszonya adja; a katolikus Kempelen és a zsidó törpe nagyon izgalmas kapcsolata a gyűlölettől a barátságig. Kevesen tudják, hogy Mária Terézia volt az első, aki sárga csillag viselésére kötelezte a zsidókat Bécsben. Amikor II. József, ez a felvilágosult uralkodó hatalomra került, azonnal megszüntette ezt a nagyon hátrányos megkülönböztetést. Az emberek többsége azt hiszi, hogy a megbélyegzés Hitlerrel és a német birodalom zsidóellenességével kezdődött. Nem. A gyűlölet már a XVIII. században jelen volt. Ez a könyv mégsem egy történelmi regény, hanem nagyon mélyen a mának szóló történet. Azt feszegeti, hogy a mindenkori hatalom miként befolyásolja az emberek életét és milyen mértékben szól bele a művészetekbe. Ha úgy tetszik, a hatalomtól való kiszolgáltatottság regénye. Másrészt arról is szól, ami engem szintén nagyon izgat, hogy lehet-e felnőttkorban barátságot kötni. S ha igen, akkor ez a barátság mennyire erős szövetű?